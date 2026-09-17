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- Kitchen Switch Board Cleaning: స్విచ్ బోర్డ్ తళతళా మెరవాలంటే..ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి
Kitchen Switch Board Cleaning: స్విచ్ బోర్డ్ తళతళా మెరవాలంటే..ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి
Kitchen Switch Board Cleaning: వంటగదిలో స్టవ్ పక్కన ఉండే స్విచ్ బోర్డులు నూనె జిడ్డు, పొగ వల్ల జిడ్డు పట్టేస్తుంటాయి. మురికిగా మారుతుంటాయి. పోనీ తడి గుడ్డతో క్లీన్ చేయాలంటే షాక్ కొడుతుంది. ఈ 3 సింపుల్ స్టెప్స్తో మెరిసిపోతాయి.
జిడ్డు మరకలు పోవాలంటే ఇలా చేయండి.
వంటగదిలో స్టవ్ పక్కన ఉండే స్విచ్ బోర్డులు నూనె జిడ్డు, పొగ వల్ల జిడ్డు పట్టేస్తుంటాయి. రోజూ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే పోతాయి. లేదా ఎప్పుడో ఒకసారి తుడిస్తే మాత్రం జిడ్డుగా, మురికి పేరుకు పోయి ఉంటాయి. వాటిని తుడవాలంటే కాస్త కష్టమే. పోనీ తడి గుడ్డతో క్లీన్ చేయాలంటే షాక్ కొడుతుంది. అందుకే ఈ 3 సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అయిపోండి. కొత్తవాటిలా మెరిసిపోతాయి.
1. ముందుగా కరెంట్ ఆఫ్ చేయండి
స్విచ్ బోర్డును క్లీన్ చేసే ముందు మెయిన్ స్విచ్ లేదా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ను ఆఫ్ చేయాలి. కేవలం స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే సరిపోదు.
పవర్ కట్ అయిందని టెస్ట్ చేశాకనే క్లీనింగ్ చేయండి. తడి చేతులతో లేదా తడి గుడ్డతో స్విచ్ బోర్డును అస్సలు ముట్టకూడదు.
2. పొడి గుడ్డతో దుమ్ము తుడవండి
ముందుగా మెత్తటి, పొడి మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ తీసుకుని స్విచ్ బోర్డుపై ఉన్న దుమ్మును తుడిచేయండి. స్విచ్ల మూలల్లో పేరుకుపోయిన మురికిని వదిలించడానికి సాఫ్ట్ డ్రై బ్రష్ వాడొచ్చు. మరో ముఖ్యమైన విషయమేంటంటే..స్విచ్ బోర్డుపై నీళ్లు, సబ్బు నీళ్లు లేదా లిక్విడ్ను డైరెక్ట్గా స్ప్రే చేయకూడదు.
3. జిడ్డు పోవడానికి క్లాత్ వాడాలి
జిడ్డు ఎక్కువగా ఉంటే, పవర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే కాస్త తడిగా ఉన్న గుడ్డతో మాత్రమే ప్లాస్టిక్ భాగాన్ని తుడవాలి. ఆ వెంటనే పొడి గుడ్డతో తడిని తుడిచేయాలి. గుడ్డలో ఎక్కువ నీళ్లు ఉండకూడదు. ఆ నీళ్లు స్విచ్ల సందుల్లోకి వెళ్లకుండా జాగ్రత్తపడాలి.
కిచెన్ స్విచ్ బోర్డు త్వరగా ఎందుకు మురికి అవుతుంది?
వంట చేసేటప్పుడు గాలిలో నూనె కణాలు, ఆవిరి చుట్టుపక్కల వస్తువులపై పడతాయి. వాటిపై దుమ్ము చేరినప్పుడు జిడ్డు బంకలా పట్టేస్తుంది. అందుకే వంటగదిలోని స్విచ్ బోర్డులు, ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ పక్కన ఉండే గోడలు, క్యాబినెట్ హ్యాండిల్స్ త్వరగా మురికి అవుతాయి.
ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!
• స్విచ్ బోర్డుపై డైరెక్ట్గా నీళ్లు చల్లడం
• తడి స్పాంజితో గట్టిగా రుద్దడం
• పవర్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు క్లీన్ చేయడం
• పదునైన వస్తువులతో సందుల్లోని మురికిని తీయడం
• కెమికల్ క్లీనర్లను ఎక్కువగా వాడటం
• స్విచ్లోకి లిక్విడ్ వెళ్తే వెంటనే పవర్ ఆన్ చేయడం
ఒకవేళ స్విచ్ బోర్డులోకి లిక్విడ్ వెళ్లిందని అనుమానం వస్తే, పవర్ ఆన్ చేయకుండా ఎలక్ట్రీషియన్ను పిలవడం మంచిది.
శుభ్రంగానే కాదు... సురక్షితంగా కూడా!
కిచెన్ స్విచ్ బోర్డుపై మురికి చేరకుండా ఉండాలంటే, స్టవ్ చుట్టుపక్కల ఎప్పటికప్పుడు తుడుచుకోవడం మంచిది. స్విచ్ బోర్డు పగిలినా, ప్లాస్టిక్ కరిగినా, కాలిన మరకలు ఉన్నా, స్విచ్ లూజ్ అయినా వెంటనే ఎలక్ట్రీషియన్తో చెక్ చేయించాలి.
ఈ మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోండి:
పవర్ ఆఫ్ చేయాలి, పొడి గుడ్డతో దుమ్ము క్లీనింగ్ చేయాలి, తక్కువ తడితో పైన మాత్రమే తుడవాలి. ఇలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేస్తే, జిడ్డు పట్టిన కిచెన్ స్విచ్ బోర్డును మళ్లీ కొత్తదానిలా మార్చుకోవచ్చు.