Telugu

Dark Circles: రోజూ ఇదొక్కటి రాసినా కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం

life Sep 18 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
Telugu

కీరదోస ముక్కలు

కీరదోసకాయ ముక్కలను కళ్లపై పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇవి కళ్ల కింద ఉండే నల్లటి వలయాలను వేగంగా తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Freepik
Telugu

ఐస్ క్యూబ్స్

ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకుని కళ్ల చుట్టూ సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఈ పద్ధతి కళ్ల కింద నలుపు రంగును తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Freepik
Telugu

కలబంద గుజ్జు

అలోవెరా జెల్ తీసుకుని కళ్ల చుట్టూ సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. కలబంద గుజ్జు కళ్ల కింద ఉండే నల్లటి మచ్చలను సులభంగా తొలగిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

గ్రీన్ టీ బ్యాగులు

గ్రీన్ టీ బ్యాగులు కళ్ల చుట్టూ ఉండే వాపును తగ్గిస్తాయి. వీటిని వాడటం వల్ల కళ్ల కింద ఏర్పడే నల్లటి వలయాలు కూడా క్రమంగా మాయమవుతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బాదం నూనె

బాదం నూనె చర్మాన్ని మృదువుగా మారుస్తుంది. ఈ నూనెతో కళ్ల చుట్టూ మసాజ్ చేయడం వల్ల డార్క్ సర్కిల్స్ సమస్య సులభంగా దూరమవుతుంది.

Image credits: Pixabay
Telugu

చల్లటి పాలు

రెండు కాటన్ ప్యాడ్లను చల్లటి పాలలో ముంచి కళ్లపై పెట్టుకోండి. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కళ్లను శుభ్రంగా కడుక్కోండి.

Image credits: Getty

Hair Growth: జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలంటే ఈ సింపుల్ రెమిడీ ట్రై చేయండి

Footwear: తక్కువ ధరలో వచ్చే బెస్ట్ స్టైలిష్ చెప్పులు.. ఇవిగో!

Gold Studs: 2 గ్రాముల్లోనే వచ్చే గోల్డ్ చెవి కమ్మలు

Silver Mettelu: ఈ అందమైన మెట్టెలు చూస్తే ఫిదా అయిపోతారు