Watch: అంబానీ కోడలు రాధిక మర్చంట్ వాచ్ ఖరీదు ఎంతో తెలుసా? ఒక్క వాచ్ ఖరీదుతో లైఫ్ సెటిల్..!
Watch: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కేవలం 15 మాత్రమే ఉన్న లిమిటెడ్ వాచ్ లలో ఒకటి అంబానీ చిన్న కోడలు రాధిక దగ్గర కూడా ఉంది. ఆ ఒక్క వాచ్ కొనే డబ్బులతో లగ్జరీ విల్లాలు 5, 6 కొనేయచ్చు.
Radhika Merchant
మన దేశ కుబేరుడు ముకేష్ అంబానీ చిన్న కోడలు రాధిక మర్చంట్ గురించి స్పెషల్ గా పరిచయం అవసరం లేదు. తన స్టైల్ తో ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంటుంది. కాగా, కొద్ది నెలల క్రితం.. రాధిక మర్చంట్ ధరించిన ఓ వాచ్ ధర నెట్టింట బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఆమె తన చేతికి ధరించిన అత్యంత అరుదైన డిజైనర్ వాచ్ తో అందరి దృష్టీ ఆకర్షించారు. లగ్జరీ వాచ్ లకు ప్రపంచంలోనే కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచే ‘ రిచర్డ్ మిల్లే’ బ్రాండ్ కు చెందిన ఈ వాచ్ ధర , దానిలో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో చూద్దాం...
రాధిక మర్చంట్ ధరించిన వాచ్ ధర..
రాధిక ధరించిన ఈ మోడల్ పేరు రిచర్డ్ మిల్లే RM 07-01 ఫ్లయింగ్ టూర్బిల్లాన్ శాఫైర్' (Richard Mille RM 07-01 Flying Tourbillon Sapphire). అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ధర: $2.5 మిలియన్ డాలర్లు. మన కరెన్సీలో దాదాపు రూ.21కోట్లు పైనే పలకడం విశేషం.
ఈ వాచ్ స్పెషాలిటీ...
పారదర్శకమైన శాఫైర్ (సఫైర్ గ్లాస్) కేసింగ్, లైలాక్-పింక్ రబ్బర్ స్ట్రాప్తో డిజైన్ చేసిన ఈ డిజైన్ కేవలం కేసింగ్ తయారు చేయడానికే నిపుణులకు ఏకంగా 1,000 గంటలకు పైగా సమయం పడుతుంది.
ప్రపంచంలో ఎన్ని వాచ్ లు ఉన్నాయంటే...
ఇది కేవలం ఒక లగ్జరీ వాచ్ మాత్రమే కాదు, ఒక అరుదైన ఆర్ట్ పీస్. ప్రపంచం నలుమూలలా ఈ మోడల్ వాచ్లు కేవలం 15 మాత్రమే (Limited Edition of 15 pieces) అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అతి కొద్దిమంది అత్యంత ధనవంతుల వద్ద మాత్రమే ఉండే లగ్జరీ వాచ్లలో ఇది ఒకటి.
ఈ ఒక్క వాచ్ కొనే డబ్బులతో మనం ఏం కొనొచ్చు?
సాధారణ ప్రజలకు రూ. 21 కోట్లు అనేది కలల మొత్తం. ఈ ఒక్క చేతి గడియారం వెచ్చించే డబ్బుతో రియల్ వరల్డ్లో ఏమేం సొంతం చేసుకోవచ్చో తెలుసుకుంటే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే.. హైదరాబాద్ లేదా ముంబై లాంటి ప్రైమ్ సిటీలలో కనీసం 4 నుండి 5 అత్యంత విలాసవంతమైన 4BHK లగ్జరీ విల్లాలు లేదా ఫ్లాట్లు కొనవచ్చు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన 'రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్' కార్లను ఏకంగా 2 నుండి 3 వరకు షోరూమ్ నుండి నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. నగరాల శివార్లలో దాదాపు ఒక చిన్న లేఔట్ వేసేంత లేదా ఎకరాల కొద్దీ విలువైన కమర్షియల్ భూమిని సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఓ చిన్న ప్రైవేట్ జెట్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు.
అనంత్ అంబానీకి అరుదైన వాచ్లను సేకరించే హ్యాబిట్ ఉండగా, ఇప్పుడు ఆయన సతీమణి రాధిక కూడా అదే రేంజ్లో రూ. 21 కోట్ల అరుదైన వాచ్తో మెరిసి రాయల్ లుక్కి సరికొత్త అర్థం చెప్పారు