ఎంత కష్టామైనా రాని.. ఒక్కసారి ఈ పాట వినండి. జీవితాన్ని మార్చే గొప్ప సందేశం
Motivational: జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ కష్టాలు వస్తాయి. అయితే కొన్నిసార్లు ఏం చేయాలో అర్థం కాక నిరాశకు లోనవుతాం. అయితే ఎంత ఏడ్చినా, ఎంత బాధపడినా సమస్యలు పరిష్కారం కావు. ఇదే విషయాన్ని చాలా అందంగా వివరించిన పాట గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు
వెంకటేష్, మహేష్ బాబు హీరోలుగా తెరకెక్కిన సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు సినిమాలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఎంతో ఆకట్టుకున్నాయి. వీటిలో మరీ అంతగా అనే పాట ఒకటి. శ్రీరామచంద్ర ఆలపించిన ఈ పాటకు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి సాహిత్యం అందించగా, మిక్కీ జే. మేయర్ సంగీతం సమకూర్చారు. ఈ పాట కేవలం వినడానికి ఆహ్లాదంగా ఉండడమే కాకుండా. జీవితంపై మన ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చేంత గొప్ప సందేశం ఇందులో ఉంది. కష్టం వచ్చిన ప్రతిసారీ కుంగిపోవడం కంటే దాన్ని ఎదుర్కొని ముందుకు సాగాలని చెబుతుంది. అందుకే ఈ పాటను ఒక్కసారి శ్రద్ధగా వింటే చాలు.. మనసులోని భారాన్ని కొంతైనా దించుకున్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
ఎంత కష్టం వచ్చినా.. బాధలోనే ఉండిపోవద్దు
జీవితంలో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మొదట మనసులో కలిగేది బాధ. ఆ బాధ క్రమంగా ఆందోళనగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత అదే సమస్య గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ మనల్ని మనమే మరింత బాధ పెట్టుకుంటాం. కానీ సమస్య గురించి ఆలోచిస్తూ ఏడవడం వల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదు. జరిగింది జరిగిపోయింది. దాన్ని మార్చలేం. అయితే దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? ఇక ముందు అదే పరిస్థితి రాకుండా ఏం చేయాలి? అనే దానిపై దృష్టి పెట్టగలం. ఈ పాట మొదటి నుంచే ఇదే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. బాధను అతిగా పెంచుకోవద్దని, మనసును అనవసరంగా కలవరపెట్టుకోవద్దని చెబుతుంది. కష్టం మన జీవితంలో ఒక అధ్యాయం మాత్రమే.. అదే మన జీవితమంతా కాదు. ఈ ఒక్క ఆలోచన మనలో బలాన్ని నింపుతుంది.
ఏడుస్తూ కూర్చుంటే కష్టం పోదు.. పరిష్కారం వెతకాలి
మనకు ఎదురైన సమస్యను చూసి భయపడటం సహజం. కానీ ఆ భయంతోనే ఆగిపోవడం మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఉద్యోగం పోయిందనుకోండి. మొదట బాధ కలుగుతుంది. భవిష్యత్తు గురించి భయం ఉంటుంది. కానీ అదే విషయాన్ని రోజంతా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే కొత్త ఉద్యోగం రాదు. దాని బదులు కొత్త అవకాశాలను వెతకడం ప్రారంభిస్తే పరిస్థితి మారే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చినా, పరీక్షలో అనుకున్న మార్కులు రాకపోయినా, సంబంధాల్లో సమస్యలు వచ్చినా.. ప్రతి విషయాన్నీ జీవితాంతం మోసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఏడుపు మనసులోని బాధను బయటకు తీస్తుంది. కానీ ప్రయత్నమే జీవితంలో మార్పును తీసుకొస్తుంది. అందుకే కష్టం వచ్చినప్పుడు ‘ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది?’ అనే ప్రశ్న కంటే.. ‘ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి?’ అనే ప్రశ్న చాలా ముఖ్యం.
ప్రకృతితో గొడవ పడలేం.. జీవితంతోనూ అంతే
పాటలో ప్రకృతిని ఉదాహరణగా తీసుకుని చాలా గొప్ప జీవిత సత్యాన్ని చెబుతారు. ఎండ వస్తే దాన్ని తిడితే ఎండ ఆగదు. వర్షం వస్తే నిందిస్తే వర్షం ఆగదు. చలి వస్తే కోపపడితే వాతావరణం మారదు. అంటే మనకు నచ్చని పరిస్థితులు వచ్చిన ప్రతిసారీ వాటితో గొడవపడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు. జీవితం కూడా అంతే. కొన్ని పరిస్థితులు మన చేతుల్లో ఉండవు. మనం ఎవరిని కలుస్తామో, ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయో, ఎప్పుడు ఏ మార్పు వస్తుందో పూర్తిగా నియంత్రించలేం. కానీ ఆ పరిస్థితులకు మనం ఎలా స్పందించాలో మాత్రం నిర్ణయించగలం. అందుకే జీవితంలో కొన్ని విషయాలను అంగీకరించడం కూడా ఒక రకమైన తెలివే. పరిస్థితిని మార్చలేనప్పుడు.. పరిస్థితిపై మన దృక్పథాన్ని మార్చుకోవాలి. అదే మనలో ప్రశాంతతను తీసుకొస్తుంది.
మనుషులతో కలిసుండటమే నిజమైన జీవిత సౌందర్యం
మన జీవితంలో ఎక్కువ సమస్యలు పరిస్థితుల వల్ల కంటే.. మనుషుల మధ్య వచ్చే అపార్థాల వల్లే ఉంటాయి. చిన్న మాటకు కోపం తెచ్చుకోవడం, ప్రతి విషయంలో ఎదుటివారితో గొడవ పడటం, ‘నేనే కరెక్ట్’ అని పట్టుబట్టడం.. ఇవన్నీ మన ప్రశాంతతను దూరం చేస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరితోనూ మన అభిప్రాయాలు ఒకేలా ఉండవు. ప్రతి ఒక్కరూ మనలాగే ఆలోచించరు. ఆ తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకున్నప్పుడు జీవితంలో చాలా గొడవలు తగ్గిపోతాయి. మన చుట్టూ ఉన్నవారితో ప్రేమగా మాట్లాడటం, అవసరమైనప్పుడు ఒకరికి ఒకరు అండగా నిలవడం, ఎదుటివారి బాధను అర్థం చేసుకోవడం.. ఇవే జీవితానికి అసలైన అందాన్ని ఇస్తాయి. ఎంత సంపాదించినా మనసులో ప్రశాంతత లేకపోతే ఆనందం ఉండదు. కానీ మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులతో మంచి సంబంధాలు ఉంటే చిన్న జీవితంలో కూడా ఎంతో పెద్ద సంతోషం దొరుకుతుంది.
చిరునవ్వు.. జీవితంలో ఎప్పటికీ వాడిపోని సంపద
ఈ పాట చివరికి మనల్ని తీసుకెళ్లే ఆలోచన చిరునవ్వు. సంతోషంగా ఉండటానికి సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. సమస్యల మధ్యలో కూడా నవ్వడం నేర్చుకోవాలి. కష్టాల మధ్యలోనూ ఆశను వెతుక్కోవాలి. జీవితంలో ఎదగాలంటే కష్టపడాలి. చెమటోడ్చాలి. ఎన్నో అడ్డంకులను దాటాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో మన శక్తికి మించిన సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి. కానీ వాటి ముందు మనసు ఓడిపోకూడదు. ఎందుకంటే మనిషి గొప్పతనం అతనికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయన్నదానిలో లేదు. ఆ కష్టాలను దాటి ఎంత ధైర్యంగా నిలబడ్డాడన్నదే అసలైన విషయం. అందుకే ఈ పాట మనకు ఒక గొప్ప జీవిత సూత్రాన్ని నేర్పుతుంది. మొత్తంమీద ‘మరీ అంతగా’ పాట ఒక పాటగా మొదలై.. చివరికి ఒక జీవిత పాఠంగా మిగులుతుంది.
ఎంతటి కష్టం ఎదురైనా.. ఒక్కసారి ఈ పాట వింటే మన ఆలోచనలో మార్పు మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే జీవితం ఉంది ఏడుస్తూ గడపడానికి కాదు.. వచ్చిన కష్టాలను దాటుకుంటూ చిరునవ్వుతో ముందుకు సాగడానికి.