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- Breakup: లవ్ ఫెయిల్యూర్ తో బాధపడుతున్నారా? బ్రేకప్ బాధ నుండి బయటపడటానికి 3 కఠినమైన సూత్రాలు
Breakup: లవ్ ఫెయిల్యూర్ తో బాధపడుతున్నారా? బ్రేకప్ బాధ నుండి బయటపడటానికి 3 కఠినమైన సూత్రాలు
Breakup: ప్రాణంగా ప్రేమించిన వ్యక్తి దూరం అయ్యారా? లవ్ ఫెయిల్యూర్ తో బాధపడుతున్నారా? ఆ బాధనుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నిస్తున్నారా? అయితే ఈ 3 కఠినమైన సూత్రాలు పాటించండి... తప్పకుండా మీరు కోలుకుంటారు. ఇంతకీ ఏంటి ఆ మూడు సూత్రాలు.
బ్రేకప్ వల్ల కలిగే బాధ నుంచి విముక్తి ఎలా?
ప్రేమ అనే అనుభూతి ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ప్రేమ బంధం తెగిపోయినప్పుడు కలిగే బాధ అంతకంటే దారుణంగా ఉంటుంది. బ్రేకప్ అనేది మనిషిని మానసికంగా, శారీరకంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురిచేస్తుంది. ఆ సమయంలో పాత జ్ఞాపకాలు, నిరాశ, డిప్రెషన్ వంటివి వెంటాడుతూ రోజువారీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తాయి. అయితే, ఈ మానసిక వేదన నుంచి బయటపడి, జీవితంలో ముందుకు సాగడం ప్రతి ఒక్కరికీ చాలా ముఖ్యం. బ్రేకప్ వల్ల కలిగే తీవ్ర బాధ నుంచి విముక్తి పొంది, తిరిగి కోలుకోవడానికి ఆచరించాల్సిన 3 కఠినమైన సూత్రాలు వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ అవి ఏంటంటే?
నో కాంటాక్ట్’ రూల్ (No Contact Rule)
బ్రేకప్ అయిన వెంటనే చాలామంది చేసే అతిపెద్ద తప్పు—పాత భాగస్వామిని మళ్లీ సంప్రదించడానికి ప్రయత్నించడం. ఫోన్ కాల్స్ చేయడం, మెసేజ్లు పంపడం లేదా వారి సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్ నిత్యం చెక్ చేయడం ద్వారా బాధ మరింత పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు.
ఏం చేయాలి? పాత భాగస్వామితో ఎలాంటి సంబంధమూ లేకుండా పూర్తిగా కట్ చేసుకోవాలి. వారి ఫోన్ నంబర్ను డిలీట్ చేయడం, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో అన్ఫాలో లేదా బ్లాక్ చేయడం చేయాలి. ఈ ‘నో కాంటాక్ట్’ నియమాన్ని పాటించడం వల్ల మెదడుకు ఆ వ్యక్తి లేని కొత్త పరిస్థితిని అలవాటు చేసుకోవడానికి సమయం దొరుకుతుంది.
గత జ్ఞాపకాలను - ఆనవాళ్లను తొలగించడం
కళ్లముందు పాత జ్ఞాపకాలు కనిపించినంత కాలం మనసు కోలుకోవడం కష్టం. వారు ఇచ్చిన బహుమతులు, కలిసి దిగిన ఫోటోలు, లెటర్స్ లేదా మెసేజ్లు ప్రతిక్షణం ఆ బాధను గుర్తుచేస్తూనే ఉంటాయి.
ఏం చేయాలి? మీ వ్యక్తిగత ప్రదేశం (పర్సనల్ స్పేస్) నుంచి పాత జ్ఞాపకాలను సూచించే వస్తువులను దూరంగా ఉంచండి లేదా తీసివేయండి. ఫోన్లోని పాత ఫోటోలు, చాట్లను డిలీట్ చేయండి. డిజిటల్ లేదా భౌతిక ఆనవాళ్లను తొలగించడం ద్వారా మీ మనస్సుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అంతే కాదు క్రమంగా వర్తమానంలో జీవించడం ప్రారంభమవుతుంది.
భవిష్యత్తుపై దృష్టి కేంద్రీకరించడం (Self-Care & Self-Improvement)
ఒకరి నిష్క్రమణతో జీవితం ముగిసిపోదని గుర్తించాలి. బాధ పడుతూ కూర్చోవడం వల్ల మీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. ఈ సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకోవడం, ప్రేమించుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం.
ఏం చేయాలి? మీ రోజువారీ దినచర్యను మార్చుకోండి. రెగ్యులర్గా వ్యాయామం, యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల మెదడులో ఆనందాన్ని ఇచ్చే ఎండోర్ఫిన్స్ విడుదలవుతాయి. మీకు నచ్చిన హాబీలు, కొత్త నైపుణ్యాలు (Skills) నేర్చుకోవడం లేదా కెరీర్పై దృష్టి పెట్టడం చేయండి. మీ కుటుంబ సభ్యులు, ప్రాణస్నేహితులతో సమయాన్ని గడపడం ద్వారా ఒంటరితనం దూరం అవుతుంది.
ఫైనల్ గా..
బ్రేకప్ తర్వాత బాధపడటం సహజమే, కానీ ఆ బాధలోనే శాశ్వతంగా ఉండిపోవడం సరైనది కాదు. సమయం అన్ని గాయాలనూ మానిపిస్తుంది, కానీ దానికి మనం సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం తోడవ్వాలి. పైన పేర్కొన్న 3 సూత్రాలను కఠినంగా పాటించడం ద్వారా బ్రేకప్ బాధ నుండి త్వరగా బయటపడి, జీవితంలో మరింత దృఢంగా ముందుకు సాగవచ్చు