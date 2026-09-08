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- Psychology: నచ్చినవాళ్లు మనల్ని పట్టించుకోకపోతే ఎందుకు బాధగా అనిపిస్తుంది? సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
Psychology: నచ్చినవాళ్లు మనల్ని పట్టించుకోకపోతే ఎందుకు బాధగా అనిపిస్తుంది? సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది?
Psychology: మనకు నచ్చిన వ్యక్తి పట్టించుకోకపోతే వచ్చే బాధ మాటల్లో చెప్పలేము. వాళ్లు మనతో సరిగ్గా మాట్లాడకపోయినా, మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వకపోయినా మనసులో ఏదో తెలియని బాధ మొదలవుతుంది. అసలు ఎందుకు ఇలా అనిపిస్తుంది. దీని గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతోందో చూద్దాం.
రిలేషన్షిప్ సైకాలజీ
సైకాలజీ ప్రకారం మనిషికి ఇతరులతో అనుబంధం, అంగీకారం, ప్రాధాన్యం అనే భావనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. మనకు ఎవరో ఒకరు నచ్చినప్పుడు, తెలియకుండానే వారి నుంచి వచ్చే స్పందనకు మనం ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతాం. వారు మనతో ప్రేమగా మాట్లాడితే మనకు ఆనందంగా అనిపిస్తుంది. మన మెసేజ్కు వెంటనే స్పందిస్తే మనం ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా అనిపిస్తుంది. అదే వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా దూరంగా ఉంటే మన మెదడు ఆ మార్పును గమనిస్తుంది. “ఏం జరిగింది?” అనే అనిశ్చితి మొదలవుతుంది. అది మన బాధను మరింత పెంచుతుంది.
రిజెక్షన్ సెన్సిటివిటీ
సైకాలజీ ప్రకారం, రిజెక్షన్ సెన్సిటివిటీ అంటే ఇతరులు మనల్ని తిరస్కరిస్తారేమో లేదా పట్టించుకోరేమో అనే భయానికి మనం ఎక్కువగా స్పందించడం. మనకు నచ్చిన వ్యక్తి నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు అది కేవలం “వాళ్లు నన్ను పట్టించుకోవడం లేదు” అనే విషయంగా కాకుండా, “నాలో ఏదో లోపం ఉంది” అనే భావనగా మారుతుంది. ఎదుటి వ్యక్తి ప్రవర్తనను మన వ్యక్తిత్వంతో కలిపి చూసుకోవడం వల్ల బాధ మరింత తీవ్రమవుతుంది. అయితే ఒక వ్యక్తి మనల్ని పట్టించుకోకపోవడానికి మన విలువతో సంబంధం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వారి పరిస్థితులు, వారి భావాలు, వారి ప్రాధాన్యాలు లేదా వారికి ఉన్న వ్యక్తిగత కారణాలు కూడా ఉండొచ్చు.
మన అంచనాలు
మనం ఎవరినైనా ఇష్టపడినప్పుడు, వారి గురించి మనసులో ఎన్నో ఊహలు ఏర్పరుచుకుంటాం. వాళ్లు మనతో మాట్లాడతారని, మన గురించి ఆలోచిస్తారని, మన భావాలను అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తాం. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగా వారి నుంచి స్పందన రాకపోతే నిరాశ కలుగుతుంది. కొన్నిసార్లు మనకు బాధ కలిగించేది వాళ్ల నిర్లక్ష్యం కంటే, వాళ్ల నుంచి మనం ఆశించిన స్పందన రాకపోవడమే. అలాగే మనసు కూడా “వాళ్లు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు?” అనే ప్రశ్నకు సమాధానం వెతుకుతూనే ఉంటుంది. దానివల్ల చిన్న విషయం కూడా మనసులో పెద్ద సమస్యగా మారుతుంది.
అప్పుడప్పుడు లభించే శ్రద్ధ
కొన్నిసార్లు నిరంతరం దొరికే శ్రద్ధ కంటే అప్పుడప్పుడు లభించే శ్రద్ధే మనల్ని మరింతగా ఆకర్షించవచ్చు. ఒకరోజు చాలా ప్రేమగా మాట్లాడి, మరో రోజు పూర్తిగా దూరంగా ఉండే వ్యక్తి విషయంలో “ఇప్పుడు ఎందుకు మారిపోయారు?” అనే ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వారి స్పందన కోసం ఎదురుచూడటం మొదలవుతుంది. అందుకే కొందరి విషయంలో అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువగా ఎమోషనల్ అవుతుంటాం.
నిపుణుల సూచన
సైకాలజీ నిపుణుల ప్రకారం ఎవరైనా మనల్ని పట్టించుకోకపోవడం వల్ల మన విలువ తగ్గిపోదు. మన గురించి మనం ఏర్పరుచుకునే అభిప్రాయం, ఇతరుల ప్రవర్తనపై ఆధారపడితే మన భావోద్వేగ స్థిరత్వం దెబ్బతింటుంది. నచ్చినవాళ్లు పట్టించుకోకపోతే బాధగా అనిపించడం సహజమే. కానీ ఆ బాధలోనే ఎక్కువకాలం ఉండిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. వారి స్పందన కోసం నిరంతరం ఎదురు చూడటం, ప్రతి చిన్న చర్యకు అర్థం వెతకడం, మనల్ని మనమే నిందించుకోవడం కంటే మన భావాలను అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మనకు నిజంగా విలువ ఇచ్చే సంబంధాలు పరస్పర గౌరవం, స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్, పరస్పర శ్రద్ధపై ఆధారపడి ఉంటాయి.