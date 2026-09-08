Ishan Kishan: 30 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 270 పరుగులు.. భారత ప్లేయర్ విధ్వంసం
Ishan Kishan: దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో ఇషాన్ కిషన్ దుమ్మురేపాడు. తన మాస్ బ్యాటింగ్ తో 270 రన్స్తో చెలరేగాడు. టీమిండియా టెస్టు జట్టులో రీఎంట్రీకి సిద్ధమని తన ఇన్నింగ్స్ తో హెచ్చరికలు పంపాడు.
అజిత్ అగార్కర్ ముందే కిషన్ రచ్చ.. 270 రన్స్తో టీమిండియాకి రీఎంట్రీ ఫిక్స్
ఈస్ట్ జోన్ తరఫున బరిలోకి దిగిన ఇషాన్ కిషన్ సంచలన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. సౌత్ జోన్తో జరుగుతున్న ఈ కీలక పోరులో కెప్టెన్ హోదాలో మైదానంలోకి దిగిన అతను, బౌలర్లను చెండాడి పడేశాడు. తన కెరీర్లో రెండో ఫస్ట్ క్లాస్ డబుల్ సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు.
చెన్నైలోని ప్రసిద్ధ ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ ఫైనల్ పోరులో ఈస్ట్ జోన్ తరఫున నంబర్-5 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ ఆరంభం నుంచే తనదైన శైలిలో ఆడటం ప్రారంభించాడు. మొత్తంగా 334 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఈ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ 270 రన్స్ చేశాడు. 80.84 స్ట్రైక్ రేట్తో సాగిన ఈ ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 30 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అతనితో పాటు కుమార్ కుషాగ్రా కూడా 101 రన్స్తో రాణించడంతో ఈస్ట్ జోన్ తమ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 708 రన్స్ చేసి ఆలౌట్ అయింది.
టీమిండియా టెస్టు జట్టు సెలెక్షన్ కోసం గట్టి పోటీ
ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో ఇషాన్ కిషన్ భారత టెస్టు జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు బిగ్ అలర్ట్ పంపాడు. టీమిండియా తమ తదుపరి టెస్టు సిరీస్ను ఈ ఏడాది నవంబర్లో న్యూజిలాండ్తో ఆడనుంది. శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలోని భారత జట్టు ఈ పర్యటనలో రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. వర్ల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC 2025-27) ఫైనల్ రేసులో నిలవాలంటే భారత్కు ఈ సిరీస్ గెలవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ మ్యాచ్కు బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ స్వయంగా స్టేడియంలోనే ఉన్నారు. ఆయన ముందే ఇషాన్ ఈ విధ్వంసం సృష్టించడం విశేషం.
పది సంవత్సరాల తర్వాత మళ్లీ డబుల్ సెంచరీ
ఇషాన్ కిషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించడం ఇది రెండోసారి. దాదాపు 10 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత మళ్లీ రెడ్ బాల్ క్రికెట్లో ఈ మైలురాయిని అందుకున్నాడు. డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకోవడానికి అతను 273 బంతులు తీసుకోగా, ఆ తర్వాత కేవలం 27 బంతుల్లోనే 250 రన్స్ మార్కును దాటేయడం అతని హిట్టింగ్ పవర్ను చూపిస్తోంది. గతంలో కూడా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ ఫైనల్లో జార్ఖండ్ జట్టుకు కెప్టెన్గా సెంచరీ కొట్టి గెలిపించిన చరిత్ర కిషన్కు ఉంది.
రికార్డుల కంటే టీమ్ విజయాన్నే కోరుకున్నా: ఇషాన్ కిషన్
ఈ ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ మాట్లాడాడు. మైదానంలో మైలురాళ్లు లేదా పర్సనల్ రికార్డులు తన మనసులో లేవని స్పష్టం చేశాడు. "నిజం చెప్పాలంటే నేను 50 రన్స్ గురించి గానీ, 300 రన్స్ గురించి గానీ ఆలోచించలేదు. కేవలం భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పడమే నా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. జాతీయ జట్టుకు దూరమైన సమయంలో డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో రెండేళ్లు ఆడటం వల్ల ఆటను ఎలా సులభతరం చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాను. మళ్లీ సున్నా నుంచి ప్రారంభించాల్సి వస్తుందని అర్థమైంది" అని కిషన్ వెల్లడించాడు.
టెస్టుల్లో ఇషాన్ కిషన్ ఇప్పటివరకు ట్రాక్ రికార్డ్
ఇషాన్ కిషన్ చివరిసారిగా టీమిండియా తరఫున జులై 2023లో వెస్టిండీస్పై పోర్ట్ ఆఫ్ స్పేన్ టెస్టులో ఆడాడు. ఇప్పటివరకు భారత్ తరఫున 2 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడిన కిషన్ 78 సగటుతో 78 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో ఒక అర్ధసెంచరీ (నాటౌట్ 52) ఉంది. అంతేకాకుండా వికెట్కీపర్గా 5 క్యాచ్లు/స్టంపింగ్స్ చేశాడు. ఇప్పుడు దులీప్ ట్రోఫీలో కొట్టిన ఈ 270 రన్స్ దాడితో న్యూజిలాండ్ టూర్ కోసం సెలెక్టర్లు అతడి పేరును కచ్చితంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది.