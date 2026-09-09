Yash: రామాయణ కోసం 100 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ వదులుకున్న యష్.. ఎందుకంటే?
Yash Ramayana: పాన్ ఇండియా స్టార్ యష్ రామాయణ సినిమా కోసం ₹100 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ ను వదులుకున్నారు. అసలు యష్ ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు? రామాయణ కోసం ఏం ప్లాన్ చేశారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
యష్ సంచలన నిర్ణయం.. రామాయణ కోసం మైండ్ బ్లాకింగ్ ప్లాన్
బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర తనదైన నటనతో క్రేజ్ సంపాదించుకున్న నటుడు యష్ 100 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ను వదులుకున్నారు. దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న పౌరాణిక చిత్రం 'రామాయణ' కోసం ఆయన ఈ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సినిమాలో రావణుడి పాత్ర పోషిస్తున్న యష్, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 రెండింటికీ కలిపి తను అందుకోవాల్సిన రూ. 100 కోట్ల భారీ రెమ్యూనరేషన్ను వదులుకున్నారని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. ఫిక్స్డ్ ఫీజుకు బదులుగా సౌత్ ఇండియాలో థియేట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ హక్కులను తీసుకోవడానికి ఆయన మొగ్గు చూపారు.
సినిమా ప్రదర్శనపైనే లాభనష్టాలు
శాక్నిల్క్ రిపోర్టు ప్రకారం.. యష్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎలాంటి ముందస్తు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకోరు. తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ 'మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్' ద్వారా ఈ సినిమాకు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న యష్, సౌత్ రైట్స్ సొంతం చేసుకోవడంతో ఆయన సంపాదన పూర్తిగా సినిమా వసూళ్లపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. దక్షిణ భారతదేశ మార్కెట్లో సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తే ఆయనకు ₹100 కోట్ల కంటే ఎక్కువ లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించకపోతే ఆయన ఆదాయం తగ్గే ప్రమాదం కూడా ఉంది.
లాభాల వైపే యష్ మొగ్గు
సినిమా పరిశ్రమలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆధారిత ఒప్పందాలు కొత్తవేమీ కావు. అయితే, యష్ లాంటి టాప్ స్టార్ నటుడు ముందస్తుగా వచ్చే భారీ రెమ్యూనరేషన్ను పక్కనపెట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ తీసుకోవడం చాలా అరుదైన విషయం. బిజినెస్ దృష్ట్యా ఈ సినిమాపై యష్కు ఎంతటి నమ్మకం ఉందో ఈ డీల్ స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వామిగా ఉన్న ఆయన, సినిమా కమర్షియల్ సక్సెస్ ద్వారానే ఎక్కువ ప్రతిఫలం పొందాలని భావిస్తున్నారు.
'టాక్సిక్' బాక్స్ ఆఫీస్ లెక్కలు
ఈ డీల్ వార్తలు బయటకు రావడానికి కొద్ది రోజుల ముందే యష్ నటించిన 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' థియేటర్లలో విడుదలైంది. గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం భారతదేశంలో మొదటిరోజే ₹101.10 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్తో అద్భుతమైన ఓపెనింగ్ సాధించింది. కానీ, ఆ తర్వాత రోజుల్లో వసూళ్లు దారుణంగా పడిపోయాయి. మొదటి వారం పూర్తయ్యేసరికి ఈ సినిమా భారత్లో ₹229.60 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ మాత్రమే రాబట్టగలిగింది. అయితే, టాక్సిక్ కలెక్షన్లకు రామాయణ డీల్ మార్పుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టమవుతున్నప్పటికీ, ఈ టైమింగ్ మాత్రం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
రామాయణ లో టాప్ స్టార్లు.. విడుదల ఎప్పుడు?
భారతీయ చిత్రసీమలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో రూపుదిద్దుకుంటున్న 'రామాయణ' సినిమాలో రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతాదేవిగా నటిస్తున్నారు. హనుమంతుడిగా సన్నీ డియోల్, దశరథుడిగా అరుణ్ గోవిల్ కనిపించనున్నారు. వీరితో పాటు రవి దూబే, లారా దత్తా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, వివేక్ ఒబెరాయ్, కుణాల్ కపూర్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
ఆస్కార్ విజేత సంస్థ డీఎన్ఈజీ, ప్రైమ్ ఫోకస్ అధినేత నమిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఎ.ఆర్. రెహమాన్, హన్స్ జిమ్మర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. 'రామాయణ: పార్ట్ 1' నవంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా, నవంబర్ 8న ఇండియాలో విడుదల కానుంది. పార్ట్ 2 ని 2027 దివాళి కానుకగా విడుదల చేయడానికి నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.