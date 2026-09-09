Hyderabad: ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్.. రూ.1,656 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టు
Hyderabad: హైదరాబాద్లో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీకి పరిష్కారం దిశగా మరో కీలక అడుగు పడింది. నగరంలోని కీలక మార్గంలో భారీ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించేందుకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (HMDA) చర్యలు వేగవంతం చేసింది.
బంజారాహిల్స్ నుంచి శిల్పా లేఅవుట్ వరకు కొత్త కారిడార్
ప్రతిపాదిత ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 12లో ఉన్న కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి గచ్చిబౌలిలోని శిల్పా లేఅవుట్ వరకు నిర్మించనున్నారు. మొత్తం దూరం సుమారు 9 కిలోమీటర్లు ఉండనుంది. ఐటీ సంస్థలు, వాణిజ్య కేంద్రాలు భారీగా విస్తరించిన పశ్చిమ హైదరాబాద్ వైపు రాకపోకలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రధాన రహదారులపై వాహనాల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో పీక్ అవర్స్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్త ఎలివేటెడ్ మార్గం అందుబాటులోకి వస్తే ప్రధాన రహదారులపై వాహనాల ఒత్తిడిని తగ్గించడంతో పాటు కీలక జంక్షన్ల వద్ద ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచే అవకాశం ఉంటుంది.
రూ.1,656 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టు
ఈ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి HMDA సుమారు రూ.1,656 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (DPR)ను అధికారులు సిద్ధం చేశారు. కారిడార్ నిర్మాణాన్ని ఒకేసారి కాకుండా రెండు దశల్లో చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. మొదటి దశలో ఫిలింనగర్ నుంచి శిల్పా లేఅవుట్ వరకు సుమారు 5 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. రెండో దశలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి హకీంపేట్ కుంట వరకు దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల ఎలివేటెడ్ మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రెండు దశలు పూర్తయితే బంజారాహిల్స్ నుంచి గచ్చిబౌలి వరకు వేగవంతమైన ప్రత్యామ్నాయ మార్గం అందుబాటులోకి రానుంది.
టెండర్లు పిలిచిన HMDA.. త్వరలో పనులు ప్రారంభం
ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంబంధించి HMDA తాజాగా టెండర్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అర్హత కలిగిన కాంట్రాక్టర్లు ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో బిడ్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. టెండర్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత అర్హత కలిగిన సంస్థను ఎంపిక చేసి నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన తదుపరి చర్యలు చేపట్టనున్నారు. దీంతో ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టు పనులు త్వరలోనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. నిర్మాణ సమయంలో ప్రజలకు, వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా దశలవారీగా పనులు చేపట్టడం, ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయడం కీలకంగా మారనుంది.
ఆరు కీలక ప్రాంతాల్లో ర్యాంపులు
ఎలివేటెడ్ కారిడార్పైకి వాహనాలు ఎక్కేందుకు, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో దిగేందుకు మొత్తం ఆరు ర్యాంపులను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. వీటి ద్వారా కారిడార్ను పరిసర ప్రాంతాలతో అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఫిలింనగర్ రోడ్ నంబర్ 82, నార్నే రోడ్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 52, ఐటీసీ కోహినూర్ రోడ్, టీ-హబ్ జంక్షన్, మైండ్స్పేస్ ప్రాంతాల్లో ర్యాంపులు ప్రతిపాదించారు. అలాగే భవిష్యత్లో ఈ మార్గంలో మెట్రో రైలు విస్తరణ చేపట్టినా ప్రాజెక్టుకు ఇబ్బంది కలగకుండా ముందుగానే ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న అవసరాలతో పాటు భవిష్యత్ రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కారిడార్ను డిజైన్ చేయనున్నారు.
తగ్గనున్న ట్రాఫిక్.. ప్రయాణ సమయం కూడా ఆదా
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత బంజారాహిల్స్, జూబ్లీ చెక్పోస్ట్, ఫిలింనగర్ మీదుగా గచ్చిబౌలి వైపు ప్రయాణించే వాహనదారులకు గణనీయమైన ప్రయోజనం కలగనుంది. ప్రస్తుతం ఈ మార్గాల్లో పీక్ అవర్స్లో ఏర్పడే రద్దీ కారణంగా ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా పెరుగుతోంది. కొత్త కారిడార్ వల్ల వాహనాలను కొంతమేర ఎలివేటెడ్ మార్గంలోకి మళ్లించే అవకాశం ఉండటంతో కింది రహదారులపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు నగరంలోని కేంద్ర ప్రాంతాల నుంచి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) జంక్షన్ల వైపు చేరుకోవడం కూడా సులభతరం కావచ్చు. ఐటీ కారిడార్లో రాకపోకలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రాజెక్టు భవిష్యత్ నగర రవాణా వ్యవస్థకు కీలకంగా మారే అవకాశం ఉంది.