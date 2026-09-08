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- Ramba Oorvasi Menaka 4 Days Collections: రంభ ఊర్వశి మేనక మూవీ సోమవారం భారీ డ్రాప్.. అల్లరి నరేష్కి గట్టి దెబ్బ
Ramba Oorvasi Menaka 4 Days Collections: రంభ ఊర్వశి మేనక మూవీ సోమవారం భారీ డ్రాప్.. అల్లరి నరేష్కి గట్టి దెబ్బ
కామెడీ చిత్రాలకు కేరాఫ్గా నిలిచిన అల్లరి నరేష్.. లేటెస్ట్ గా `రంభ ఊర్వశి మేనక` మూవీతో వచ్చాడు. థియేటర్లో సందడి చేస్తోన్న ఈ మూవీ సోమవారం కలెక్షన్లు భారీగా పడిపోయాయి.
మళ్లీ తన కామెడీ జోన్లోకి వచ్చిన అల్లరి నరేష్
అల్లరి నరేష్ అంటే కామెడీ చిత్రాలే గుర్తొస్తాయి. స్ఫూప్ కామెడీతో అలరించారు. తనదైన క్లీన్ కామెడీతో నవ్వులు పూయించారు. అయితే ఓ దశలో అవి బోర్ కొట్టడంతో బాక్సాఫీసు వద్ద సత్తా చాటలేకపోయాయి. దీంతో రూట్ మార్చాడు నరేష్. యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్, మల్టీస్టారర్స్ చేశారు. ఆ జోనర్స్ లో సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ ఆడియెన్స్ నుంచి, తన అభిమానుల నుంచి కామెడీ సినిమాల డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో మళ్లీ తన జోన్లోకి వెళ్లిపోయి ఇప్పుడు `రంభ ఊర్వశి మేనక` చిత్రంలో నటించాడు. దీనికి చంద్రమోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహించారు. హాస్య మూవీస్, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పతాకాలపై రాజేష్ దండా, నిర్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మించారు. సురభి, రాశీ సింగ్, విష్ణు ప్రియా, ప్రిషా సింగ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.
రంభ ఊర్వశి మేనక కి నెగటివ్ రెస్పాన్స్
శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 4)న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. చాలా వరకు నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది. కామెడీ పండలేదనే విమర్శ వినిపించింది. దీంతో కలెక్షన్లు కూడా డల్గా ఉన్నాయి. మొదటి రోజు కోటి వరకు గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. రెండో రోజు కూడా అంతే వచ్చాయి. మూడో రోజు ఆదివారం వసూళ్లు పెరిగాయి. కోటికిపైగా రాబట్టింది. ఇప్పుడు నాల్గో రోజు కేవలం రూ.36 లక్షలు మాత్రమే రాబట్టింది. ఆదివారంతో పోల్చితే ఇది 64శాతం పడిపోయింది. సినిమాకి పాజిటివ్ టాక్ ఉంటే మహా అయితే 30-40శాతం కలెక్షన్లు పడిపోతాయి. కానీ దీనికి సగానికి పైగా డ్రాప్ ఉండటం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇది సినిమా ఫెయిల్యూర్కి నిదర్శనంగా చెప్పొచ్చు.
రంభ ఊర్వశి మేనకు నాలుగు రోజుల కలెక్షన్లు
ఇక నాలుగు రోజుల్లో `రంభ ఊర్వశి మేనక` మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.3.32 కోట్లు కలెక్షన్లు చేసింది. ఈ సినిమాకి ఓవర్సీస్లో పెద్దగా స్పందన లేదు. అక్కడ ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో తెలుగు స్టేట్స్ లోనూ ఈ కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. సోమవారం ఈ మూవీకి చాలా వరకు జీరో షేర్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమాకి కోటీ 70లక్షల వరకు షేర్ వచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ మూవీ మూడు రోజుల్లో రూ.4.40కోట్లు రాబట్టినట్టు చిత్ర బృందం ప్రకటించడం గమనార్హం. సినిమాకి అయిన బడ్జెట్ రూ.15కోట్లు, థియేట్రికల్ బిజినెస్ ని రూ.4.5కోట్లుగా లెక్కకట్టారు. అంటే సుమారు పది కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. ఈ మూవీ కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు కోట్లలోపే థియేట్రికల్గా క్లోజ్ కాబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంటే థియేట్రికల్ బిజినెస్లో సగం లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది. మరి ఈ లోపు ఏదైనా మ్యాజిక్ జరుగుతుందా అనేది చూడాలి.
రంభ ఊర్వశి మేనక కథ
రంభ ఊర్వశి మేనకలో అల్లరి నరేష్ సూరిగా కనిపించాడు. వారిది నాటకాల కుటుంబం. వారి ఫ్యామిలీకి ఒక మ్యాజిక్ బుక్ ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే దేవకన్యలు రంభ, ఊర్వశి మేనకలు వస్తారు. కోరిక కోరికలు తీరుస్తారు. హీరో కావాలని సూరి అనుకుంటాడు. దానికోసం ఆ బుక్ని ఓపెన్ చేసేందుకు చిన్నప్పట్నుంచి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. దాని పేరు చెప్పి ఊర్లో అప్పులన్నీ చేస్తాడు. కానీ అది ఓపెన్ కాదు. ఇక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో, తన లవర్ ని పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన సందర్భంలో, తన అమ్మని కాపాడుకోవాల్సిన సందర్భంలో ఆ బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. మరి రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారా? సూరి కోరికలు తీర్చారా? ఆయన హీరో అయ్యాడా? అప్పులన్నీ తీరిపోయాయా? అమ్మని బతికించుకున్నాడా? అనేది కథ. కామెడీ పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదు. తల్లి సెంటిమెంట్ మాత్రం వర్కౌట్ అయ్యింది. రంభ ఊర్వశి మేనకలను తాకే సమయంలో వచ్చే కామెడీ ఫర్వాలేదనిపించింది.