Dimple Cheeks : కొందరి బుగ్గలపై సొట్టలు పడతాయి? ఈ సొట్టబుగ్గలకు కారణమేంటి?
కొందరు నవ్వితే బుగ్గలపై సొట్టలు కనిపిస్తాయి... ఇవి వారి ముఖానికి మరింత అందాన్నిస్తాయి. మరి ఈ సొట్టబుగ్గలకు కారణమేంటి? ఇవి కొందరిలోనే ఎందుకు కనిపిస్తాయి? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలను తెలుసుకుందాం.
సొట్టబుగ్గలకు కారణాలేంటి?
నవ్వినప్పుడు కొందరి బుగ్గల్లో అందమైన సొట్టలు పడుతుంటాయి. వీటినే సాధారణంగా డింపుల్స్ (Dimples) అని పిలుస్తారు. ముఖానికి ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణను ఇచ్చే ఈ చిన్న సొట్టలు కొందరిలో సహజంగానే ఉంటాయి... వీరిని సొట్టబుగ్గలు చిన్నది, సొట్టబుగ్గలోడు అని ముద్దుగా పిలుస్తుంటారు. షారుఖ్ ఖాన్, రామ్ చరణ్, మహేష్ బాబు లాంటి హీరోలు... లావణ్య త్రిపాఠి, ప్రీతి జింతా, దీపికా పదుకోన్, తాప్సి వంటి హీరోయిన్లకు ఈ సొట్టబుగ్గలు మరింత అందాన్ని ఇస్తాయి.
అయితే డింపుల్స్ ఉన్నవారిని చూసి ఇది ఏదైనా ప్రత్యేకమైన శారీరక లక్షణమా? లేక ముఖంలో ఏదైనా లోపం వల్ల ఇలా జరుగుతుందా? అనే సందేహం చాలామందికి వస్తుంటుంది. వాస్తవానికి బుగ్గల్లో డింపుల్స్ పడటం సాధారణంగా హానికరం కాని శారీరక లక్షణమే. దీని వెనక ప్రధానంగా ముఖ కండరాల నిర్మాణంలో ఉండే సహజమైన తేడా, జన్యుపరమైన ప్రభావాలు కారణమవుతాయి.
డింపుల్స్కు కారణమయ్యే కండరం ఏది?
నవ్వడం, ముఖ కవళికలను మార్చడం వంటి పనుల్లో అనేక కండరాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వాటిలో Zygomaticus Major (జైగోమాటికస్ మేజర్) అనే కండరం ముఖ్యమైనది. ఇది సాధారణంగా చెంప ఎముక ప్రాంతం నుంచి నోటి మూల వైపు సాగి ఉంటుంది… నవ్వినప్పుడు నోటి మూలను పైకి లాగడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే కొందరిలో ఈ కండరం నిర్మాణం సాధారణంగా ఉండకుండా కొంత భిన్నంగా ఉంటుంది. చాలామందిలో ఈ కండరం ఒకే భాగంగా ఉంటుంది... కానీ కొందరిలో రెండు భాగాలుగా విభజించబడినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ నిర్మాణాన్ని bifid zygomaticus major(బైఫిడ్ జైగోమాటికస్ మేజర్) గా పేర్కొంటారు. ఈ ప్రత్యేకమైన కండర నిర్మాణం కలిగినవారిలో నవ్వినప్పుడు బుగ్గపై చిన్న గుంట లేదా సొట్టలా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది.
నవ్వినప్పుడే డింపుల్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది?
వ్యక్తి నవ్వినప్పుడు ముఖంలోని కండరాలు సంకోచిస్తాయి. బైఫిడ్ జైగోమాటికస్ మేజర్ కలిగిన వారిలో మాత్రం ముఖం మధ్యలో చర్మం లోపలికి లాగబడుతుంది. దీంతో బుగ్గపై చిన్న గుంట ఏర్పడినట్లు కనిపిస్తుంది. ముఖం సాధారణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అది కనిపించకపోవచ్చు. అందుకే కొందరికి నవ్వినప్పుడు మాత్రమే డింపుల్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కొంతమందిలో మాత్రం అవి ముఖం సాధారణంగా ఉన్నప్పటికీ కనిపించేంత లోతుగా ఉండవచ్చు.
సొట్టబుగ్గలు జన్యుపరమైన లక్షణమేనా?
డింపుల్స్ కుటుంబంలోని చాలామందిలో కనిపించడం వల్ల వాటికి జన్యుపరమైన సంబంధం ఉందని చాలామంది భావిస్తారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికైనా డింపుల్స్ ఉంటే పిల్లల్లో కూడా కనిపించే అవకాశం ఉండొచ్చు. అయితే దీన్ని సాధారణంగా “తల్లిదండ్రులకు ఉంటే పిల్లలకు తప్పకుండా వస్తాయి” అనే సూత్రంగా చెప్పలేం. డింపుల్స్ ఏర్పడటంలో అనేక జన్యు, శారీరక నిర్మాణ అంశాలు కలిసి ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఒకే కుటుంబంలోని కొందరికి డింపుల్స్ ఉండి, మరికొందరికి లేకపోవచ్చు.
కొంతమంది పిల్లల్లో చిన్న వయసులోనే బుగ్గల్లో డింపుల్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. కానీ వయసు పెరిగే కొద్దీ ముఖ ఆకృతి, చర్మం, కొవ్వు పంపిణీ, కండరాల పరిమాణం వంటి అంశాల్లో మార్పులు వస్తాయి. దాంతో చిన్నప్పుడు స్పష్టంగా కనిపించిన డింపుల్స్ పెద్దయ్యాక అంతగా కనిపించకపోవచ్చు. మరికొందరిలో మాత్రం వయసు పెరిగినా అవి అలాగే కొనసాగుతాయి.
డింపుల్స్ ఆరోగ్య సమస్యా?
బుగ్గల్లో సహజంగా ఏర్పడే డింపుల్స్ను సాధారణంగా వ్యాధిగా లేదా ప్రమాదకరమైన శారీరక లోపంగా పరిగణించకూడదు. అవి సాధారణంగా ముఖ కండరాలు, చర్మం కలిసే నిర్మాణంలో ఉండే సహజమైన వైవిధ్యం మాత్రమే. నొప్పి, వాపు లేదా ఇతర అసాధారణ లక్షణాలు లేకపోతే కేవలం డింపుల్స్ ఉండటం వల్ల ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే నవ్వినప్పుడు బుగ్గల్లో సొట్టలు పడటం అనేది శరీరంలో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన సమస్యకు సంకేతం కాదు.
అయితే ప్రతి వ్యక్తిలో డింపుల్స్ ఏర్పడే విధానం ఒకేలా ఉండకపోవచ్చు. ముఖ నిర్మాణం, కండరాల అమరిక, చర్మ లక్షణాలు, జన్యుపరమైన అంశాలు కలిసి వాటి ఆకారం, లోతు, కనిపించే విధానాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే నవ్వినప్పుడు బుగ్గల్లో పడే ఆ చిన్న సొట్ట వెనక ఉన్నది ఎలాంటి మాయాజాలం కాదు. ముఖ కండరాల ప్రత్యేక నిర్మాణం, చర్మం కదిలే విధానం, జన్యుపరమైన వైవిధ్యం కలిసి ఇచ్చే సహజమైన లక్షణమే ఈ డింపుల్.