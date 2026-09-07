Ambani Ice cream: అంబానీ వారి ఐస్క్రీమ్.. అది కూడా కేవలం రూ.10లకే
Ambani Ice cream: ముఖేష్ అంబానీ ఏ వ్యాపారాన్ని వదలడం లేదు. లాభం వచ్చే అవకాశం ఉన్న అన్ని వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ బిజినెస్ కూడా ప్రారంభించారు. అది కూడా కేవలం రూ.10 కే ఐస్ క్రీమ్.
అంబానీ వారి ఐస్ క్రీమ్
టెలికాం రంగంలో జియోతో, శీతల పానీయాల మార్కెట్లో 'క్యాంపా కోలా'తో సంచలనం సృష్టించారు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అంబానీ. ఇప్పుడు ఐస్క్రీమ్ వ్యాపారంలో సరికొత్త వ్యూహంతో అడుగుపెట్టారు. రిలయన్స్ కన్స్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ విభాగం ద్వారా 'బాంబే క్రీమరీ' పేరిట సరికొత్త ఐస్క్రీమ్ బ్రాండ్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. మార్కెట్లో తమదైన ముద్ర వేసేందుకు ప్రారంభ ధరను కేవలం రూ.10గా నిర్ణయించడంతో భారీగా వినయోగదారులు తినే అవకాశం ఉంది.
అతి తక్కువ ధరకే
ప్రస్తుతం పశ్చిమ భారతదేశంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ బాంబే క్రీమరీ ఐస్క్రీమ్లను త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించాలని రిలయన్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. వినియోగదారులను ఆకట్టుకునేందుకు కప్స్, కోన్స్, టబ్స్, బార్స్ మరియు స్టిక్స్ వంటి అనేక రకాల వెరైటీలను మార్కెట్లోకి తెచ్చారు. సాధారణంగా ఇతర ప్రముఖ బ్రాండ్ల స్టిక్ ఐస్క్రీమ్ల ధర రూ.20 వరకు ఉండగా, రిలయన్స్ వాటికంటే సగం ధరకే అంటే రూ.10లకే అందించడం ద్వారా మార్కెట్ వాటాను వేగంగా సొంతం చేసుకోవాలని చూస్తోంది.
తక్కువ ధరలతో వ్యూహం
మార్కెట్లో పోటీదారులను అధిగమించడానికి తక్కువ ధరల వ్యూహాన్ని అమలు చేయడంలో రిలయన్స్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే ఫార్ములాను ఐస్క్రీమ్ విభాగంలోనూ అమలు చేస్తుండటంతో, మార్కెట్లో ఇప్పటికే పాతుకుపోయిన అమూల్, అరుణ్, క్వాలిటీ వాల్స్, వాడిలాల్, మదర్ డెయిరీ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలకు గట్టి పోటీ తప్పేలా లేదు. దీంతో రాబోయే రోజుల్లో ఐస్క్రీమ్ ప్రియులకు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు లభించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.