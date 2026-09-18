Car Mileage: ఏ రంగు కారు ఎక్కువ మైలేజ్ ఇస్తుందో తెలుసా.? సైంటిఫిక్ రీజన్ ఇదే
Car Mileage: కారు కొనుగోలు చేసే సమయంలో చాలామంది మైలేజీ, ఇంజిన్, ధర, డిజైన్ వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తారు. అయితే కారు రంగు కూడా ఇంధన వినియోగంపై కొంత ప్రభావం చూపుతుందని మీకు తెలుసా.? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ఇది నిజం.
కారు రంగు మైలేజీని నిజంగానే ప్రభావితం చేస్తుందా.?
కారు రంగు నేరుగా ఇంజిన్ పనితీరును మార్చదు. అయితే రంగు సూర్యరశ్మిని ఎంతమేరకు గ్రహిస్తుంది అనే విషయం ద్వారా పరోక్షంగా ఇంధన వినియోగంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. సాధారణంగా నలుపు, ముదురు నీలం, ముదురు ఆకుపచ్చ వంటి రంగులు ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని గ్రహిస్తాయి. దీంతో కారు బయట భాగంతో పాటు లోపలి భాగం కూడా ఎక్కువగా వేడెక్కుతుంది.
దీనికి విరుద్ధంగా తెలుపు, వెండి, లేత గోధుమ వంటి రంగులు సూర్యరశ్మిని ఎక్కువగా ప్రతిబింబిస్తాయి. దీంతో కారు లోపల ఉష్ణోగ్రత కొంత తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఎండ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఈ తేడా కొంత ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు. కారు లోపల వేడి ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని చల్లబరచడానికి ఏసీని ఎక్కువసేపు ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. ఇదే ఇంధన వినియోగంపై స్వల్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
కారు రంగు వేడిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది.?
ముదురు రంగు కార్లు ఎండలో త్వరగా వేడెక్కుతాయి. ఉదాహరణకు నలుపు లేదా ముదురు నీలం రంగు కారు ఎక్కువసేపు ఎండలో నిలిపితే దాని లోపలి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. కారులోకి ఎక్కిన తర్వాత చల్లదనం రావడానికి ఏసీని ఎక్కువగా ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది.
లేత రంగు కార్లు మాత్రం ఎక్కువ సూర్యరశ్మిని ప్రతిబింబిస్తాయి. దీంతో లోపలి భాగం కొంత తక్కువగా వేడెక్కుతుంది. ఫలితంగా ఏసీపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం కొద్దిగా తగ్గవచ్చు. ఇది పెద్ద SUVలు, ఎక్కువ క్యాబిన్ స్థలం ఉన్న వాహనాల్లో కూడా కొంత ప్రభావం చూపవచ్చు. ఉదాహరణకు పెద్ద క్యాబిన్ ఉన్న కారులో వేడి ఎక్కువగా చేరితే దాన్ని చల్లబరచడానికి ఏసీ ఎక్కువగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే కారు రంగు వల్ల వచ్చే ఈ తేడా సాధారణంగా చాలా స్వల్పమే.
ఏసీ ఎక్కువగా వాడితే మైలేజీ ఎందుకు తగ్గుతుంది.?
కారులో ఏసీ పనిచేయడానికి ఇంజిన్ నుంచి శక్తి అవసరం. అందువల్ల ఏసీని ఎక్కువసేపు లేదా ఎక్కువ సామర్థ్యంతో ఉపయోగించినప్పుడు ఇంధన వినియోగం పెరగవచ్చు. ముదురు రంగు కారు వేడిగా మారితే ఏసీని ఎక్కువగా ఉపయోగించాల్సి రావచ్చు. దీనివల్ల మైలేజీలో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే కారు నలుపు రంగులో ఉందని వెంటనే మైలేజీ భారీగా పడిపోతుందని కాదు. రంగు వల్ల వచ్చే ప్రభావం చాలా చిన్నది. ముఖ్యంగా ఎండ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో, కారు ఎక్కువసేపు బయట పార్క్ చేసే సందర్భాల్లో ఈ ప్రభావం కొంత కనిపించవచ్చు. అయితే కారు మైలేజీపై టైర్ ప్రెజర్, డ్రైవింగ్ విధానం, కారు బరువు, ఇంజిన్, ఏరోడైనమిక్స్, ఇంధనం, గేర్బాక్స్ వంటి అంశాలు రంగు కంటే చాలా ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి.
పెయింట్ బరువు, రంగు ఫినిష్ కూడా ప్రభావం చూపుతాయా.?
కారుకు వేసే పెయింట్ కూడా కొంత బరువును పెంచుతుంది. ముఖ్యంగా మెటాలిక్ లేదా పలు పొరలతో ఉండే ప్రత్యేక పెయింట్ కొద్దిగా అదనపు బరువును కలిగించవచ్చు. కారు బరువు పెరిగితే దాన్ని కదిలించడానికి ఇంజిన్ మరింత శక్తిని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఇంధన సామర్థ్యంపై చాలా స్వల్ప ప్రభావం ఉండవచ్చు.
అయితే పెయింట్ బరువు ప్రభావం చాలా తక్కువ. టైర్ ప్రెజర్ లేదా డ్రైవింగ్ అలవాట్లతో పోలిస్తే దీని ప్రభావం చాలా చిన్నది. కాబట్టి కారు రంగును ఎంచుకునేటప్పుడు పెయింట్ బరువును ప్రధాన కారణంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు.
కారు మైలేజీని నిజంగా ప్రభావితం చేసే అంశాలేంటి.?
కారు రంగు కంటే మరికొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మైలేజీపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి. వాటిలో మొదటిది టైర్ ప్రెజర్. టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. దీంతో ఇంజిన్పై ఎక్కువ భారం పడుతుంది. అందువల్ల టైర్ ప్రెజర్ను క్రమం తప్పకుండా తనిఖీ చేయడం మంచిది. డ్రైవింగ్ విధానం కూడా చాలా ముఖ్యం. తరచూ వేగంగా యాక్సిలరేట్ చేయడం, ఒక్కసారిగా బ్రేకులు వేయడం వల్ల ఇంధనం ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. స్థిరమైన వేగంతో, సాఫీగా డ్రైవ్ చేస్తే మంచి మైలేజీ పొందవచ్చు.
కారులో అవసరం లేని అదనపు బరువును ఉంచడం కూడా ఇంధన వినియోగాన్ని పెంచుతుంది. అలాగే ఇంజిన్ రకం, కారు ఆకారం, ఏరోడైనమిక్స్, సరైన ఇంధనం, ట్రాన్స్మిషన్ వంటి అంశాలు కూడా మైలేజీపై ప్రభావం చూపుతాయి.
మొత్తంగా చూస్తే కారు రంగు వల్ల మైలేజీలో స్వల్ప తేడా రావచ్చు. ముఖ్యంగా ముదురు రంగు కార్లు ఎక్కువ వేడిని గ్రహించడం వల్ల ఏసీ వినియోగం పెరగవచ్చు. లేత రంగు కార్లు కొంత చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ప్రభావం చాలా చిన్నది. కాబట్టి కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు రంగు కంటే టైర్ ప్రెజర్, డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, ఇంజిన్, కారు బరువు, ఏసీ వినియోగం, నిర్వహణ వంటి అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం ముఖ్యం.