HandBag: రోడ్డు పక్కన దొరికే రూ.500 హ్యాండ్ బ్యాగ్ను 8 లక్షల రూాపాయలకు అమ్మేశారు
HandBag: మన దేశంలో రోడ్డు పక్కన దొరికే రూ.500కే బ్యాగ్ను.. ఓ ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ ఏకంగా రూ.8.3 లక్షల ధర పెట్టి అమ్మేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ విషయం ఇంటర్నెట్లో పెద్ద దుమారమే రేపుతోంది. సెలెబ్రిటీలు, ధనవంతులను ఆ బ్రాండ్ బ్యాగును ఎగబడి కొనేస్తున్నారు.
వామ్మో రూ.500 బ్యాగును..
హ్యాండ్ బ్యాగులంటే మహిళలకు ఎంతో క్రేజ్. అయితే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ఏకంగా అయిదు వందల రూపాయల బ్యాగును లక్షల రూపాయలకు ఆన్ లైన్లో అమ్ముతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయిన ఇటాలియన్ లగ్జరీ బ్రాండ్ 'ఫెండి' (Fendi) మార్కెట్లోకి తెచ్చిన కొత్త హ్యాండ్బ్యాగ్ ఇప్పుడు తీవ్ర వివాదానికి దారి తీసింది. దానికి కారణం అది మన దేశంలో రోడ్డు పక్కన సులువుగా దొరుకుతుంది.
ఫెండి నవరాత్రి బ్యాగ్
'Baguette 26424: Multicolour Re-Edition bag with embroidery and mirrors' అనే పేరుతో ఫెండి సంస్థ ఈ బ్యాగ్ను లాంచ్ చేసింది. రంగురంగుల దారాలు, 39,500 పూసలు, 475 చిన్న అద్దాలతో పూర్తిగా చేతులతోనే దీన్ని తయారు చేశామని, ఒక్కో బ్యాగ్ కుట్టడానికి 138 గంటల సమయం పట్టిందని కంపెనీ చెబుతోంది.
దీని ధరను 10,000 డాలర్లుగా (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.8.3 లక్షలు) ఫిక్స్ చేశారు. కానీ, ఈ బ్యాగ్ డిజైన్ చూస్తే.. గుజరాత్, రాజస్థాన్ వీధుల్లో నవరాత్రి ఉత్సవాల సమయంలో మహిళలు వాడే సంప్రదాయ అద్దాల బ్యాగ్ను అచ్చు గుద్దినట్లు దించేసినట్లుగా ఉంది.
మండిపడుతున్నసెలెబ్రిటీలు
ఆర్పీజీ ఎంటర్ప్రైజెస్ చైర్మన్ హర్ష్ గోయెంకా ఎక్స్ (X) వేదికగా ఫెండిపై విమర్శలు గుప్పించారు. "ప్రాడా (Prada) కొల్హాపూరి చెప్పుల వివాదం తర్వాత, ఇప్పుడు ఫెండి 'నవరాత్రి' బ్యాగ్ వచ్చింది. గుజరాత్ వీధుల్లో 500 రూపాయలకు దొరికే డిజైన్కు 8.3 లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు. కానీ, అసలైన భారతీయ కళాకారులకు ఎలాంటి గుర్తింపు ఇవ్వలేదు. ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్లు మన కళలను దోచుకోవడం ఎప్పుడు ఆపుతాయి?" అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
బయోకాన్ ఫౌండర్ కిరణ్ మజుందార్-షా కూడా దీనిపై స్పందించారు. మన సంప్రదాయ కళను కాపాడుతున్న కళాకారులను పక్కనపెట్టి, దాన్ని లగ్జరీ వస్తువుగా మార్చి అమ్మడం మన నైపుణ్యాన్ని అవమానించడమేనని ఆమె మండిపడ్డారు.