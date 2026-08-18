Tallest Cricketers : అత్యంత పొడగరి ఇండియన్ క్రికెటర్ ఇతడే... హైట్ ఎంతో తెలుసా?
క్రికెట్లో టాలెంట్తో పాటు హైట్ కూడా కొన్నిసార్లు ప్లస్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా బౌలర్లకు ఇది పెద్ద వరం. మన భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఆరడుగులకు పైగా ఎత్తున్న ప్లేయర్లు చాలామందే ఉన్నారు. వాళ్లలో టాప్ 7 లో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుసా?
అత్యంత హైట్ ఉన్న టీమిండియా క్రికెటర్లు
క్రికెట్లో ఆటగాడి టాలెంటే ముఖ్యం. కానీ కొంతమంది ప్లేయర్లకు వాళ్ల హైట్ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ బౌలర్లు పొడవుగా ఉంటే, పిచ్పై బంతిని అదనంగా బౌన్స్ చేయగలరు. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఆరడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తున్న ప్లేయర్లు చాలామంది ఉన్నారు. వారిలో టాప్ 7 ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇషాంత్ శర్మ (6 అడుగుల 4 అంగుళాలు)
భారత టెస్ట్ క్రికెట్లోని సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్లలో ఇషాంత్ శర్మ ఒకడు. ఇతని ఎత్తు సుమారు 6 అడుగుల 4 అంగుళాలు. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లండ్ లాంటి పిచ్లపై ఈ హైట్తోనే బ్యాటర్లను వణికించాడు.
శివమ్ దూబే, వెంకటేశ్ అయ్యర్ (6 అడుగుల 4 అంగుళాలు)
ఈ లిస్ట్లో బౌలర్లే కాదు ఆల్-రౌండర్లు కూడా ఉన్నారు. ప్రస్తుత భారత జట్టు పవర్ హిట్టర్ శివమ్ దూబే, వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఇద్దరూ 6 అడుగుల 4 అంగుళాల ఎత్తు ఉంటారు. భారీ సిక్సర్లు కొట్టడానికి వీళ్ల హైట్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
అబే కురువిల్లా, పంకజ్ సింగ్ (6 అడుగుల 6 అంగుళాలు)
భారత అత్యంత పొడవైన క్రికెటర్ల జాబితాలో అబే కురువిల్లా, పంకజ్ సింగ్ టాప్లో ఉన్నారు. వీరిద్దరి ఎత్తు సుమారు 6 అడుగుల 6 అంగుళాలు. ఫాస్ట్ బౌలర్లయిన వీళ్లు, తమ హైట్తో బంతిని బాగా బౌన్స్ చేసి బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టారు.
ప్రసిధ్ కృష్ణ (6 అడుగుల 3 అంగుళాలు)
కర్ణాటకకు చెందిన ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిధ్ కృష్ణ ఎత్తు సుమారు 6 అడుగుల 3 అంగుళాలు. ప్రస్తుత జట్టులో ఉన్న ఇతను, తన హైట్తో బంతికి ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ రాబట్టి వికెట్లు తీయడంలో స్పెషలిస్ట్.
సుదీప్ త్యాగి (6 అడుగుల 4 అంగుళాలు)
మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ సుదీప్ త్యాగి కూడా 6 అడుగుల 4 అంగుళాల ఎత్తు ఉంటాడు. భారత జట్టు తరఫున కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడిన ఇతను, తన హైట్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
టాప్ 7 పొడవైన భారత క్రికెటర్ల లిస్ట్
- అబే కురువిల్లా : 6 అడుగుల 6 అంగుళాలు
- పంకజ్ సింగ్ : 6 అడుగుల 6 అంగుళాలు
- ఇషాంత్ శర్మ : 6 అడుగుల 4 అంగుళాలు
- శివమ్ దూబే : 6 అడుగుల 4 అంగుళాలు
- వెంకటేశ్ అయ్యర్ : 6 అడుగుల 4 అంగుళాలు
- సుదీప్ త్యాగి : 6 అడుగుల 4 అంగుళాలు
- ప్రసిధ్ కృష్ణ : 6 అడుగుల 3 అంగుళాలు