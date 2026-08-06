- Home
- Sports
- Cricket
- Indian Cricket: మ్యాచ్ లేకపోతే డ్యూటీకే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న టాప్ టీమిండియా స్టార్స్ వీరే
Indian Cricket: మ్యాచ్ లేకపోతే డ్యూటీకే.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న టాప్ టీమిండియా స్టార్స్ వీరే
Indian Cricket: క్రికెట్తో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న భారత స్టార్ ప్లేయర్లు కూడా ఉన్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో పాటు క్రికెట్ లోనూ రాణిస్తున్న ఆ ప్లేయర్లు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నెలకు లక్షల్లో జీతం.. క్రికెట్ ఆడుతూనే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేస్తున్న భారత్ ప్లేయర్లు
మైదానంలో దేశం తరఫున ఆడటమే కాకుండా, మైదానం బయట కూడా ప్రభుత్వ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్న భారత క్రికెటర్లు కొందరు ఉన్నారు. రిటైర్మెంట్ తీసుకున్న ఆటగాళ్ల గురించి కాకుండా, ప్రస్తుతం క్రికెట్ ఆడుతూనే అధికారిక ఉద్యోగాలు చేస్తున్న ఐదుగురు ప్రముఖ టీమిండియా స్టార్ల గురించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. ఉమేష్ యాదవ్
మహారాష్ట్రకు చెందిన స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉమేష్ యాదవ్ను 2017 జూలైలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నాగపూర్ బ్రాంచ్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా నియమించారు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఆయనకు ఈ ఉద్యోగం లభించింది. శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్ళేముందు ఆయన ఈ ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు.
గతంలో ఉమేష్ యాదవ్కు ఎయిర్ ఇండియాలో కూడా పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. కానీ పర్మనెంట్ కాంట్రాక్ట్ లభించలేదు. ఉమేష్ చివరిసారిగా 2023లో అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడారు. ప్రస్తుతం ఆయన జాతీయ జట్టుకు దూరంగా ఉన్నారు.
2. కేఎల్ రాహుల్
భారత టెస్టు జట్టు వైస్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్ 2018 నుంచి బెంగళూరులోని ఆర్బీఐ రీజినల్ ఆఫీస్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. రాహుల్కు కూడా స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారానే ఈ ఉద్యోగం లభించింది. ప్రముఖ క్రీడాకారులను గౌరవించే క్రమంలో ఆర్బీఐ ఈ నియామకం చేపట్టింది.
కేఎల్ రాహుల్ 2014లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అడుగుపెట్టారు. జట్టులో కీలక బ్యాటర్గా మారడానికి ఆయనకు కొంత సమయం పట్టింది. ప్రస్తుతం శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్లిన రాహుల్, ఆగస్టు 15 నుంచి జరిగే రెండు టెస్టుల సిరీస్లో ఆడనున్నారు.
కేఎల్ రాహుల్ సాధించిన మొత్తం పరుగులు (ఫార్మాట్ల వారీగా):
• టెస్టులు: 4,153 పరుగులు (68 మ్యాచ్లు)
• వన్డేలు: 3,412 పరుగులు (98 మ్యాచ్లు)
• టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్: 2,265 పరుగులు (72 మ్యాచ్లు)
• అంతర్జాతీయ పరుగులు (మొత్తం): 9,830 పరుగులు
ఐపీఎల్: 5,815 పరుగులు (159 మ్యాచ్లు)
3. యుజ్వేంద్ర చాహల్
స్టార్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ను 2018లో స్పోర్ట్స్ కోటా కింద ఇన్కమ్ టాక్స్ ఆఫీసర్గా నియమించారు. భారత ప్రభుత్వ ఆదాయపన్ను శాఖలో ఆయన ఇన్కమ్ టాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. భారత జట్టుకు అనేక విజయాలు అందించారు. 2023లో వెస్టిండీస్పై చివరి టీ20 మ్యాచ్ ఆడిన చాహల్, ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించారు.
4. మహమ్మద్ సిరాజ్
టీమిండియా సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ 2024 అక్టోబర్లో తెలంగాణ పోలీసు శాఖలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (DSP - గ్రూప్ 1 కేడర్) బాధ్యతలను స్వీకరించారు. 2024 టీ20 ప్రపంచకప్ విజయం తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయనకు ఈ పదవిని కేటాయించింది. దీనికోసం అర్హత నిబంధనల్లో ప్రత్యేక మినహాయింపు ఇచ్చారు.
తెలంగాణ డీజీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారుల సమక్షంలో సిరాజ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా అందుబాటులో లేకపోవడంతో, త్వరలో జరగబోయే శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్లో సిరాజ్ భారత పేస్ బౌలింగ్ను ముందుండి నడిపించనున్నారు.
5. ఇషాన్ కిషన్
టీమిండియా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ ఆర్బీఐ పాట్నా ఆఫీస్లో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. మ్యాచ్ల నుంచి లభించిన విరామం సమయంలో ఆయన తన ఆఫీస్ బాధ్యతలను నిర్వర్తించారు. స్పోర్ట్స్ కోటా ద్వారానే కిషన్కు ఈ పోస్టు లభించింది.
ఇటీవల ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్, జింబాబ్వే సిరీస్లలో ఆడిన ఇషాన్ కిషన్, దులీప్ ట్రోఫీ 2026లో ఈస్ట్ జోన్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నారు. ఇషాన్ కిషన్ ప్రస్తుతం ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో నంబర్-1 బ్యాటర్గా కొనసాగుతున్నారు.
ఇషాన్ కిషన్ సాధించిన మొత్తం పరుగులు (ఫార్మాట్ల వారీగా):
• వన్డేలు: 32 మ్యాచ్ల్లో 1,107 పరుగులు
• టీ20లు: 55 మ్యాచ్ల్లో 1,608 పరుగులు
• టెస్టులు: 2 మ్యాచ్ల్లో 78 పరుగులు
• ఐపీఎల్: 3,600 పరుగులు