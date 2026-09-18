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- స్మార్ట్ఫోన్కి పెట్టే పైసలతో ఎంచక్కా కారే కొనొచ్చు.. 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్తో, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో
స్మార్ట్ఫోన్కి పెట్టే పైసలతో ఎంచక్కా కారే కొనొచ్చు.. 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్తో, అదిరిపోయే ఫీచర్లతో
Car: స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే అదే బడ్జెట్లో మీ కుటుంబం కోసం ఓ కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఖరీదైన ఐఫోన్ ధరతో పోలిస్తే తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్న కారు గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ ధర రూ.4.49 లక్షలు.. అదే బడ్జెట్లో కారు
టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో కొత్త ఫోన్లు విడుదలైనప్పుడు వాటి ధరలు, ఫీచర్లపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. తాజాగా యాపిల్ విడుదల చేసిన ఫోల్డబుల్ ఫోన్ (డ్యుయో) ఈ జాబితాలోకి వస్తుంది. ఐఫోన్ ఫోల్డబుల్ ధర ఏకంగా రూ. 4,49,900గా ప్రకటించారు. అయితే ఈ ఫోన్ కొనుగోలు చేసే బదులు ఎంచక్కా ఒక కారును సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదే మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10. తక్కువ బడ్జెట్లో కారు కొనాలనుకునే వారికి ఇది ఓ ఎంపిక. అయితే ఐఫోన్ ధరతో పోల్చడం మాత్రమే కాకుండా, కారు కొనుగోలుకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చు, నిర్వహణ వ్యయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
మారుతి ఆల్టో K10 ధర, డిజైన్ విశేషాలు
మారుతి సుజుకి ఆల్టో K10 ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.3,69,900గా ఉంది. ఈ ధరను బట్టి చూస్తే, రూ.4.49 లక్షల ఫోన్ ధర కంటే తక్కువ మొత్తంలోనే కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే వేరియంట్, నగరం, పన్నులు, ఇతర ఛార్జీలను బట్టి ఆన్-రోడ్ ధర మారుతుంది. ఆల్టో K10 చిన్న పరిమాణంలో ఉండే హ్యాచ్బ్యాక్. ఆకర్షణీయమైన హెడ్ల్యాంప్స్, వెనుక కాంబినేషన్ ల్యాంప్స్ దీనికి ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తాయి. 13 అంగుళాల వీల్స్తో వచ్చే ఈ కారు, నగర రోడ్లపై సులభంగా నడిపేందుకు అనువుగా రూపొందించారు. కారు పొడవు 3,530 మి.మీ., వెడల్పు 1,490 మి.మీ., ఎత్తు 1,520 మి.మీ.గా ఉంది. వీల్బేస్ 2,380 మి.మీ. కావడంతో చిన్న కారులో ప్రయాణించే వారికి తగినంత స్థలం కల్పించేలా డిజైన్ చేశారు.
ఇంజిన్ సామర్థ్యం, మైలేజీ వివరాలు
ఆల్టో K10లో 998 సీసీ సామర్థ్యం కలిగిన 1.0 లీటర్ K-సిరీస్ డ్యూయల్ జెట్, డ్యూయల్ VVT పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 50.4 kW (సుమారు 68.5 PS) పవర్ను 5,600 rpm వద్ద అందిస్తుంది. మారుతి అధికారిక వెబ్సైట్ FAQలో 65.7 bhp, 89 Nm టార్క్ వివరాలను కూడా పేర్కొంది. ఈ కారులో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో పాటు, ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో ఆటో గేర్ షిఫ్ట్ (AGS) సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది. ట్రాఫిక్లో తరచూ గేర్లు మార్చడం ఇబ్బందిగా భావించేవారికి AGS ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మైలేజీ విషయానికి వస్తే.. పెట్రోల్ మాన్యువల్ సుమారు 24.39 కి.మీ./లీటర్, పెట్రోల్ AGS: సుమారు 24.90 కి.మీ./లీటర్, సీఎన్జీ సుమారు 33.40 కి.మీ./కిలో ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
క్యాబిన్లో సౌకర్యాలు, టెక్నాలజీ ఫీచర్లు
చిన్న కారు అయినప్పటికీ, ఆల్టో K10లో రోజువారీ ప్రయాణాలకు అవసరమైన కొన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్, డిజిటల్ డిస్ప్లేతో కూడిన స్పీడోమీటర్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లలో 7 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వ్యవస్థను అందించారు. స్మార్ట్ప్లే స్టూడియో ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ అనుసంధానం, నావిగేషన్, మీడియా వంటి సదుపాయాలను ఉపయోగించవచ్చు. స్టీరింగ్పై ఆడియో, వాయిస్ కంట్రోల్ బటన్లు ఉండటంతో డ్రైవింగ్ చేస్తూనే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. వెనుక సీటులో ప్రయాణికులకు తగినంత లెగ్రూమ్, హెడ్రూమ్ కల్పించేలా క్యాబిన్ను రూపొందించారు. 214 లీటర్ల బూట్ స్పేస్ ఉండటంతో రోజువారీ అవసరాలకు సంబంధించిన సామాన్లను తీసుకెళ్లవచ్చు.
మెరుగైన భద్రతా ఫీచర్లు
ఆల్టో K10లో భద్రతకు సంబంధించిన పలు ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మారుతి సుజుకి అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారం, అన్ని వేరియంట్లలో ఆరు ఎయిర్బ్యాగులు ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నారు. వీటితో పాటు HEARTECT ప్లాట్ఫామ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్లు, 3-పాయింట్ ELR సీట్బెల్టులు వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. వెనుకకు కారును తీసేటప్పుడు పార్కింగ్ సెన్సర్లు డ్రైవర్కు సహాయపడతాయి. ESP వాహనం అదుపు తప్పే పరిస్థితుల్లో స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు తోడ్పడుతుంది.