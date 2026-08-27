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- EV Car: 10 నిమిషాల్లో ఫుల్ ఛార్జ్.. ఏకంగా 1100కిలో మీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ కారు
EV Car: 10 నిమిషాల్లో ఫుల్ ఛార్జ్.. ఏకంగా 1100కిలో మీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ కారు
EV Car: ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో రేంజ్, ఛార్జింగ్ స్పీడ్ లో కొత్త రికార్డులు సృష్టించేలా చైనా ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ BYD కొత్త కారును తీసుకొచ్చింది. డెంజా జెడ్9ఎస్ పేరుతో లాంచ్ చేసిన కారుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు.
Denza Z9S ప్రత్యేకత ఏంటి?
డెంజా Z9S ఒక ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్. చైనాలో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 47,100 డాలర్లు. భారత కరెన్సీలో చెప్పాలంటే దీని ధర దాదాపు రూ.40 లక్షలు ఉంటుంది. ఈ ధరలోనే భారీ రేంజ్ను అందిస్తుండటం కారుకు ప్రధాన ఆకర్షణగా మారింది. కేవలం ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడమే కాకుండా వేగంగా బ్యాటరీని నింపుకునే సదుపాయాన్ని కూడా BYD ఇందులో అందించింది. దీంతో తరచూ లాంగ్ డ్రైవ్లు చేసే వారికి ఈ కారు బాగా ఉపయోగపడనుంది.
10 నిమిషాల్లో 97 శాతం ఛార్జింగ్
Denza Z9Sలో BYDకు చెందిన బ్లేడ్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు. కంపెనీ వివరాల ప్రకారం.. కేవలం 5 నిమిషాల్లో బ్యాటరీని 10 శాతం నుంచి 70 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇక 10 శాతం నుంచి 97 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేసేందుకు సుమారు 9 నిమిషాలు పడుతుందని BYD చెబుతోంది. అంటే కొన్ని నిమిషాలు ఛార్జింగ్ చేసిన తర్వాతే వందల కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి అవసరమైన బ్యాటరీని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఛార్జింగ్ సమయం సమస్యకు ఇలాంటి టెక్నాలజీ పరిష్కారంగా మారవచ్చు.
మూడు వేరియంట్లు.. గరిష్ఠంగా 1,100 కి.మీ రేంజ్
డెంజా Z9Sను మూడు వేర్వేరు రేంజ్ ఆప్షన్లలో అందించనున్నట్లు సమాచారం. బేస్ వేరియంట్ సుమారు 780 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇవ్వొచ్చు. తదుపరి వేరియంట్ రేంజ్ సుమారు 920 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుంది. టాప్ వేరియంట్ ఏకంగా 1,100 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. అయితే ఈ రేంజ్ గణాంకాలను చూసేటప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి చైనాలో ఉపయోగించే CLTC టెస్టింగ్ విధానంపై ఆధారపడిన గణాంకాలు. ఈ పరీక్షల్లో సాధారణ రోడ్లపై వాస్తవ డ్రైవింగ్తో పోలిస్తే రేంజ్ మారే అవకాశం ఉంది.
వాస్తవ పరిస్థితుల్లో రేంజ్ ఎంత ఉండొచ్చు?
CLTC రేంజ్ను నేరుగా ఇతర దేశాల టెస్టింగ్ ఫలితాలతో పోల్చడం సరైనది కాదు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఉపయోగించే EPA ప్రమాణాలు మరింత కఠినంగా ఉంటాయి. అదే ప్రమాణాల ప్రకారం Denza Z9S రేంజ్ తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అమెరికా మార్కెట్లో ఎక్కువ రేంజ్ అందించే ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో లుసిడ్ ఎయిర్ గ్రాండ్ టూరింగ్ ఒకటి. దీని EPA రేంజ్ సుమారు 824 కిలోమీటర్లు. Denza Z9Sకు ప్రకటించిన 1,100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ దీనికంటే ఎక్కువే అయినప్పటికీ, రెండు కార్ల గణాంకాలు వేర్వేరు టెస్టింగ్ విధానాల ఆధారంగా ఉండటంతో నేరుగా పోల్చడం సరికాదు.
లాంగ్ రేంజ్ ఈవీల్లో కొత్త పోటీ
Denza Z9Sలో అధిక రేంజ్తో పాటు అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని అందించడంపై BYD ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టింది. ఒకవైపు ఛార్జింగ్ సమయం తగ్గించడం, మరోవైపు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా చేయడం ద్వారా ఎలక్ట్రిక్ కార్లపై వినియోగదారులలో ఉన్న ప్రధాన ఆందోళనలను తగ్గించే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే 1,100 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అనేది కంపెనీ పేర్కొన్న CLTC గణాంకం మాత్రమే. వాస్తవ రహదారులపై రేంజ్ డ్రైవింగ్ వేగం, వాతావరణం, రోడ్డు పరిస్థితులు, ఏసీ వినియోగం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి మారుతుంది. అయినప్పటికీ వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, భారీ రేంజ్తో Denza Z9S ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో కొత్త పోటీకి దారితీసే మోడల్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.