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- Maruti Suzuki: మారుతి నుంచి మైండ్ బ్లాకింగ్ కారు.. రూ. 5 లక్షలకే 34KM మైలేజ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్
Maruti Suzuki: మారుతి నుంచి మైండ్ బ్లాకింగ్ కారు.. రూ. 5 లక్షలకే 34KM మైలేజ్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్
Maruti Suzuki WagonR: ఆగస్టులో మారుతి వ్యాగన్ఆర్ దుమ్మురేపింది. అత్యధిక అమ్మకాలతో టాప్ లో నిలిచింది. 34 కేఎం మైలేజ్, రూ. 4.98 లక్షల ఆరంభ ధర, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ భద్రతతో సంచలనం రేపుతోంది. మారుతి సుజుకి ఈ కారు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
34 KM మైలేజ్.. రూ. 5 లక్షల కన్నా తక్కువ ధర.. దుమ్మురేపుతున్న మారుతి కారు
ఆగస్టు నెల భారత ఆటోమొబైల్ రంగానికి సాధారణంగా సాగినా, కొన్ని కార్లు మాత్రం అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించాయి. గతేడాది ఆగస్టుతో పోలిస్తే ఈసారి కార్ల విక్రయాలు పుంజుకోవడం విశేషం. ముఖ్యంగా దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి భారత మార్కెట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
టాప్-10 కార్ల విక్రయాల జాబితాను పరిశీలిస్తే జూలై నెలతో పోలిస్తే పెద్ద మార్పులే చోటుచేసుకున్నాయి. అయినప్పటికీ మారుతి బ్రాండ్ హవా స్పష్టంగా కనిపించింది. దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న టాప్-10 కార్ల జాబితాలో ఏకంగా 6 మోడళ్లు మారుతి సుజుకికి చెందినవే కావడం విశేషం.
డిజైర్, స్విఫ్ట్లను వెనక్కి నెట్టిన వ్యాగన్ఆర్
మారుతి కంపెనీ నుంచి అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే మోడళ్లలో సాధారణంగా డిజైర్, స్విఫ్ట్ ముందుంటాయి. కానీ ఈసారి సీన్ మారింది. ఈ రెండు పాపులర్ కార్లను వెనక్కి నెట్టి 'మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్' (Maruti Suzuki WagonR) అగ్రస్థానానికి దూసుకొచ్చింది. వ్యాగన్ఆర్ టాల్-బాయ్ డిజైన్, అద్భుతమైన మైలేజ్ భారతీయ వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
అమ్మకాలు 39 శాతం పెరిగాయి
ఆగస్టు నెలలో వ్యాగన్ఆర్ అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ ఒక్క నెలలోనే కంపెనీ ఏకంగా 20,180 యూనిట్ల వ్యాగన్ఆర్ కార్లను విక్రయించింది. గతేడాది ఆగస్టులో కంపెనీ 14,552 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించింది. అంటే ఇయర్-ఆన్-ఇయర్ ప్రాతిపదికన ఈ కారు అమ్మకాల్లో 39 శాతం భారీ పెరుగుదల నమోదైంది. అత్యధికంగా అమ్ముడైన టాప్-10 కార్ల మొత్తం జాబితాలో వ్యాగన్ఆర్ రెండో అత్యధిక విక్రయాలు సాధించిన కారుగా నిలిచింది.
ధర, మైలేజ్ వివరాలు
ధర విషయానికి వస్తే మారుతి సుజుకి వ్యాగన్ఆర్ సామాన్యుడి బడ్జెట్కు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
• ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 4.98 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
• సిఎన్జి వేరియంట్ ధర: రూ. 5.93 లక్షల నుంచి లభిస్తుంది.
మైలేజ్ విషయానికొస్తే:
• సిఎన్జి మోడల్: కిలో గ్రాముకు 34.05 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది.
• పెట్రోల్ మోడల్: లీటరుకు 25.19 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ అందిస్తుంది.
ఇంజన్, పవర్, ఇతర స్పెసిఫికేషన్స్
మారుతి వ్యాగన్ఆర్ కారులో 1197 సీసీ (1.2 లీటర్ అడ్వాన్స్డ్ K-సిరీస్ డ్యూయల్ జెట్, డ్యూయల్ VVT) ఇంజన్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఇంజన్ 66.9 kW (90.9 PS) పవర్ను విడుదల చేస్తుంది. ఇది మ్యాన్యువల్ ట్రాన్స్ మిషన్ (MT), ఆటోమేటిక్ (AGS) గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అలాగే ఎంట్రీ లెవల్ కోసం 1.0 లీటర్ K10C ఇంజన్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
భద్రతకు పెద్దపీట.. 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ స్టాండర్డ్
కస్టమర్ల భద్రత కోసం మారుతి కంపెనీ వ్యాగన్ఆర్లో సేఫ్టీ ఫీచర్లను భారీగా పెంచింది.
• 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్: ఈ కారు బేస్ వేరియంట్లో కూడా 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ భద్రత ప్రమాణంగా లభిస్తాయి.
• ఇతర సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఇబిడి (EBD)తో కూడిన ఏబిఎస్ (ABS) బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
• స్వివెల్ సీట్ ఫీచర్: పరిమిత కదలికలు ఉన్న ప్రయాణికులు కారులోకి సులభంగా ఎక్కడానికి, దిగడానికి వీలుగా 'స్వివెల్ సీట్' ఆప్షన్ కూడా ఉంది.
కనీస ధర, అత్యధిక మైలేజ్, మెరుగైన సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉండటంతో వ్యాగన్ఆర్ ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కు ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ కార్గా కొనసాగుతోంది.