Encounter: జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల ఏరివేతకు భద్రతా బలగాలు చేపడుతున్న ఆపరేషన్లు కొనసాగుతున్నాయి. మధ్య కశ్మీర్లోని బుద్గామ్ జిల్లాలో శనివారం జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో లష్కరే తోయిబాకు చెందిన పాకిస్థానీ కమాండర్ యాసిర్ హతమయ్యాడు.
పక్కా సమాచారంతో కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్
యూస్మార్గ్ పరిసరాల్లో ఉగ్రవాదులు తలదాచుకున్నారన్న నిఘా వర్గాల హెచ్చరికతో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఆర్మీకి చెందిన 53 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్, స్పెషల్ ఫోర్సెస్ సంయుక్తంగా ఆ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టి విస్తృత తనిఖీలు ప్రారంభించాయి. గాలింపు చర్యల సమయంలో భద్రతా దళాలను గుర్తించిన ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో బలగాలు వెంటనే ప్రతిస్పందించాయి. కొంతసేపు కొనసాగిన ఎదురుకాల్పుల్లో యాసిర్ మృతి చెందినట్లు భద్రతా వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఘటనాస్థలంతో పాటు పరిసర అటవీ ప్రాంతంలో తనిఖీలు కొనసాగించారు.
సులైమాన్ మూసా గ్రూప్ నుంచి విడిపోయిన యాసిర్
హతమైన యాసిర్కు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు భద్రతా సంస్థలు గుర్తించాయి. గతంలో అతడు కీలక ఉగ్రవాది సులైమాన్ మూసా గ్రూప్లో పనిచేసినట్లు సమాచారం. అయితే సుమారు ఏడాది క్రితం ఆ గ్రూప్ నుంచి విడిపోయి స్వతంత్రంగా తన కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. యూస్మార్గ్లోని ఎత్తైన, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాలను ఆశ్రయంగా చేసుకుని అతడు తన నెట్వర్క్ను నిర్వహిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. గత కొంతకాలంగా అతడి కదలికలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచిన భద్రతా బలగాలు సరైన అవకాశం కోసం ఎదురుచూసినట్లు తెలుస్తోంది.
యాసిర్ నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు ముమ్మరం
యాసిర్ మృతితో అతడికి సంబంధించిన ఉగ్రవాద నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు సంస్థలు దృష్టి సారించాయి. జమ్మూకశ్మీర్లో ఇటీవల జరిగిన ఉగ్రవాద ఘటనలు, దాడుల ప్రణాళికల్లో అతడి పాత్ర ఏమైనా ఉందా అనే కోణంలో విచారణ జరుగుతోంది. అతడికి స్థానికంగా సహకరించిన వ్యక్తులు ఎవరు? ఇతర ఉగ్రవాద సంస్థలతో ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి? ఆయుధాలు, నిధులు ఎలా సమకూరుతున్నాయి? వంటి అంశాలను భద్రతా సంస్థలు పరిశీలిస్తున్నాయి. యాసిర్ మృతితో అతడి అనుచరులు, సహచరుల వివరాలు బయటపడే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
పహల్గామ్ దాడి సూత్రధారి కూడా గతంలోనే హతం
యాసిర్ గతంలో అనుబంధంగా ఉన్న సులైమాన్ మూసా అలియాస్ హాషిమ్ మూసా పేరు 2025 పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి తర్వాత ప్రధానంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ దాడి వెనుక అతడి కీలక పాత్ర ఉందని భద్రతా వర్గాలు గుర్తించాయి. అయితే కొద్ది నెలల తర్వాత శ్రీనగర్ సమీపంలోని దాచీగామ్ అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన భద్రతా దళాల ఆపరేషన్లో సులైమాన్ మూసా కూడా హతమయ్యాడు. ఇప్పుడు అతడి మాజీ సహచరుడైన యాసిర్ను మట్టుబెట్టడం ద్వారా కశ్మీర్లో ఉగ్రవాద నెట్వర్క్కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్లయింది. మొత్తానికి యూస్మార్గ్ ఎన్కౌంటర్ను భద్రతా బలగాల కీలక విజయంగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఉగ్రవాదుల కదలికలపై నిరంతర నిఘా, కచ్చితమైన సమాచారంతో చేపట్టిన ఆపరేషన్ విజయవంతం కావడం కశ్మీర్లో కొనసాగుతున్న ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చర్యలకు మరింత బలం చేకూర్చింది.