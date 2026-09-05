పిల్లి అడ్డొస్తే నిజంగానే అపశకునమా? ఈ నమ్మకం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణం ఏంటో తెలుసా?
Facts: పిల్లి ఎదురుగా వస్తే చాలామంది ఒక్కసారిగా ఆగిపోతారు. కొందరు కాసేపు నిలబడి మళ్లీ ప్రయాణం ప్రారంభిస్తారు.టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందినా ఇప్పటికీ ఈ నమ్మకాన్ని పాటిస్తున్నారు. అయితే పిల్లి అడ్డొస్తే మంచిది కాదనే భావన ఎలా వచ్చిందో తెలుసా.?
పిల్లి అడ్డొస్తే ఎందుకు ఆగుతారు?
పిల్లి ఎదురుగా వెళ్లడాన్ని చాలామంది అపశకునంగా భావిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఇంటి నుంచి ఏదైనా పని కోసం బయలుదేరిన సమయంలో పిల్లి అడ్డొస్తే వెంటనే ప్రయాణాన్ని కొనసాగించకుండా కాసేపు ఆగిపోతారు. కొందరు నీళ్లు తాగి లేదా కూర్చొని లేచి మళ్లీ బయలుదేరుతుంటారు. కానీ ఈ ఆచారం మొదట్లో మూఢనమ్మకంతో పుట్టలేదని చెబుతుంటారు. అప్పటి పరిస్థితులు, ప్రయాణ మార్గాలు, అడవుల్లో ఉండే ప్రమాదాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పెద్దలు ఒక జాగ్రత్తగా దీనిని పాటించడం ప్రారంభించారని ప్రచారంలో ఉంది.
పూర్వకాలంలో ప్రయాణం అంత సులువు కాదు
పూర్వకాలంలో ఇప్పటిలా కార్లు, బస్సులు, రైళ్లు ఉండేవి కావు. విశాలమైన రహదారులు, వీధి దీపాలు కూడా అందుబాటులో ఉండేవి కావు. ఎక్కువ మంది అడవులు, చెట్లు, పొదల మధ్య ఉన్న మార్గాల్లో కాలి నడకన లేదా ఎడ్లబండ్లపై ప్రయాణించేవారు. ముఖ్యంగా నిర్మానుష్య ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం చేయడం చాలా ప్రమాదకరం. అడవి జంతువులు, విషసర్పాలు లేదా ఇతర ప్రమాదాలు ఎప్పుడు ఎదురవుతాయో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉండేది. అందుకే ప్రయాణించే సమయంలో చుట్టుపక్కల పరిసరాలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరం అయ్యేది.
పిల్లుల అప్రమత్తతే దీనికి కారణమా?
సాధారణంగా పిల్లులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండే జంతువులు. చిన్నపాటి శబ్దాన్ని కూడా త్వరగా గుర్తించగలవు. తమకు ఏదైనా ప్రమాదం ఉందని అనిపించినా వెంటనే స్పందిస్తాయి. చుట్టుపక్కల ఏదైనా జంతువు కదలిక ఉన్నా వాటి ప్రవర్తనలో మార్పు కనిపిస్తుంది. ఈ లక్షణాన్ని పూర్వకాలంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా గమనించేవారని చెబుతారు. పిల్లి సాధారణంగా నడుస్తూ కాకుండా అకస్మాత్తుగా భయంతో ఒక వైపు నుంచి మరో వైపుకు పరుగెత్తితే, సమీపంలో ఏదైనా ప్రమాదకరమైన జంతువు ఉండవచ్చని భావించేవారు.
పిల్లి ప్రవర్తనను ప్రమాద హెచ్చరికగా భావించేవారు
అడవులు, నిర్మానుష్య మార్గాల్లో ప్రయాణించే సమయంలో పిల్లి హఠాత్తుగా పరుగెత్తడం వెనుక ఏదో కారణం ఉండవచ్చని పెద్దలు భావించేవారు. అక్కడ క్రూర జంతువు ఉండటం, పాము సంచరించడం లేదా ఏదైనా ప్రమాదకర పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉందని అనుమానించేవారు. అందుకే పిల్లి అడ్డొచ్చిన వెంటనే ప్రయాణాన్ని కొనసాగించకుండా కొద్దిసేపు ఆగేవారు. అవసరమైతే ఎడ్లబండి దిగి చుట్టుపక్కల పరిస్థితులను పరిశీలించేవారు. మార్గం సురక్షితంగా ఉందని నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే మళ్లీ ప్రయాణం సాగించేవారు. అంటే ఇది భయంతో తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు.. అప్రమత్తతతో తీసుకున్న జాగ్రత్తగా భావించవచ్చు.
జాగ్రత్తగా మొదలైన ఆచారం.. అపశకునంగా మారిందా?
కాలం మారడంతో ప్రయాణ పద్ధతులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. అడవుల మధ్య ప్రయాణాలు తగ్గాయి. రహదారులు, వాహనాలు, సాంకేతిక సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అయితే పిల్లి అడ్డొస్తే కాసేపు ఆగాలనే ఆచారం మాత్రం కొనసాగుతూ వచ్చింది. క్రమంగా ఈ ఆచారం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని చాలామంది మరిచిపోయారు. దీంతో పిల్లి అడ్డొస్తే ఏదో చెడు జరుగుతుందనే నమ్మకం బలపడింది. ఇలా ఒకప్పుడు ప్రయాణికుల భద్రత కోసం పాటించిన జాగ్రత్త, కాలక్రమేణా అపశకునం అనే సెంటిమెంట్గా మారిపోయిందని చెప్పవచ్చు. మొత్తంగా చూస్తే, పిల్లి అడ్డొస్తే అపశకునం అని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించే ఆధారాలు లేవు. పూర్వకాల పరిస్థితుల్లో జంతువుల ప్రవర్తనను గమనించి అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు ఏర్పడిన ఒక ఆచారం, కాలక్రమేణా మూఢనమ్మకంగా మారిపోయి ఉండవచ్చని ఈ ప్రచారంలో ఉన్న కథనం చెబుతోంది.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.