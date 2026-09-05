RTC: తెలంగాణ ఆర్టీసీ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై బస్సుల్లో మెట్రో తరహా ఏర్పాట్లు
RTC: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ ప్రయాణికుల అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరచడంతో పాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. కేవలం టికెట్ల విక్రయంపైనే ఆధారపడకుండా అదనపు ఆదాయ వనరులను పెంచుకునే దిశగా టీజీఎస్ఆర్టీసీ కొత్త ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది.
హయత్నగర్ డిపో నుంచి కొత్త ప్రయోగం
ఈ ఆధునిక వ్యవస్థ అమలుకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ రూట్వేవ్ సంస్థతో ఒప్పందం చేసుకుంది. తొలి దశలో హయత్నగర్-2 డిపోకు చెందిన 10 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఎంపిక చేశారు. ఈ బస్సుల్లో ఇప్పటికే డిజిటల్ డిస్ప్లే స్క్రీన్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రయోగాత్మకంగా సేవలు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం హయత్నగర్ నుంచి పటాన్చెరు వరకు అత్యంత రద్దీగా ఉండే మార్గంలో ఈ ప్రాజెక్టును పరీక్షిస్తున్నారు. నగరంలో రోజూ వేలాది మంది ప్రయాణించే ఈ రూట్లో ప్రయాణికుల నుంచి వచ్చే స్పందనను పరిశీలించనున్నారు. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఫలితాలను బట్టి తదుపరి విస్తరణపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ప్రకటనలతో ఆర్టీసీకి అదనపు ఆదాయం
ఆర్టీసీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరు ప్రయాణికులు కొనుగోలు చేసే టికెట్లే. అయితే నిర్వహణ వ్యయాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో టికెట్ రహిత ఆదాయంపై కూడా సంస్థ ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే బస్సుల్లో ఏర్పాటు చేసిన డిజిటల్ స్క్రీన్లపై వాణిజ్య ప్రకటనలను ప్రదర్శించనున్నారు. వివిధ కంపెనీలు, వ్యాపార సంస్థలు తమ ప్రకటనలను ఈ స్క్రీన్ల ద్వారా ప్రయాణికులకు చేరవేయవచ్చు. దీంతో బస్సు ప్రయాణం కేవలం రవాణా సేవగా మాత్రమే కాకుండా ఒక ప్రకటనల ప్లాట్ ఫామ్ గా కూడా మారనుంది. ఈ విధానం విజయవంతమైతే టీజీఎస్ఆర్టీసీకి గణనీయమైన అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మెట్రో తరహాలో తదుపరి స్టాప్ సమాచారం
ఈ డిజిటల్ స్క్రీన్ల ప్రధాన ఉద్దేశం కేవలం ప్రకటనలు చూపించడమే కాదు. ప్రయాణికులకు అవసరమైన సమాచారాన్ని సరైన సమయంలో అందించడం కూడా ఇందులో కీలక భాగం. బస్సు తదుపరి చేరుకోబోయే స్టాప్ పేరు, మార్గానికి సంబంధించిన వివరాలను స్క్రీన్పై ముందుగానే ప్రదర్శించేలా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు. దీంతో హైదరాబాద్కు కొత్తగా వచ్చిన వారికి, నగరంలోని మార్గాలపై పూర్తి అవగాహన లేని వారికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా సరైన బస్స్టాప్లో దిగాల్సిన ప్రయాణికులు ముందుగానే సమాచారం తెలుసుకుని ప్రయాణాన్ని సులభంగా కొనసాగించవచ్చు. మెట్రో రైళ్లలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ తరహా సదుపాయం ఇప్పుడు బస్సు ప్రయాణంలోనూ అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
ప్రభుత్వ పథకాల సమాచారం కూడా ప్రయాణికులకు
డిజిటల్ డిస్ప్లేలను ప్రజా సమాచార ప్లాట్ ఫామ్ గా వినియోగించాలనే ఆలోచన కూడా ఆర్టీసీకి ఉంది. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, ప్రజలకు ఉపయోగపడే సేవలు, అత్యవసర ప్రకటనలు వంటి సమాచారాన్ని కూడా ఈ స్క్రీన్ల ద్వారా ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఒకే వ్యవస్థ ద్వారా మూడు ప్రధాన ప్రయోజనాలు అందనున్నాయి. వాణిజ్య ప్రకటనల ద్వారా ఆర్టీసీకి ఆదాయం రావడం, ప్రయాణికులకు మార్గ సమాచారం అందడం, ప్రభుత్వ పథకాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గతంలో బస్సుల్లో ఉండే స్క్రీన్లు ప్రధానంగా వినోద కార్యక్రమాలు లేదా ప్రకటనలకే పరిమితమయ్యేవి. ఇప్పుడు వాటిని ఇన్ఫోటైన్మెంట్తో పాటు ప్రజా సమాచార వ్యవస్థగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోంది.
పైలట్ విజయవంతమైతే అన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకు విస్తరణ
ప్రస్తుతం ప్రారంభించిన పైలట్ ప్రాజెక్టును ఆర్టీసీ నిశితంగా పరిశీలించనుంది. ప్రయాణికులు ఈ కొత్త సదుపాయాన్ని ఎంతవరకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు? ప్రకటనల ద్వారా ఎంత ఆదాయం వస్తోంది? సాంకేతికంగా వ్యవస్థ సమర్థంగా పనిచేస్తోందా? వంటి అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత తదుపరి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో వీటన్నింటినీ డిజిటల్ సమాచార కేంద్రాలుగా మార్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రయాణికులకు ఆధునిక సదుపాయాలు కల్పిస్తూ, అదే సమయంలో సంస్థ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయాలన్న లక్ష్యంతో టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఈ ప్రయోగం చేపట్టింది.
మొత్తానికి మెట్రో రైళ్ల తరహా డిజిటల్ వ్యవస్థ బస్సుల్లోనూ విజయవంతమైతే హైదరాబాద్ ప్రజా రవాణాలో మరో కీలక మార్పుకు నాంది పలికినట్లే. ప్రయాణికులకు సమాచారం, ఆర్టీసీకి అదనపు ఆదాయం.. ఇలా ఒకే ఆలోచనతో మూడు ప్రయోజనాలను సాధించేందుకు టీజీఎస్ఆర్టీసీ ముందుకు సాగుతోంది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయమే ఈ డిజిటల్ ప్రయోగం భవిష్యత్తును నిర్ణయించనుంది.