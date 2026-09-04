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నేపాల్లో వరదల మధ్య గర్భిణిని కాపాడి హెలీకాఫ్టర్లో తరలించిన రెస్క్యూ టీమ్ Nepal Rescue Pregnant Woman

Author : Galam Venkata Rao
Published : Sep 04 2026, 05:43 PM IST
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