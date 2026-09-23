Dal: పప్పు ఉడికించేటప్పుడు పైన వచ్చే తెల్లటి నురగ ప్రమాదకరమా? పప్పు అసలు ఎలా వండాలి..?
Dal: మీరు పప్పు ఎలా వండుతున్నారు? పప్పు వండేటప్పుడు పైన తెల్లటి నురగ రావడం ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఆ నురగ అసలు మంచిదేనా? ఆ నురగ వస్తే పప్పు తినాలా? వద్దా?
పప్పు ఎలా వండాలి?
దాదాపు భారతీయులు రెగ్యులర్ గా పప్పు తింటూనే ఉంటారు.పప్పు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. అయితే.. పప్పు ఉడికించేటప్పుడు దానిపై ఒక తెల్లటి నురగ లేదా పొరలా ఏర్పడటం మనం ఎప్పుడూ చూస్తూ ఉంటాం. చాలా మంది ఇది చాలా హానికరమైన పదార్థంలా భావించి దానిని తొలగిస్తూ ఉంటారు. మరి నిజంగానే.. ఆ నురగ ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా? లేదా చెడ్డదా? నిపుణులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం...
పప్పు ఉడుకుతుంటే నురగ ఎందుకు వస్తుంది?
పప్పును మనం విడిగా ఉడికించినా, కుక్కర్ లో ఉడికించినా కూడా తెల్లటి నురగ వస్తుంది. ఈ నరగ చాలా సహజంగా ఏర్పడుతుంది. పప్పులోని ప్రోటీన్లు, పిండి పదార్థాలు వేడి నీటిలో కలిసినప్పుడు ఈ నురగ ఏర్పడుతుంది. ఇక.. చాలా మంది ఈ నురగ మంచిది కాదు అని భావిస్తారు. అందుకే.. పై పై నురగను స్పూన్ తో తొలగిస్తూ ఉంటారు. కానీ, ఈ నురగలో ప్రోటీన్లు, స్టార్చ్ తో సపోనిన్స్ అనే సమ్మేళనాలు కూడా ఉంటాయి.
ఈ సపోనిన్స్ లో యాంటీ ఇన్ ఫ్లమేటరీ, యాంటీ కొలెస్ట్రాల్ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే, ఈ నురగ తక్కువగా ఉన్నప్పుడే ఈ ప్రయోజనాలు మనకు మేలు చేస్తాయి. కానీ, ఈ నురగ మరీ ఎక్కువగా వస్తే.. పప్పు చేదుగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆ నురగ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే.. పొట్ట సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పప్పు తింటే కడుపు ఉబ్బరం ఎందుకు వస్తుంది?
చాలా మందికి పప్పు తిన్న తర్వాత కడుపు ఉబ్బరం లేదా గ్యాస్ సమస్య వస్తుంటుంది. దీనికి అసలు కారణం పప్పులో ఉండే 'ఫోడ్మ్యాప్స్' అనే కార్బోహైడ్రేట్లు. ఇవి చిన్న పేగుల్లో సరిగ్గా జీర్ణం అవ్వక.. పెద్ద పేగు చేరి బ్యాక్టీరియా ద్వారా కిణ్వ ప్రక్రియకు గురవుతాయి. దీనివల్లనే గ్యాస్, కడుపునొప్పి, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. ఇది అందరికీ జరగదు. పప్పు సరిగా ఉడకనప్పుడు కూడా ఇలాంటి సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి, పప్పు ఎప్పుడూ మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత మాత్రమే తినాలి. పప్పు తిన్న తర్వాత కూడా గ్యాస్ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అన్నా, సులభంగా జీర్ణం అవ్వాలి అంటే... పప్పును ఎక్కువ సేపు నానపెట్టాలి. పప్పు నానపెట్టి, ఆ తర్వాత.. తింటే.. ఈ గ్యాస్ సమస్య రాదు. పప్పును వండటానికి ముందు 20-40 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని పారబోస్తే, అందులోని సమస్య కలిగించే కొన్ని పదార్థాలు తొలగిపోతాయి. దీనివల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది.
పప్పు ఎలా వండాలి..?
ఆరోగ్యానికి మంచిదని చాలా మంది పప్పును విడిగా వండుతూ ఉంటారు. కానీ, పప్పు విషయంలో మాత్రం ప్రెజర్ కుక్కర్ వాడటమే ఉత్తమం. పప్పును ప్రెజర్ కుక్కర్లో ఉడికించడం వల్ల అందులోని పీచు పదార్థాలు, ప్రొటీన్లు మెత్తబడి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి.