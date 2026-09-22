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- Epic First Semester 11 Days Collection: డిజాస్టర్ దిశగా ఎపిక్ మూవీ, 11 రోజుల కలెక్షన్లు.. మరీ ఇంతనా?
Epic First Semester 11 Days Collection: డిజాస్టర్ దిశగా ఎపిక్ మూవీ, 11 రోజుల కలెక్షన్లు.. మరీ ఇంతనా?
Epic First Semester 11 Days Collections: `బేబీ` వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా `ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్` చిత్రంలో నటించారు. ఇది బాక్సాఫీసు వద్ద డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్తోంది.
ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ కాలేకపోయిన ఎపిక్
ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య జంటగా నటించిన `ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్` మూవీ ఈ నెల 11న విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఆదిత్య హాసన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రాన్ని నాగవంశీ నిర్మించారు. `బేబీ` వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఆనంద్, వైష్ణవి చైతన్య కలిసి నటించిన మూవీ కావడంతో దీనిపై ఆడియెన్స్ లో అంచనాలున్నాయి. పైగా టీజర్, ట్రైలర్లు ఆకట్టుకున్నాయి. కానీ ఈ సినిమా ఆడియెన్స్ అంచనాలను అందుకోవడంలో విఫలమయ్యింది. యూకేలో జరిగిన కథగా చూపించడంతో మనవాళ్లకి కనెక్ట్ కాలేదు. పైగా ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ పెద్దగా లేకపోవడంతో ఆడియెన్స్ సినిమాని రిసీవ్ చేసుకోలేకపోయారు. దీంతో ఇది పరాజయం దిశగా వెళ్తోంది.
ఎపిక్ మూవీ కలెక్షన్లు
`ఎపిక్` మూవీ విడుదలై 11 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. మరి ఇప్పటి వరకు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది. 11వ రోజు దీనికి ఎంత కలెక్షన్లు వచ్చాయనేది చూస్తే, సోమవారం కేవలం నాలుగు లక్షలు మాత్రమే రావడం గమనార్హం. ఆ వారంలో విడుదలైన వాటిలో అత్యంత ప్రామినెంట్గా నిలిచిన ఈ చిత్రం చివరికి రెండో వారంలోనే డీలా పడిపోవడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇక ఈ చిత్రం మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.11.40కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇందులో ఇండియాలో రూ.8.75కోట్లు, ఓవర్సీస్లో రూ.2.65కోట్లు వచ్చాయి. సిటీ కల్చర్ నేపథ్యంలో సాగిన ఈ మూవీ ఓవర్సీస్లోనూ పెద్దగా చేయకపోవడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
థియేట్రికల్గా డిజాస్టర్ దిశగా ఎపిక్
ఈ లెక్కన ఈ చిత్రానికి సుమారు ఆరు కోట్ల షేర్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. సినిమా థియేట్రికల్గా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే సుమారు రూ.13-15కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. ఇంకా ఈ మూవీకి మూడు కోట్ల వరకు రావాల్సి ఉంది. కానీ థియేట్రికల్గా ఈ చిత్రం క్లోజింగ్కి చేరుకుంది. నాని ప్యారడైజ్ వస్తే అన్ని థియేటర్లు ఎత్తేస్తారని చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఏమున్నా ఈ రెండు రోజులే. మహా అయితే పది లక్షలు చేస్తుంది. అయితే ఈ సినిమా రేంజ్కి, అంచనాలకు ఈజీగా యాభై కోట్లు అయినా చేయాలి. కనీసం ఇరవై ముప్పై కోట్లు అయినా రాబట్టాలి. కానీ పది కోట్ల దగ్గరే పడిపోవడం విచారకరం. ఓటీటీ రూపంలో నిర్మాత సేఫ్ అయినా, థియేట్రికల్గా మాత్రం `ఎపిక్` డిజాస్టర్ ప్రాజెక్ట్ గానే చెప్పొచ్చు.