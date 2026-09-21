Team India ODI captain: గిల్ ఔట్.. న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో టీమిండియా కొత్త వన్డే కెప్టెన్
Team India ODI captain: భారత వన్డే జట్టుకు మరో కొత్త కెప్టెన్ రానున్నాడు. న్యూజిలాండ్ టూర్లో వన్డే సిరీస్ ఆఖరి రెండు మ్యాచ్లకు శుభ్మన్ గిల్ స్థానంలో శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత వన్డే జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది.
ప్రపంచకప్కు ముందే మారనున్న భారత వన్డే కెప్టెన్? ఆ స్టార్ ప్లేయర్కు కీలక బాధ్యతలు
భారత క్రికెట్ జట్టు ఈ ఏడాది అక్టోబర్-నవంబర్ నెలల్లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ పర్యటనలో టీమిండియా 5 టీ20లు, 5 వన్డేలు, 2 టెస్టు మ్యాచ్లను ఆడనుంది. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై మూడు ఫార్మాట్లలో రాణించడం టీమిండియాకు అతిపెద్ద సవాలుగా మారనుంది.
అయితే, ఈ సిరీస్ షెడ్యూల్ కొందరు కీలక ఆటగాళ్లకు పెద్ద చిక్కులు తెచ్చిపెట్టేలా ఉంది. చివరి వన్డే మ్యాచ్ ముగిసిన కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే తొలి టెస్టు ప్రారంభం కానుంది. దీనివల్ల రెడ్ బాల్ ఫార్మాట్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆటగాళ్లకు తగినంత సమయం దొరకదు. వన్డే, టెస్టు రెండు ఫార్మాట్లలో ఆడే ఆటగాళ్లకు ఈ టూర్ ఒక పెద్ద అగ్నిపరీక్ష కానుంది.
WTC ఫైనల్ రేసు, టెస్టు సిరీస్పైనే ఫోకస్
వచ్చే ఏడాది జరగనున్న 50 ఓవర్ల వరల్డ్ కప్పై టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ దృష్టి పెట్టింది. కానీ, అంతకంటే ముందే ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ (WTC) ఫైనల్ రేసును సజీవంగా ఉంచుకోవడం భారత్కు అత్యంత ముఖ్యం. ప్రస్తుతం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో టీమిండియా కాస్త వెనుకబడి ఉంది. ఫైనల్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉండాలంటే న్యూజిలాండ్తో జరిగే రెండు టెస్టులను కచ్చితంగా గెలవాల్సిందే. అందుకే, ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ కంటే రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్కే బీసీసీఐ, టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాయి.
శుభ్మన్ గిల్కు షెడ్యూల్ తలనొప్పి
ఈ షెడ్యూల్ వల్ల అత్యంత ఇబ్బంది పడనున్న ఆటగాడు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్. అతడు ప్రస్తుతం భారత వన్డే, టెస్టు జట్లకు కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. రెండు ఫార్మాట్లలోనూ ఓపెనర్గా జట్టుకు కీలక బ్యాటర్. విదేశీ గడ్డపై టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడే ముందు సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా అవసరం అని గిల్ ఇప్పటికే పలుమార్లు చెప్పాడు. అందుతున్న రిపోర్టుల ప్రకారం, న్యూజిలాండ్తో జరిగే ఆఖరి రెండు వన్డే మ్యాచ్లకు గిల్ దూరంగా ఉండనున్నాడు. అతడు నేరుగా టెస్టు ప్రాక్టీస్పై దృష్టి సారించనున్నాడు. గిల్తో పాటు కేఎల్ రాహుల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, మహమ్మద్ సిరాజ్, కుల్దీప్ యాదవ్ కూడా ఆఖరి రెండు వన్డేలకు దూరమై టెస్టు సిరీస్ సన్నాహకాల్లో నిమగ్నమయ్యే అవకాశం ఉంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్కు కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు
ప్రస్తుతం భారత వన్డే జట్టుకు శ్రేయస్ అయ్యర్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. టెస్టు సిరీస్ ప్రాక్టీస్ కోసం శుభ్మన్ గిల్ ఆఖరి రెండు వన్డేల నుంచి తప్పుకుంటే, అతడి స్థానంలో అయ్యర్ జట్టు నడిపించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ క్లిష్ట సమయంలో జట్టులోని సీనియర్ ఆటగాళ్లు, మాజీ కెప్టెన్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ అందుబాటులో ఉంటారు. వారిద్దరూ మైదానంలో శ్రేయస్ అయ్యర్కు అవసరమైన సలహాలు, సూచనలు అందిస్తూ అండగా నిలవనున్నారు.
బీసీసీఐ షెడ్యూలింగ్ లోపమా?
ఇంతటి గందరగోళానికి కారణమైన ఈ షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ ఎందుకు రూపొందించిందనే ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో మొదట వన్డే సిరీస్, ఆ తర్వాత టీ20 సిరీస్ నిర్వహించి ఉంటే ఈ సమస్య వచ్చేది కాదు. టీ20 ఫార్మాట్లో ఆడే ఆటగాళ్లలో టెస్టులు ఆడేవారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అదే జరిగి ఉంటే వన్డేలు, టెస్టులు ఆడే ప్రధాన ఆటగాళ్లకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి సరిపడా సమయం లభించేది. షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేయడంలో బీసీసీఐ పొరపాటు చేసిందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.