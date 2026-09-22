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Weight Loss: ఇవి ఫాలో అయితే నెల రోజుల్లో బరువు తగ్గుతారు

life Sep 22 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:meta ai
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బరువు తగ్గించే మార్గాలు

బరువు తగ్గడానికి ముందుగా కొన్ని మార్గాలు తెలుసుకుందాం. బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ముందుగా ఆకలిని చంపుకోకూడదు. దానికి బదులుగా మీ ఆకలిని అర్థం చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి.

Image credits: meta ai
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పస్తులు ఉండకండి

మనం ముందుగా మన ఆకలిని గుర్తించడం నేర్చుకోవాలి. పస్తులు ఉండి బరువు తగ్గాలనుకోవడం ఏమాత్రం ఆరోగ్యకరం కాదు. కాబట్టి బరువు తగ్గడానికి ఎప్పుడూ పస్తులు ఉండకండి.

Image credits: meta ai
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బయటి ఫుడ్ వద్దు

బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ముందుగా బయటి ఆహారం తినడం మానేయాలి. బయట దొరికే ఏ ఆహారంలోనైనా రకరకాల కెమికల్స్, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కువగా కలుపుతారు.

Image credits: meta ai
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ఆరోగ్యానికి హానికరం

బయటి ఆహారం శరీరానికి చాలా హానికరం. ఇవే బరువు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం. కాబట్టి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ఇంట్లో వండిన బాక్స్ తీసుకెళ్లండి. అలాగే రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయండి.

Image credits: meta ai

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