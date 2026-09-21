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- OTT: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు ఇవే.. థ్రిల్లర్స్, రొమాంటిక్ మూవీస్ రెడీ.. ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వొద్దు
OTT: ఈ వారం ఓటీటీ రిలీజ్ లు ఇవే.. థ్రిల్లర్స్, రొమాంటిక్ మూవీస్ రెడీ.. ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వొద్దు
ఇరుముడి, లస్ట్ స్టోరీస్ 3 ఇప్పటికే ఓటీటీలో ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతున్నాయి. మరికొన్ని రిలీజ్ కి రెడీ అవుతున్నాయి. వాటి రిలీజ్ డేట్ లు ఇతర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
OTT Movies
కొత్త వారం వచ్చిందంటే చాలు.. థియేటర్లలో సినిమాలతో పాటు ఓటీటీలోకి వచ్చే కొత్త కంటెంట్పైనా ప్రేక్షకుల ఆసక్తి ఉంటుంది. ఈ వారం కూడా ప్రేమ, కుటుంబ కథలు, యాక్షన్, థ్రిల్లర్, హారర్, హాస్యం ఇలా విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు, కార్యక్రమాలు స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమయ్యాయి.
సెప్టెంబర్ 18న ఇప్పటికే పలు ఆసక్తికరమైన చిత్రాలు, కార్యక్రమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. లస్ట్ స్టోరీస్ 3, ఇరుముడి, జాకీర్ ఖాన్ పాపా యార్, కట్టాలన్, ది స్కాండల్, బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్, తుడక్కం ఇందులో ఉన్నాయి. ఇక సెప్టెంబర్ 25న అగాధ, హుంకార్ – ది రోర్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్
లస్ట్ స్టోరీస్ 3
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
భాష: హిందీ
నాలుగు కథలు, నలుగురు దర్శకులు, ఆధునిక సంబంధాల్లోని ప్రేమ, సాన్నిహిత్యం, కోరికల చుట్టూ సాగే కథల సమాహారం. ఎమ్మీ నామినేషన్ పొందిన ఈ ఆంథాలజీ మూడో భాగంలో ప్రముఖ నటీనటులు కనిపించనున్నారు.
ఇరుముడి
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
భాష: తెలుగు
రవితేజ, నక్షత్ర సి.ఎం., ప్రియా భవానీ శంకర్, సాయికుమార్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన కుటుంబ కథా చిత్రం. అయ్యప్ప స్వామి భక్తి నేపథ్యంగా తండ్రి, కుమార్తె మధ్య సంఘర్షణతో పాటు విశ్వాసం, పోరాటం, పశ్చాత్తాపం వంటి అంశాలను ఈ సినిమా చూపిస్తుంది.
జాకీర్ ఖాన్: పాపా యార్
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
భాష: హిందీ
ప్రముఖ హాస్యనటుడు జాకీర్ ఖాన్ తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు, తండ్రితో తన అనుబంధాన్ని ఈ స్టాండప్ కార్యక్రమంలో పంచుకున్నారు. హాస్యంతో పాటు కవిత్వం, భావోద్వేగ కథనంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు.
ది స్కాండల్
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
భాష: కొరియన్
సన్ యె-జిన్, జీ చాంగ్-వుక్, చానీ, హాన్ సన్-హ్వా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చారిత్రక ప్రేమకథ. ఫ్రెంచ్ రచన ‘లెస్ లియైసన్స్ డాంజర్యూస్’ స్ఫూర్తితో రూపొందిన ఈ కథలో జోసోన్ కాలానికి చెందిన ఓ ఉన్నత వర్గ మహిళ ప్రమాదకరమైన సమ్మోహన ఆటను మొదలుపెడుతుంది.
బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
భాష: ఇంగ్లిష్
మైత్రేయి రామకృష్ణన్, ప్రియాంక కేడియా, హసన్ మిన్హాజ్ నటించిన ఈ యువతరం వినోద చిత్రం ఇద్దరు స్నేహితుల చుట్టూ తిరుగుతుంది. యూసీఎల్ఏలోని పోటీ నృత్య బృందంలో చోటు కోసం మాయ, అంజలి చేసే ప్రయత్నాలు, అమెరికా ఛాంపియన్షిప్ లక్ష్యంగా సాగే పోటీ ఇందులో ప్రధానాంశం.
ప్రైమ్ వీడియో, సోనీలివ్
కట్టాలన్
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: ప్రైమ్ వీడియో, సోనీలివ్
భాష: మలయాళం
1995లో కేరళ, తమిళనాడు సరిహద్దులోని ఓ మారుమూల గ్రామం నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. అక్రమ దంతాల స్మగ్లింగ్, ఏనుగుల వేటకు పాల్పడే ప్రత్యర్థి నేర సామ్రాజ్యాధిపతులు మారి, ఎడ్డీ మధ్య జరిగే పోరాటాన్ని ఈ థ్రిల్లర్లో చూపించారు.
జియోహాట్స్టార్
తుడక్కం
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 18, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
భాష: మలయాళం
మోహన్లాల్ కుమార్తె విస్మయ మోహన్లాల్ ఈ యాక్షన్, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్తో నటిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్లో శిక్షణ పొందిన మీనుగా ఆమె నటించగా, గ్రామాధికారిగా పనిచేసే తండ్రితో కలిసి జీవించే ఆమె జీవితంలోకి ప్రమాదం ప్రవేశించినప్పుడు ఎదురయ్యే పరిణామాలే కథ.
హుంకార్ – ది రోర్
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 25, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
అనీతో పడ్డా పోషించిన 17 ఏళ్ల మీను రావత్, రఘుబీర్ యాదవ్ నటించిన ప్రభావవంతమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు బాపూజీపై లైంగిక దాడి ఆరోపణలు చేయడంతో కథ మొదలవుతుంది. నేరం, న్యాయస్థానం నేపథ్యంలో సాగే ఈ థ్రిల్లర్లో ఆ ఆరోపణల చుట్టూ జరిగే పరిణామాలు కీలకంగా ఉంటాయి.
జీ5
అగాధ
రిలీజ్ డేట్: సెప్టెంబర్ 25, 2026
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5
ఆధ్యాత్మిక శక్తులు కలిగిన మహాదేవి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. తన కుటుంబాన్ని రాబోయే ప్రమాదం నుంచి కాపాడేందుకు ఆమె నిషేధిత గుహలోకి ప్రవేశించి, అగాధ అనే భయంకరమైన చీకటి శక్తితో పోరాడాల్సి వస్తుంది.