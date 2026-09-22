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- Chiranjeevi: హాలీవుడ్ లో పుట్టి ఉంటే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేది.. అలాంటి నటుడికి దర్శకత్వం వహించిన చిరంజీవి
Chiranjeevi: హాలీవుడ్ లో పుట్టి ఉంటే ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చేది.. అలాంటి నటుడికి దర్శకత్వం వహించిన చిరంజీవి
ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన ఓ నటుడు ఆస్కార్ సాధించిన సత్తా ఉన్న వ్యక్తి అని పరుచూరి గోపాల కృష్ణ తెలిపారు. ఆ నటుడు నటించిన సన్నివేశానికి చిరంజీవివి ఓ మూవీలో దర్శకత్వం వహించారు అని పరుచూరి తెలిపారు.
Chiranjeevi
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఎందరో గొప్ప నటుల్ని ప్రేక్షకులకు అందించింది. ఏఎన్నార్, ఎన్టీఆర్, ఎస్వీఆర్, సావిత్రి, కృష్ణ, చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళు ప్రేక్షకుల నీరాజనాలు అందుకున్నారు. కానీ కొందరు నటులు గొప్ప ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ సరైన గుర్తింపునకు నోచుకోలేకపోయారు. అలాంటి నటుల్లో ఒకరైన పీఎల్ నారాయణ గురించి పరుచూరి గోపాల కృష్ణ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
వందల సినిమాల్లో నటించిన పీఎల్ నారాయణ
పీఎల్ నారాయణ వందల సినిమాల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించారు. చిరంజీవి కెరీర్ లో బెస్ట్ మూవీస్ అనదగ్గ ఖైదీ, ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో కృష్ణయ్య, రుద్రవీణ, కొండవీటి రాజా, ఘరానా మొగుడు లాంటి సినిమాల్లో నటించారు. పరుచూరి గోపాల కృష్ణ ఆయన గురించి మాట్లాడుతూ.. పీఎల్ నారాయణ గారు బాపట్లలో నాటకాలలో నటిస్తూ ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు. ఆయన ఇక్కడ పుట్టారు కాబట్టి సరైన గుర్తింపు లభించలేదు.
హాలీవుడ్ లో పుట్టుంటే లెక్కలేనన్ని ఆస్కార్లు
ఆయన హాలీవుడ్ లో పుట్టి ఉంటే లెక్కలేనన్ని ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకునేవారు. ఎందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అంతటి గొప్ప సహజమైన నటుడు ఆయన. రైతులా నటిస్తే నిజంగా సెట్ లో ఎవరో రైతు ఉన్నారు అని అనుకునేవాళ్లం. అంత సహజంగా కనిపించేవారు. టి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన చాలా సినిమాల్లో పీఎల్ నారాయణ అద్భుతమైన పాత్రల్లో నటించారు.
ఆ మూవీ చూడాల్సిందే
ఆయన ప్రతిభ ఏంటో తెలియాలి అంటే కలియుగ మహాభారతం అనే సినిమా ఒక్కసారి చూడండి. ఇంటర్వెల్ కి ముందు వచ్చే సీన్ లో ఆయన నటనకు ఎన్ని అవార్డులు ఇచ్చినా తక్కువే. ఘరానా మొగుడు షూటింగ్ లో ఆయనతో మాకు ఒక ఆసక్తికర అనుభవం ఉంది. ఒక కార్మికుడు తన కారు ముట్టుకున్నాడు అని ఆ కారునే హీరోయిన్ నగ్మ తగలబెట్టేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు చిరంజీవి నగ్మాని ముట్టుకుని కాపాడతాడు.
పీఎల్ నారాయణకు దర్శకత్వం వహించిన చిరంజీవి
అక్కడ ఏదైనా డైలాగ్ ఉంటే బావుంటుంది అని మేము డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర రావు గారికి చెప్పాం. ఆయన అవసరం లేదు.. ఇక్కడితో సీన్ పూర్తి అయిపోయింది. ఇంకా ఏదైనా డైలాగ్ పెడితే అది ఎక్స్ట్రా గా అతికించినట్లు అవుతుంది వద్దు అని అన్నారు. మేము వెళ్లి చిరంజీవి గారికి ఒక డైలాగ్ చెప్పి ఈ సీన్ లో పెడితే బావుంటుంది అని చెప్పాం. డైలాగ్ చాలా బావుంది కదా అలాగే పెడదాం అని అన్నారు. దీనితో చిరంజీవి రాఘవేంద్ర రావుని ఒప్పించారు. మీరంతా ఓకె అనుకున్నాక నేనెందుకు.. ఆ డైలాగ్ కి మీరే దర్శకత్వం వహించండి.. నేను కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకుంటా అని రాఘవేంద్ర రావు సరదాగా అన్నారు. దీనితో చిరంజీవి గారు మైక్ పట్టుకుని దర్శకత్వం వహించారు. ఆ డైలాగ్ చెప్పాల్సింది పీఎల్ నారాయణ. కార్మికుడు ముట్టుకుంటే కారు తగలబెట్టారు.. అదే కార్మికుడు మిమ్మల్ని ముట్టుకున్నాడు.. మీ కొంగు తగలబెట్టుకుంటారేమో జాగ్రత్త అని పీఎల్ నారాయణ చెప్పే డైలాగ్ థియేటర్స్ లో మోత మోగించింది. ఆ విధంగా ఘరానా మొగుడు సినిమాలో ఆ ఒక్క డైలాగ్ కి చిరంజీవి దర్శకత్వం వహించినట్లు పరుచూరి గుర్తు చేసుకున్నారు.