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- Marriage Rituals:ఇక్కడ అన్నదమ్ములందరినీ ఒకే అమ్మాయి పెళ్లాడుతుంది.. మహాభారత కాలం నాటి ఆచారం
Marriage Rituals:ఇక్కడ అన్నదమ్ములందరినీ ఒకే అమ్మాయి పెళ్లాడుతుంది.. మహాభారత కాలం నాటి ఆచారం
Marriage Rituals: మహా భారతంలో ద్రౌపది ఐదుగురు అన్నదమ్ములను పెళ్లి చేసుకున్న కథ గురించి మనం విన్నాం. ఇలాంటి ద్రౌపదులు ఓ ప్రాంతంలో చాలా మందే కనిపిస్తారు.
పెళ్లి ఆచారాలు..
భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతులు, ఆచారాలకు పుట్టినిల్లు. ఇక్కడ ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో రకమైన ప్రత్యేకమైన సంప్రదాయాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అన్నదమ్ములందరూ కలిపి ఒకే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే అరుదైన, విచిత్రమైన ఆచారం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. దీనిని ఫ్రాటర్నల్ పాలీఅండ్రీ లేదా స్థానికంగా 'జోడిదార' అని పిలుస్తారు. పూర్వం ఈ ఆచారం పాటించారు అంటే ఒకే.. కానీ... ఇప్పటికీ ఈ ఆచారాన్ని అక్కడి ప్రజలు ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారు?
ఈ ఆచారం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు ఏమిటి?
కొండ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ భూములు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అన్నదమ్ములు అందరూ వేర్వేరుగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఆస్తులు, భూములు ముక్కలు ముక్కలుగా విడిపోతాయి. దీనివల్ల కుటుంబం ఆర్థికంగా బలహీనపడుతుంది. దీన్ని నివారించడానికి, ఆస్తులన్నీ ఒకే కుటుంబం దగ్గర సురక్షితంగా ఉండటానికి ఈ పద్ధతిని ఆచరిస్తారు.
కుటుంబంలో ఐక్యత: కఠినమైన భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉండే హిమాలయ ప్రాంతాలలో కుటుంబం కలిసికట్టుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అందరూ కలిసి ఒకే భార్యను పంచుకోవడం ద్వారా కుటుంబంలో ఐక్యత దెబ్బతినకుండా ఉంటుందని వారి నమ్మకం.
మహాభారతంతో దీనికి సంబంధం ఏమిటి?
ఈ ఆచారానికి హిందూ ఇతిహాసమైన మహాభారతంతో బలమైన ముడి ఉంది. మహాభారతంలో ద్రౌపది ఐదుగురు పాండవులను వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కిన్నౌర్ , సిర్మూర్ ప్రాంతాల ప్రజలు తమను తాము పాండవుల వారసులుగా భావిస్తారు. పాండవులు అజ్ఞాతవాస సమయంలో ఈ ప్రాంతాలలో గడిపారని, అప్పుడే ఈ సంప్రదాయం ఇక్కడ అలవాటు పడిందని.. స్థానికులు గట్టిగా నమ్ముతారు.
ఇప్పటికీ ఇలాంటి పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయా? అంటే... అవును. ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఇలాంటి వివాహాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని కిన్నౌర్, సిర్మూర్, ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ ఆచారం ఇప్పటికీ అక్కడక్కడ మనుగడలో ఉంది.
ఇటీవలి కాలంలో కూడా సిర్మూర్ జిల్లాలోని ఓ ప్రాంతానికి చెందిన కొందరు అన్నదమ్ములు ఒకే అమ్మాయిని సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్న ఘటనలు మీడియాలో ప్రముఖంగా వచ్చాయి. ఈ వివాహాలు పూర్తిగా అందరి సమ్మతితో, బహిరంగంగానే జరుగుతుంటాయి.
చట్టబద్ధత: ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రెవెన్యూ చట్టాలు ఈ 'జోడిదార' సంప్రదాయాన్ని గుర్తించాయి. ఐపిసి సెక్షన్లు 494, 495 కింద సాధారణంగా బహుభార్యాత్వం లేదా బహుభర్తృత్వం చట్టవిరుద్ధమైనప్పటికీ, కొన్ని గిరిజన ప్రాంతాల ప్రత్యేక ఆచారాలకు ఇక్కడ మినహాయింపులు ఉన్నాయి.
కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఆధునిక విద్య, పట్టణీకరణ ప్రభావంతో ఈ సంప్రదాయం వేగంగా కనుమరుగవుతోంది. మహిళల్లో చైతన్యం పెరగడం, వ్యక్తిగత హక్కులపై అవగాహన రావడంతో యువత ఈ పద్ధతికి దూరంగా ఉంటోంది. ప్రస్తుతం ఇది చాలా అరుదుగా, కేవలం కొన్ని మారుమూల గ్రామాలలోని సంప్రదాయ కుటుంబాలకు మాత్రమే పరిమితమైంది.