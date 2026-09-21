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- Heavy Rains Alert: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ ప్రాంతాల్లో వారం రోజులు వర్షాలే వర్షాలు
Heavy Rains Alert: బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం.. ఈ ప్రాంతాల్లో వారం రోజులు వర్షాలే వర్షాలు
Heavy Rains Alert: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. వారం పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
తీరం దాటనున్న తీవ్ర వాయుగుండం.. ఆ జిల్లాల్లో 3 రోజులు దంచికొట్టనున్న వానలు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో వానలు దంచికొడుతున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రస్తుతం మరింత బలపడి వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సోమవారం నుంచి వారం రోజుల పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాళ్లతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
బలపడుతున్న అల్పపీడనం
ఉత్తర అండమాన్ సముద్రానికి ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో కేంద్రీకృతమైన అల్పపీడనానికి తోడు ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం తోడయ్యాయి. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా వేగంగా కదులుతూ సోమవారానికి వాయుగుండంగా, మంగళవారానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుంది. అనంతరం పశ్చిమ-వాయవ్య దిశలోనే పయనిస్తూ ఈ నెల 23 నాటికి ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ - దక్షిణ ఒడిశా తీరాలకు సమీపంలోకి చేరుకుంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD), ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) స్పష్టం చేశాయి.
ఏపీకి హెచ్చరికలు: 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు
వాయుగుండం ఎఫెక్ట్తో ఏపీ వ్యాప్తంగా రాబోయే మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాల జోరు కొనసాగనుంది. సోమ, మంగళవారాల్లో చెదురుమదురు జల్లులు పడగా, బుధ, గురువారాల్లో ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు నమోదు కావొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
• శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉంది.
• కోస్తాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లకూడదని అధికారులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణలో ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’.. ఈ జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు
తెలంగాణలో వర్షాల ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉండనుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 23, 24, 25 తేదీల్లో ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో పలు జిల్లాలకు ‘ఆరెంజ్ అలర్ట్’ జారీ చేశారు.
• మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి.
• మిగిలిన 24 జిల్లాలకు 'ఎల్లో అలర్ట్' ప్రకటించారు. గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలుల వల్ల చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ గందరగోళం
రాజధాని హైదరాబాద్తో పాటు చుట్టుపక్కల జిల్లాలైన రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, సంగారెడ్డిలలో ఆకాశం ఉదయం నుంచే మేఘావృతమై ఉంది. బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, సికింద్రాబాద్, కూకట్పల్లి, ఎల్బీనగర్ వంటి ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అకస్మాత్తుగా వర్షం పడితే రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచి ట్రాఫిక్ జామ్లు అయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రయాణికులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ అత్యవసర సూచనలు
వర్షంతో పాటు పిడుగులు, ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు అత్యవసరమైతేనే బయటకు రావాలని అధికారులు చెప్పారు. వర్షం కురిసే సమయంలో పెద్ద చెట్ల కింద, హోర్డింగ్ల కింద, పాత గోడలు లేదా కరెంట్ స్తంభాల వద్ద అస్సలు నిలబడకూడదు. రైతులు తమ పంటలను వర్షం బారిన పడకుండా ముందే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.