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- Krishnudu Remueration: రెండు వారాలకు కృష్ణుడు పారితోషికం ఎంతో తెలుసా? కూర్చొని లక్షలు సంపాదించాడు
Krishnudu Remueration: రెండు వారాలకు కృష్ణుడు పారితోషికం ఎంతో తెలుసా? కూర్చొని లక్షలు సంపాదించాడు
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 రెండో వారంలో నటుడు కృష్ణుడు ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. మరి ఆయనకు రెండు వారాలకు గానూ ఎంత పారితోషికం దక్కిందనేది చూస్తే.. బాగానే రాబోతుందట.
రెండో వారం కృష్ణుడు ఎలిమినషన్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 సీజన్ రెండో వారం ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియలో నటుడు కృష్ణుడు హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు. మొదటి వారం ఇప్పటికే చైత్ర రాయ్ ఎలిమినేట్ కాగా.. రెండో వారంలో కృష్ణుడు ఇంటి బాట పట్టాడు. తక్కువ ఓటింగ్ కారణంగానే ఆయన ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. రెండో వారంలో సుధీర్, సృష్టి, కృష్ణుడు లీస్ట్ లో ఉండగా, అతి తక్కువ ఓటింగ్ కారణంగా కృష్ణుడిని ఎలిమినేట్ చేశారు నాగార్జున.
కృష్ణుడి ఆట తీరుపై నాగార్జున ఫైర్
హౌస్లోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి కృష్ణుడు పెద్దగా యాక్టివ్గా కనిపించలేదనే అభిప్రాయం సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తమైంది. టాస్కుల్లో చురుగ్గా పాల్గొనకపోవడం, ఇతర కంటెస్టెంట్లతో పోలిస్తే ఎక్కువగా సైలెంట్గా ఉండటం ఆయనకు మైనస్గా మారిందని టాక్. వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో హోస్ట్ నాగార్జున కూడా కృష్ణుడి ఆట తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టీవీకే పరిమితమవుతున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఏకంగా టీవీనే పగలగొట్టారు. ఇదంతా ఆయన ఓటింగ్పై ప్రభావం పడింది. అతి తక్కువ ఓట్లు నమోదైన కారణంగా, సరైన గేమ్స్ ఆడలేని కారణంగా ఆయన్ని ఎలిమినేట్ చేసినట్టు సమాచారం.
కృష్ణుడు పారితోషికం
ఇక కృష్ణుడి రెమ్యూనరేషన్ విషయానికి వస్తే.. బిగ్బాస్ తెలుగు 10లో ఆయనకు వారానికి సుమారు రూ.3 లక్షల వరకు పారితోషికం అందినట్లు సమాచారం. కృష్ణుడు దాదాపు రెండు వారాల పాటు బిగ్బాస్ హౌస్లో ఉన్న నేపథ్యంలో.. వారానికి రూ.3 లక్షల చొప్పున లెక్కిస్తే రెండు వారాలకు ఆయనకు సుమారు రూ.6 లక్షలు పారితోషికంగా దక్కినట్లు అంచనా. మొత్తంగా కృష్ణుడు ఈ షో నుంచి ఐదు నుంచి ఆరులక్షలు సంపాదించాడని చెప్పొచ్చు. ఇలా ఇంట్లో కూర్చొని ఆరు లక్షలు సంపాదించడం కృష్ణుడికే చెల్లిందని అంటున్నారు నెటిజన్లు.
కృష్ణుడు నిరూపించుకోలేకపోయాడు
ఏదేమైనా బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 షోకి వచ్చి తానేంటో నిరూపించుకోవాలని, తనలోని మరో కోణాన్ని చూపించాలని భావించిన ఆయన ఏకంగా రెండో వారంలోనే ఇంటి బాట పట్టడం గమనార్హం. ఇక ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌజ్లో దేబ్జానీ, టెంపర్ వంశీ, త్రిగుణ్, రామ్ ప్రసాద్, నరేష్, వర్షిణి సౌందరాజన్, సృష్టి, ముఖేష్ గౌడ, సుధీర్ రెడ్డి, రోహిత్, సింగర్ ఝాన్సీ, అమన్, చరణ్, షాలిని ఉన్నారు.