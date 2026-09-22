సన్నని చైన్కు టియర్ డ్రాప్ డిజైన్లో వచ్చిన స్టోన్స్ పొదిగిన నెక్లెస్ ఇది. చీరలు, లెహంగాలపైకి దీన్ని వేసుకుంటే నిండుగా ఉంటుంది. ధర కూడా రూ.500 దాకా ఉంటుంది.
గులాబీ రాళ్లు పొదిగిన హెవీ పెండెంట్ ఇది. హార్ట్ షేప్ ముత్యాలతో వచ్చే ఈ నెక్లెస్ ధర కేవలం రూ.300 వరకే ఉంటుంది.
పూలు, ఆకుల డిజైన్తో వచ్చిన ఈ స్టైలిష్ నెక్లెస్ ఏ వయసు వారికైనా నచ్చేస్తుంది.
మెరిసే తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన నెక్లెస్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. వైట్ చీర మీదకి దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తే అందంగా కనిపిస్తారు.
హెవీ నెక్లెస్ ఇష్టపడేవారికి ఈ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలోనే ఇది మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్ ధర రూ.500 నుంచి రూ.1000 లోపు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
సింపుల్ గా ఎలిగెంట్ గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి నెక్లెస్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.
Gold Jhumkas: కేవలం 3 గ్రాముల్లో బంగారు జుంకాలు.. డిజైన్లు ఇవిగో
Silver Chains: లేటెస్ట్ డిజైన్ వెండి చైన్లు.. డైలీవేర్ కి బెస్ట్!
Bracelet Designs: అమ్మాయిల చేతులకు అందాన్ని తెచ్చే బ్రేస్లేట్ డిజైన్లు
ఈ ప్రదేశంలో ఉప్పును అస్సలు పెట్టకండి