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చీరల మీదకు సెట్ అయ్యే నెక్లెస్ డిజైన్లు

life Sep 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:PINTEREST
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టియర్ డ్రాప్ స్టోన్ డిజైన్

సన్నని చైన్‌కు టియర్ డ్రాప్ డిజైన్లో వచ్చిన స్టోన్స్ పొదిగిన  నెక్లెస్ ఇది. చీరలు, లెహంగాలపైకి దీన్ని వేసుకుంటే నిండుగా ఉంటుంది. ధర కూడా రూ.500 దాకా ఉంటుంది.

Image credits: PINTEREST
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గులాబీ రాళ్లు పొదిగిన పెండెంట్

గులాబీ రాళ్లు పొదిగిన హెవీ పెండెంట్ ఇది.  హార్ట్ షేప్ ముత్యాలతో వచ్చే ఈ నెక్లెస్ ధర కేవలం రూ.300 వరకే ఉంటుంది.

Image credits: Meesho Website
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ఫ్లవర్ డిజైన్

పూలు, ఆకుల డిజైన్‌తో వచ్చిన ఈ స్టైలిష్ నెక్లెస్ ఏ వయసు వారికైనా నచ్చేస్తుంది.

Image credits: Meesho Website
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వైట్ స్టోన్ నెక్లెస్

మెరిసే తెల్లటి రాళ్లు పొదిగిన  నెక్లెస్ రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది. వైట్ చీర మీదకి దీన్ని మ్యాచ్ చేస్తే అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Meesho Website
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హెవీ నెక్లెస్ డిజైన్

హెవీ నెక్లెస్ ఇష్టపడేవారికి ఈ నెక్లెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. తక్కువ ధరలోనే ఇది మీకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Meesho Website
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గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్

ఈ గ్రీన్ స్టోన్ నెక్లెస్ ధర రూ.500 నుంచి రూ.1000 లోపు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

Image credits: amazon
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ఎలిగెంట్ నెక్లెస్

సింపుల్ గా ఎలిగెంట్ గా కనిపించాలంటే ఇలాంటి నెక్లెస్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.

Image credits: Zeraki jewels

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