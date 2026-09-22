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కేవలం 3 గ్రాముల్లో బంగారు జుంకాలు.. డిజైన్లు ఇవిగో

life Sep 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Pinterest
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చిట్టి జుంకాలు

రోజువారీ వాడకానికి ఇలాంటి చిట్టి బంగారు జుంకాలను ఎంచుకోవచ్చు. కేవలం 3 గ్రాముల గోల్డ్ తో ఇవి రెడీ అయిపోతాయి.

Image credits: Pinterest
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బంగారు జుంకాలు

చిన్న బంగారు బాల్స్ వేలాడుతున్నట్టు ఉండే జుంకాల డిజైన్ ఇది.  ఇవి ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
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లేటెస్ట్ డిజైన్ జుంకాలు

 సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ జుంకాలు కావాలంటే ఇలాంటి జుంకాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. వీటిని 3 నుంచి 4 గ్రాముల్లో  తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
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పిల్లల కోసం జుంకాలు

స్కూల్‌కు వెళ్లే పిల్లలకు ఈ చిట్టి జుంకాలు సరిపోతాయి. ఇవి కేవలం 2 గ్రాముల బంగారంతోనే వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
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స్టైలిష్ డిజైన్ జుంకాలు

డైలీవేర్ కోసం ఈ స్టైలిష్ జుంకాలు సెట్ అవుతాయి. ఇవి ఎక్కువ కాలం పాటు మన్నికగా కూడా ఉంటాయి.

Image credits: Pinterest
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ఎనామిల్ పెయింట్ జుంకాలు

ఎనామిల్ పెయింట్ డిజైన్‌తో వచ్చే ఈ జుంకాలు అన్ని వయసుల వారికీ నప్పుతాయి. వీటిని కూడా 3 గ్రాముల్లోనే చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
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ముచ్చటైన జుంకాలు

బంగారు బుట్టలు ఎవరికైనా ఇట్టే నప్పేస్తాయి. జుంకాల మధ్య నుంచి వేలాడుతున్న లట్కన్ లు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి.

Image credits: Giriraj jewellers

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