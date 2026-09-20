మరోసారి ఉద్యోగుల తొలగింపునకు సిద్ధమైన దిగ్గజ సంస్థ.. వేలాది ఉద్యోగాలకు ఎసరు
Layoffs: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ పోర్షేలో ఉద్యోగాల కోతకు సంబంధించిన వార్తలు మరోసారి ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. వోక్స్వ్యాగన్ గ్రూప్ చేపడుతున్న భారీ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా పోర్షేలో మరో 4,100 ఉద్యోగాలు ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే 9,000 ఉద్యోగాలపై ప్రభావం
పోర్షేలో ఉద్యోగాల కోత కొత్త విషయం కాదు. ఈ ఏడాది జూలైలో సంస్థ యాజమాన్యం, కార్మిక సంఘాల ప్రతినిధులు ఉద్యోగాల తగ్గింపుపై ఒప్పందానికి వచ్చారు. అప్పటికే అంగీకరించిన సుమారు 4,000 ఉద్యోగాల కోతకు అదనంగా మరో 5,000 ఉద్యోగాలను తగ్గించే ప్రణాళికను ప్రకటించారు. అంటే ఇప్పటికే మొత్తం 9,000 ఉద్యోగాలపై ప్రభావం పడే పరిస్థితి ఉంది.
ఇప్పుడు మరో 4,100 ఉద్యోగాలను తగ్గించే ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చినట్లు హాండెల్స్బ్లాట్ పేర్కొంది. అయితే ఇది తుది నిర్ణయం కాదని, వోక్స్వ్యాగన్ సూపర్వైజరీ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయాలకు సంబంధించిన పత్రాల ఆధారంగా ఈ సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది.
రూ. వేల కోట్ల ఖర్చు తగ్గింపు లక్ష్యం
పోర్షేలో ఉద్యోగాల కోతకు ప్రధాన కారణాల్లో సంస్థపై పెరుగుతున్న ఖర్చుల భారం ఒకటిగా కనిపిస్తోంది. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన చర్యల ద్వారా సుమారు 700 మిలియన్ యూరోల మేర ఖర్చులను తగ్గించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. భారత కరెన్సీలో ఇది వేల కోట్ల రూపాయలకు సమానం. అయితే పోర్షేలో ఇలాంటి చర్యలను వోక్స్వ్యాగన్ నేరుగా ఆదేశించలేదని తెలుస్తోంది. వోక్స్వ్యాగన్ పోర్షేలో ప్రధాన వాటాదారుగా ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగాల కోత వంటి నిర్ణయాలను సిఫారసు చేయగలదు కానీ నేరుగా అమలు చేయమని ఆదేశించే అధికారం దానికి లేదని సమాచారం.
చైనాలో తగ్గిన కార్ల అమ్మకాలు
పోర్షే ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్లో చైనాలో అమ్మకాలు భారీగా తగ్గడం ముఖ్యమైనది. చైనా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కార్ల మార్కెట్ కాగా, అక్కడ పోర్షే విక్రయాలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. అదే సమయంలో చైనాలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల రంగంలో స్థానిక కంపెనీల పోటీ కూడా పెరిగింది. చైనాలోని వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అందించడంలో పోర్షే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందనే విశ్లేషణలు ఉన్నాయి. దీనికి తోడు సంస్థ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వ్యూహంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలను మార్చుకోవాల్సి రావడంతో అదనపు ఖర్చులు కూడా పెరిగాయి.
వోక్స్వ్యాగన్ లాభాల అంచనా భారీగా తగ్గింపు
పోర్షే సమస్యల ప్రభావం దాని మాతృసంస్థ వోక్స్వ్యాగన్పై కూడా పడుతోంది. ఈ ఏడాది కంపెనీ నిర్వహణ లాభాల మార్జిన్పై గతంలో 4 శాతం నుంచి 5.5 శాతం వరకు అంచనా వేయగా, తాజాగా దాన్ని గరిష్ఠంగా 1 శాతానికి తగ్గించింది. పోర్షేలోని వాటా విలువపై సుమారు 6 బిలియన్ యూరోల విలువ తగ్గింపును కూడా వోక్స్వ్యాగన్ నమోదు చేయాల్సి వచ్చింది. చైనాలో మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఉద్యోగాల కోతకు సంబంధించిన ఖర్చులు, ఉత్పత్తి కేంద్రాల పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించకపోవడం వంటి అంశాలు కంపెనీపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయి.
వోక్స్వ్యాగన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగాల కోతను కూడా చేపడుతోంది. కంపెనీకి పెరుగుతున్న తయారీ ఖర్చులు, ముఖ్యంగా జర్మనీలోని ప్లాంట్లలో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పూర్తిగా వినియోగించకపోవడం వంటి సమస్యలు ఈ పునర్వ్యవస్థీకరణకు కారణాలుగా ఉన్నాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పోర్షేలో మరో 4,100 ఉద్యోగాలపై ముప్పు ఏర్పడినట్లు వస్తున్న వార్తలు కార్ల పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.