నేటి రోజుల్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉద్యోగం అత్యంత గ్లామరస్, రాయల్ జాబ్స్లో ఒకటి. అందుకే యువత ఈ కెరీర్ పట్ల బాగా ఆకర్షితులవుతున్నారు.
మంచి జీతంతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్స్టైల్ ఈ జాబ్లో ఉంటుంది. అయితే పెళ్లైన మహిళలు ఎయిర్ హోస్టెస్ కావొచ్చా లేదా అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంటుంది.
ప్రస్తుత రోజుల్లో పెళ్లైన మహిళలు కూడా ఎయిర్ హోస్టెస్ కావొచ్చు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
ఏవియేషన్ రంగం నిబంధనల్లో గత కొన్నేళ్లుగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు వైవాహిక స్థితి మహిళల కెరీర్కు ఏమాత్రం అడ్డంకి కాదు.
గతంలో ఎయిర్లైన్స్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉండేవి. అప్పట్లో పెళ్లికాని మహిళలు మాత్రమే ఎయిర్ హోస్టెస్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉండేది.
ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, స్పైస్జెట్, విస్తారా వంటి సంస్థలు పెళ్లైన మహిళలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి. జాబ్లో ఉండగా పెళ్లైనా పనిని కొనసాగించేందుకు అనుమతిస్తున్నాయి.
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