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పెళ్లైన మహిళలు ఎయిర్ హోస్టెస్ అవ్వొచ్చా?

jobs Sep 16 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:stockphoto
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రాయల్ జాబ్

నేటి రోజుల్లో ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉద్యోగం అత్యంత గ్లామరస్, రాయల్ జాబ్స్‌లో ఒకటి. అందుకే యువత ఈ కెరీర్ పట్ల బాగా ఆకర్షితులవుతున్నారు.

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అందరిలో మెదిలే ప్రశ్న

మంచి జీతంతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్‌స్టైల్ ఈ జాబ్‌లో ఉంటుంది. అయితే పెళ్లైన మహిళలు ఎయిర్ హోస్టెస్ కావొచ్చా లేదా అనే ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంటుంది.

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పెళ్లి తర్వాత కావొచ్చా?

ప్రస్తుత రోజుల్లో పెళ్లైన మహిళలు కూడా ఎయిర్ హోస్టెస్ కావొచ్చు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి అపోహలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.

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కెరీర్‌కు అడ్డంకి కాదు

ఏవియేషన్ రంగం నిబంధనల్లో గత కొన్నేళ్లుగా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు వైవాహిక స్థితి మహిళల కెరీర్‌కు ఏమాత్రం అడ్డంకి కాదు.

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అప్పట్లో ఎలా ఉండేది?

గతంలో ఎయిర్‌లైన్స్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా ఉండేవి. అప్పట్లో పెళ్లికాని మహిళలు మాత్రమే ఎయిర్ హోస్టెస్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉండేది.

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ఉద్యోగం కొనసాగించవచ్చు

ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, స్పైస్‌జెట్, విస్తారా వంటి సంస్థలు పెళ్లైన మహిళలకు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి. జాబ్‌లో ఉండగా పెళ్లైనా పనిని కొనసాగించేందుకు అనుమతిస్తున్నాయి.

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