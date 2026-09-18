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- Bike Tyres vs Scooter Tyres: బైక్ టైర్లు పెద్దగా, స్కూటీ టైర్లు చిన్నగా ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?
Bike Tyres vs Scooter Tyres: బైక్ టైర్లు పెద్దగా, స్కూటీ టైర్లు చిన్నగా ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?
Bike Tyres vs Scooter Tyres: మనం రోజూ బైక్, స్కూటీపై ప్రయాణిస్తూనే ఉంటాం. కానీ వాటిని నడుపుతున్నప్పుడు కొన్ని విషయాలను పట్టించుకోం. అలాంటి వాటిలో ఒకటి టైర్ల సైజు. బైక్కు పెద్ద టైర్లు ఉంటే, స్కూటీకి మాత్రం చిన్న టైర్లు ఉంటాయి. ఎందుకో ఇక్కడ చూద్దాం.
బైక్, స్కూటీ టైర్ల సైజులో తేడా ఎందుకు?
బైక్, స్కూటీ.. ఈ రెండూ మన రోజువారీ జీవితంలో ఎక్కువగా ఉపయోగించే వాహనాలే. కానీ ఈ రెండు వెహికిల్స్ ని పక్కపక్కన పెట్టి చూస్తే ఒక చిన్న తేడా వెంటనే కనిపిస్తుంది. అదే టైర్ల పరిమాణం. సాధారణంగా బైక్లకు పెద్ద సైజు టైర్లు ఉంటాయి. స్కూటీలకు మాత్రం చిన్న సైజు టైర్లు ఉంటాయి. అసలు ఈ తేడా ఎందుకు? బైక్కు పెద్ద టైర్లు, స్కూటీకి చిన్న టైర్లు పెట్టడం వెనుక ఏదైనా ప్రత్యేక కారణం ఉందా? వంటి విషయాలు ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
బైక్ కి పెద్ద టైర్లు ఎందుకు?
బైక్లకు సాధారణంగా పెద్ద చక్రాలు ఉండటానికి ప్రధాన కారణం రోడ్డుపై మంచి స్థిరత్వం ఉండటమే. మనం బైక్పై వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుపై చిన్న గుంతలు, రాళ్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, ఎత్తుపల్లాలు ఎదురవుతుంటాయి. పెద్ద చక్రాలు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి చిన్న అడ్డంకులను దాటడం కొంత ఈజీగా ఉంటుంది.
బైక్లు సాధారణంగా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడానికి, హైవేలపై వెళ్లడానికి, కొంత ఎక్కువ వేగంతో నడపడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. అందుకే బైక్ డిజైన్లో వాహనం స్థిరంగా ఉండటానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. పెద్ద చక్రాలు ఈ స్థిరత్వానికి సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా వేగంగా వెళ్తున్నప్పుడు బైక్ సూటిగా, అదుపులో ఉండటం చాలా అవసరం. అందుకే చాలా బైక్స్ లో పెద్ద వ్యాసం ఉన్న చక్రాలను ఉపయోగిస్తారు.
స్కూటీలకు చిన్న టైర్లు ఎందుకు?
స్కూటీ టైర్లు చిన్నగా ఉండడానికి ప్రధాన కారణం దాని డిజైన్. బైక్పై కూర్చునే విధానం, స్కూటీపై కూర్చునే విధానం రెండూ వేర్వేరుగా ఉంటాయి. బైక్లో మన కాళ్లు ఇంజిన్కు ఇరువైపులా ఉండేలా కూర్చుంటాం. స్కూటీలో మాత్రం కాళ్లను ముందుకు ఉంచుకునేలా మధ్యలో ఖాళీగా ఫ్లోర్బోర్డ్ ఉంటుంది. మనం సౌకర్యంగా కూర్చుని, కాళ్లను సులభంగా ఉంచుకునేలా స్కూటీని రూపొందిస్తారు. ఈ మొత్తం డిజైన్కు చిన్న చక్రాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
కాంపాక్ట్ డిజైన్
స్కూటీలను ఎక్కువగా నగరాల్లో, పట్టణాల్లో రోజువారీ ప్రయాణాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఆఫీస్కు వెళ్లడం, కాలేజీకి వెళ్లడం, మార్కెట్కు వెళ్లడం, చిన్న దూరాలు ప్రయాణించడం వంటి పనులకు స్కూటీలు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి. సాధారణంగా నగర రోడ్లపై ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాహనాల మధ్యలో నుంచి నెమ్మదిగా వెళ్లాలి, తరచూ మలుపులు తీసుకోవాలి, వెంటనే ఆపాలి, మళ్లీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంపాక్ట్గా ఉండే స్కూటీ డిజైన్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
చిన్న టైర్లు ఉన్నంత మాత్రాన స్కూటీ సరిగ్గా నడవదని అనుకోవడం తప్పు. టైర్ ఎంత పెద్దది లేదా చిన్నది అన్నదొక్కటే వాహనం పనితీరును నిర్ణయించదు. టైర్ వెడల్పు, రబ్బరు నాణ్యత, గాలి ఒత్తిడి, రోడ్డు పరిస్థితి, వాహనం బరువు వంటి అనేక విషయాలు వాహనం ఎలా నడుస్తుందో నిర్ణయిస్తాయి.
వాహనం రకాన్ని బట్టి డిజైన్
అలాగే అన్ని బైక్లకు పెద్ద టైర్లే, అన్ని స్కూటీలకు చిన్న టైర్లే ఉంటాయని చెప్పలేం. కొన్ని స్కూటీలలో పెద్ద చక్రాలను కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని బైక్లలో వాహనం రకం, దాని పనితీరు, ఉపయోగం ఆధారంగా వేర్వేరు సైజుల టైర్లను ఉపయోగిస్తారు. అంటే టైర్ సైజు అనేది వాహనం పేరు చూసి నిర్ణయించేది కాదు. ఆ వాహనం ఏ పని కోసం తయారు చేస్తున్నారో దానికి తగ్గట్టుగానే ఇంజినీర్లు ప్రతి భాగాన్ని రూపొందిస్తారు. టైర్ పరిమాణం కూడా అందులో ఒక ముఖ్యమైన భాగమే.