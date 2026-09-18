బటయకు బాగా కనిపించే పండ్లలోకి.. పురుగులు ఎలా వెళ్తాయి? అసలు కారణం ఇదే
Fruits: జామకాయ, మామిడిపండు వంటి పండ్లతో పాటు టమాట, వంకాయ వంటి కొన్ని రకాల కూరగాయలను కోసి చూసినప్పుడు వాటి లోపల పురుగులు కనిపిస్తుంటాయి. కొన్నిసార్లు ఆ పురుగులు బతికే ఉండి కదులుతుంటాయి. ఇంతకీ ఆ పురుగులు లోపలికి వెళ్తాయో ఆలోచించారా?
పండ్లలో పురుగులు ఎలా పుడతాయి.?
పండ్లలో పురుగులు కనిపించినప్పుడు అవి పండు లోపలే పుట్టాయని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ వాస్తవానికి అలా జరగదు. పండ్లలో కనిపించే చాలా పురుగులు కీటకాల జీవిత చక్రంలో ఒక దశ మాత్రమే. సాధారణంగా ఈగలు, చిమ్మటలు వంటి కీటకాలు తమ గుడ్లను పండ్లపై లేదా వాటి లోపల పెడతాయి. కొన్ని కీటకాలకు పండు తొక్కను చీల్చి గుడ్లు పెట్టే సామర్థ్యం ఉంటుంది. మరికొన్ని పండ్లపై ఉన్న చిన్న పగుళ్లు, సహజమైన రంధ్రాలు లేదా ఇతర కీటకాలు చేసిన గాయాలను ఉపయోగించుకుంటాయి. ఆ గుడ్ల నుంచి చిన్న లార్వాలు బయటకు వస్తాయి. ఇవి పండులోని గుజ్జును ఆహారంగా తీసుకుంటూ పెరుగుతాయి. మనం పండును కోసి చూసినప్పుడు కనిపించే తెల్లటి లేదా లేత రంగులో ఉండే పురుగులు చాలాసార్లు ఈ లార్వాలే. అంటే పండు లోపల పురుగు కనిపించిందంటే అది పండు నుంచే పుట్టిందని కాదు. ఏదో ఒక దశలో కీటకం గుడ్డు పెట్టడం వల్లే ఆ పురుగు ఏర్పడుతుంది.
బయటకు రంధ్రాలు కనిపించకపోయినా లోపల పురుగులు ఎలా ఉంటాయి.?
పండు బయటకు చూడటానికి నునుపుగా, ఎలాంటి రంధ్రాలు లేకుండా కనిపించినా దాని లోపల పురుగులు ఉండటానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల కీటకాలు తమ గుడ్లను పండు తొక్క కింద పెట్టగలవు. ఉదాహరణకు, కొన్ని రకాల ఈగలు తమ పొడవైన, సూదిలాంటి అండం పెట్టే అవయవంతో పండు తొక్కను చిన్నగా గుచ్చి గుడ్లు పెడతాయి. ఈ గాయం చాలా చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల మన కంటికి సులభంగా కనిపించకపోవచ్చు. గుడ్లు పగిలి లార్వాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అవి పండు లోపలి గుజ్జును తింటూ పెరుగుతాయి.
మరికొన్ని సందర్భాల్లో కీటకాలు పువ్వు దశలోనే గుడ్లు పెట్టవచ్చు. పండు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు ఆ గుడ్ల నుంచి లార్వాలు బయటకు వచ్చి లోపలే పెరుగుతాయి. పండు పెద్దదవుతున్న కొద్దీ వాటి ఆనవాళ్లు బయటకు కనిపించకుండా పోవచ్చు. అందుకే పండుపై రంధ్రం కనిపించడం లేదని, అందులో పురుగులు ఉండవని చెప్పలేం. కొన్ని కీటకాల గుడ్లు, చిన్న లార్వాలు మన కంటికి కనిపించని పరిమాణంలో ఉండవచ్చు.
జామకాయలు, టమాటాలు, వంకాయల్లో పురుగులు ఎందుకు కనిపిస్తాయి.?
జామకాయలు, మామిడిపండ్లు, టమాటాలు, వంకాయలు వంటి పంటలను కొన్ని రకాల కీటకాలు తమ సంతానాన్ని పెంచుకునే ఆహార వనరులుగా ఉపయోగించుకుంటాయి. అయితే ప్రతి పండులోనూ, ప్రతి కూరగాయలోనూ ఒకే రకమైన పురుగు ఉండదు.
* జామపండ్లలో పండు ఈగల లార్వాలు కనిపించవచ్చు. కొన్ని ఈగలు పండులో గుడ్లు పెట్టిన తర్వాత వాటి నుంచి వచ్చిన లార్వాలు గుజ్జును తింటూ పెరుగుతాయి.
* టమాటాలను కొన్ని రకాల పండ్ల తొలిచే పురుగులు, చిమ్మటల లార్వాలు ఆశిస్తాయి. ఇవి పండు లోపలికి చేరి గుజ్జును తినడం వల్ల పండు పాడవుతుంది.
* వంకాయ కాయ తొలిచే పురుగు (Brinjal fruit and shoot borer) లార్వాలు కాయలోకి చొచ్చుకుపోయి లోపలి భాగాన్ని తింటాయి. ఇవి కాయపై చిన్న రంధ్రం చేసి లోపలికి వెళ్లవచ్చు.
పండులో పురుగు ఉందని ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి.?
పండులో పురుగు ఉందో లేదో బయట నుంచి చూసి ప్రతిసారీ కచ్చితంగా గుర్తించడం సాధ్యం కాదు. అయినప్పటికీ కొన్ని లక్షణాలను గమనించడం ద్వారా అనుమానించవచ్చు. పండుపై చిన్న రంధ్రాలు, అసాధారణమైన మచ్చలు, మెత్తబడిన భాగాలు, కుళ్లినట్లు కనిపించే ప్రాంతాలు ఉంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. కొన్ని పండ్లలో రంధ్రం దగ్గర ద్రవం లేదా వ్యర్థ పదార్థాలు కనిపించవచ్చు. అయితే ఈ లక్షణాలు ఉన్నంత మాత్రాన పురుగు ఉందని నిర్ధారించలేం. ఇతర కారణాల వల్ల కూడా పండ్లు పాడవుతాయి.
పండును కోసినప్పుడు లోపల గుజ్జు రంగు మారడం, అసాధారణమైన మార్గాలు లేదా రంధ్రాలు కనిపించడం, లార్వాలు ఉండటం వంటి లక్షణాలు పురుగుల ఉనికిని సూచిస్తాయి. పండ్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గాయాలు, పగుళ్లు, కుళ్లిన భాగాలు లేనివాటిని ఎంచుకోవడం మంచిది. ఇంటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి, సరిగ్గా నిల్వ చేయాలి. ముఖ్యంగా పండు బయటకు బాగుందని మాత్రమే భావించి లోపల కూడా తప్పకుండా బాగుంటుందని అనుకోకూడదు. అనుమానాస్పదంగా ఉన్న పండును కోసి పరిశీలించడం అవసరం.
పండ్లలో పురుగులు రాకుండా ఏం చేయాలి.?
పండ్లలో పురుగులు ఏర్పడకుండా పూర్తిగా అడ్డుకోవడం ప్రతి సందర్భంలో సాధ్యం కాకపోయినా, కొన్ని జాగ్రత్తలతో వాటి ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. పంటలు పండించే రైతులు కీటకాల ఉనికిని క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం, దెబ్బతిన్న పండ్లను తొలగించడం, పంటకు అనువైన సమగ్ర కీటక నియంత్రణ పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా పురుగుల వ్యాప్తిని తగ్గించవచ్చు.