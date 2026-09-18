Animal Facts : జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా ఆకాశాన్ని చూడలేని జంతువు ఏది? ఎందుకో తెలుసా?
పందులు మనలాా తలను పూర్తిగా పైకెత్తి ఆకాశం వైపు చూడలేవు… ఎందుకో తెలుసా? పందుల శరీర నిర్మాణం, వాటి కంటిచూపు వెనకున్న ఆసక్తికర విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆకాశాన్ని చూడలేని జంతువేది?
కొన్ని జంతువులు చాలా ఆసక్తికరమైన లక్షణాలను కలిగివుంటాయి. పాడి పశువులు పచ్చగడ్డి తిని తెల్లని పాలు ఇవ్వడం, పాము విషానికి విరుగుడు మందు గుర్రాల నుండి రెడీ చేయడం, కప్పలు అహారం, నీళ్లు లేకుండా నెలలపాటు జీవించడం... ఇలా జంతు ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు, విడ్డూరాలు ఉన్నాయి. ఇలాగే ఓ జంతువు తన జీవితకాలంలో ఆకాశాన్ని చూడలేదు... దాని కళ్లు ఎప్పుడూ నేలవైపే ఉంటాయి. ఇదేదో అడవి జంతువు అయివుంటుందని అనుకుంటున్నారా? కానే కాదు. ఇది జనావాసాల్లో కనిపించే జంతువు... ఇంతకీ అదేంటి? ఆకాశాన్ని ఎందుకు చూడలేదో తెలుసుకుందాం.
పంది ఆకాశాన్ని చూడలేదా..?
పందుల గురించి మనకు చిన్నప్పటి నుంచే ఎన్నో విషయాలు తెలుసు. సాధారణంగా పందులు నేలపై తిరుగుతూ ఆహారం కోసం వెతుకుతుంటాయి. వాటి ముక్కుతో నేలను తవ్వుతూ, వాసన చూస్తూ ఆహారాన్ని గుర్తిస్తాయి. అయితే పందులకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం గురించి చాలామందికి తెలియదు. పందులు ఆకాశాన్ని నేరుగా చూడలేవు. మరి పందులు ఎందుకు పైకి చూడలేవు? పంది శరీర నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రత్యేకతే దీనికి కారణమా?
పందులు కేవలం నేలను, నేరుగా చూడగలవు... పూర్తిగా తల పైకెత్తి ఆకాశాన్ని చూడలేవు. తలను ఇరువైపులా కళ్లు ఉంటాయి కాబట్టి చుట్టూ ఉన్న దృశ్యాలను చూడగలవు... కానీ మనుషుల మాదిరిగా తల పైకెత్తి ఆకాశం వైపు చూడలేవు. దీనికి ప్రధాన కారణం వాటి మెడ, వెన్నెముక నిర్మాణం, శరీర ఆకృతి.
పందుల మెడ మనుషుల మెడలా స్వేచ్ఛగా అన్ని దిశల్లో కదలదు... వీటిలోని మెడ కండరాలు, ఎముకలు గట్టిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా తలను బాగా వెనక్కి వంచే సామర్థ్యం వాటిలో పరిమితంగా ఉంటుంది. అందువల్ల నేలపై ఆహారం (వేర్లు, దుంపలు) కోసం వెతికే సమయంలో తల కిందికి ఉండటం వాటికి చాలా సహజం. కానీ తలను పూర్తిగా పైకి ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూడటం మాత్రం సాధ్యం కాదు.
పందుల శరీర నిర్మాణం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది
పందుల శరీర ఆకృతిని గమనిస్తే వాటి తల, మెడ, భుజాల నిర్మాణం మనుషుల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. వాటి శరీరం బరువుగా ఉండటం, మెడ కదలికలు పరిమితంగా ఉండటం వల్ల తలను వెనక్కి వంచడం కష్టమవుతుంది. అంతేకాదు పందులు సాధారణంగా నేలపై ఆహారం వెతుక్కునే జీవులు… ఇవి ఎక్కువగా దుంపలు, వేర్లను తింటాయి. వాటి ముక్కు చాలా సున్నితంగా ఉండటంతో నేలను వాసన చూస్తూ ఆహారాన్ని గుర్తించడం వాటి సహజ ప్రవర్తన. అందుకే వాటి తల ఎక్కువ సమయం నేలకు దగ్గరగా కనిపిస్తుంది.
పందులు నేలను ఎందుకు ఎక్కువగా చూస్తాయి?
పందుల జీవన విధానంలో నేలతో సంబంధం చాలా ఎక్కువ. ఆహారం కోసం నేలను ముక్కుతో తవ్వడం, వాసనల ద్వారా ఆహారం లేదా ఇతర వస్తువులను గుర్తించడం వాటి సహజ లక్షణాలు. అందువల్ల వాటి తల ఎక్కువగా కిందికి వంగి ఉంటుంది. ఈ కారణంగా పందులను చూసినప్పుడు అవి ఎప్పుడూ నేలనే చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ప్రకృతిలో ప్రతి జంతువు తన జీవన విధానానికి అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన శరీర నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. పందుల విషయంలో కూడా వాటి బలమైన శరీరం, ప్రత్యేకమైన మెడ నిర్మాణం, ముక్కుతో ఆహారాన్ని వెతికే అలవాటు వాటి కదలికలను ప్రభావితం చేస్తాయి.