Snakes : రాగి పాత్రలు కనిపిస్తే చాలు పాములు పరిగెత్తుకొస్తాయా? ఎందుకో చెప్పిన సద్గురు
Why cobras like copper : దేవుడి పూజలకు, నీళ్లు తాగడానికి మనం రాగి పాత్రలు వాడటం కామనే. కానీ ఎవరూ లేని చోట ఒక రాగి పళ్ళెం పెడితే చాలు.. నాగుపాములు వాటంతట అవే వచ్చి అక్కడ చుట్టుకుని పడుకుంటాయి. ఈ ఆసక్తికరమైన విషయం మీకు తెలుసా?
సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ చెప్పిన నిజాలు
మన సనాతన సంప్రదాయం, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో 'రాగి' లోహానికి చాలా పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. ఇందులో నీళ్లు తాగడం చాలా మంచిదని పెద్దలు చెబుతుంటారు… ఇది పూర్వీకుల నుండి వచ్చిన అలవాటు. ఇక పూజా కార్యక్రమాల్లో రాగి పాత్రలనే ఎక్కువగా వాడుతుంటారు.
అయితే ఈ రాగికి, నాగుపాములకు మధ్య నమ్మశక్యం కాని ఒక లింక్ ఉందనే విషయం చాలామందికి తెలియదు. రాగి పాత్రలు ఉన్న చోటికి నాగుపాములు ఆకర్షింపబడతాయట…. అందుకే చాలాసార్లు దేవాలయాలు, దేవుడి గదుల్లో పాములు కనిపిస్తాయని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ చెబుతున్నారు. ఇంతకీ పాములు రాగి పాత్రలకు ఎందుకు అట్రాక్ట్ అవుతాయో కూడా ఆయన వివరించారు.
ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు రాగి ఎందుకు ముఖ్యం?
సద్గురు చెప్పిన దాని ప్రకారం.. లోహాలు ప్రాణశక్తితో ఒక్కోలా స్పందిస్తాయి. రాగి కేవలం విద్యుత్ను మాత్రమే కాదు, మనిషిలోని 'ప్రాణశక్తి'కి కూడా చాలా సున్నితంగా స్పందిస్తుంది. దానికి ఆ అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. అందుకే ప్రాచీనకాలం నుంచి ఆధ్యాత్మిక సాధన చేసేవాళ్లు రాగిని ప్రధాన లోహంగా వాడుతున్నారు. మన రుషులు కూడా రాగి చెంబులో ఎప్పుడూ నీటిని వెంటపెట్టుకునేవారు… అందులోని నీరు చాలా పవర్ ఫుల్ అని పురాణ కథలు చెబుతున్నాయి.
రాగి పాత్ర ఉన్నచోటికి నాగుపాములు ఎందుకొస్తాయి?
జనాలు తిరగని ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో లేదా తోట మూలన ఒక రాగి పాత్ర లేదా పళ్ళెం పెట్టి చూడండి. ఒకవేళ ఆ చుట్టుపక్కల నాగుపాము ఉంటే అది నేరుగా ఆ రాగి పాత్ర దగ్గరికి వచ్చి దానిలో చుట్టుకుని కూర్చుంటుంది. అడవిలో ఉండే పాముల్లో కూడా ఇది చాలా సహజంగా కనిపించే లక్షణం అని సద్గురు చెప్పారు.
పాములు పట్టే గిరిజనుల సీక్రెట్ ఇదే
పాములు పట్టే గిరిజనులకు ఈ రహస్యం మొదటి నుంచీ బాగా తెలుసు. అడవుల్లో పాములను పట్టుకోవడానికి వాళ్లు కేవలం ఒక రాగి పళ్ళేన్ని నేల మీద పెడతారు. నాగుపాము దానంతట అదే వచ్చి ఆ రాగి పళ్ళెం మీద కూర్చుంటుంది. ఆ తర్వాత వాళ్లు పాముకు ఎలాంటి హాని చేయకుండా చాలా సులభంగా పట్టుకుంటారని ఆసక్తికర విషయాన్న వెల్లడించారు సద్గురు.
పాములకు, రాగి పాత్రకు ఉన్న సంబంధమేంటి?
నాగుపాము, రాగి.. ఈ రెండింటికీ ప్రకృతిలోని 'ప్రాణశక్తి తీవ్రత' కు చాలా సున్నితంగా స్పందించే గుణం ఉంది. ఒక వ్యక్తిలో లేదా ఒక ప్రదేశంలో ప్రాణశక్తి అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, రాగి, పాములు సహజంగానే ఆ దిశగా ఆకర్షితమవుతాయి. అందుకే యోగా, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో రాగి వాడకానికి, పాము సంకేతానికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉందని సద్గురు వివరించారు.