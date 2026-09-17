Snakes : అడవిలో కంటే జనావాసాల్లో ఉండే పాములే ఎక్కువకాలం బ్రతుకుతాయట.. ఎందుకో తెలుసా?
ప్రకృతి ఒడిలో స్వేచ్చగా తిరిగే పాములు తక్కువకాలం బ్రతుకుతాయట… జూలో లేదంటే జనావాసాల్లో ఉండే పాములు ఎక్కువకాలం జీవిస్తాయట. దీనికి కారణమేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అడవిలో పాములు vs జూలో పాములు
పాము కనిపిస్తే చాలు.. చాలామందికి భయం మొదలవుతుంది. విషపూరితమైన పాములు మాత్రమే కాదు, సాధారణంగా విషం లేని పాములను చూసినా వాటికి దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. అయితే పాముల గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది వాటి జీవితకాలం. అడవుల్లో స్వేచ్ఛగా తిరిగే పాముల కంటే మానవుల సంరక్షణలో ఉండే పాములు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువకాలం జీవిస్తాయి. అసలు అడవిలో ఉండటం కంటే బందీ జీవితం పాముల ఆయుష్షును ఎలా పెంచుతుంది? దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
పాముల జీవితకాలం ఎంత?
పాముల జీవితకాలానికి ఒకే సంఖ్య చెప్పడం సాధ్యం కాదు. అవి ఏ జాతికి చెందినవి, వాటి పరిమాణం ఎంత, ఎలాంటి వాతావరణంలో జీవిస్తున్నాయి, ఆహారం ఎంత సులభంగా దొరుకుతోంది, వ్యాధులు లేదా శత్రువుల ముప్పు ఎంత ఉంది వంటి అనేక అంశాలపై వాటి ఆయుష్షు ఆధారపడి ఉంటుంది.
కొన్ని చిన్న జాతుల పాములు కొన్ని సంవత్సరాలకే పరిమితమవుతుండగా, కొన్ని పెద్ద పాములు మాత్రం దశాబ్దాల పాటు జీవించగలవు. ముఖ్యంగా సరైన సంరక్షణ, తగిన ఆహారం, అనుకూలమైన ఉష్ణోగ్రత, వ్యాధుల నియంత్రణ వంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాముల జీవితం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
నాగుపాము ఎంతకాలం జీవిస్తుంది?
నాగుపాములు అంటే కోబ్రా జాతులకు చెందిన పాముల జీవితకాలం కూడా జాతి, ప్రాంతం, జీవన పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది. అడవిలో సహజ పరిస్థితుల్లో కొన్ని కోబ్రాలు దాదాపు 15 నుంచి 20 సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువకాలం జీవించగలవు.
అయితే అడవిలో పాము పుట్టినప్పటి నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు సురక్షితంగా జీవించడం అంత సులభం కాదు. చిన్న వయసులోనే అనేక ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయి. ఆహారం కోసం తిరిగే సమయంలో ఇతర జంతువుల దాడులు, మనుషుల ముప్పు, వాహన ప్రమాదాలు వంటి కారణాలతో చాలా పాములు సహజ గరిష్ఠ జీవితకాలాన్ని చేరకుండానే చనిపోతాయి.
కొండచిలువల జీవితకాలం ఎంత?
పాముల్లో కొన్ని పెద్ద జాతులు ఇతర జాతులతో పోలిస్తే ఎక్కువకాలం జీవించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా బాల్ పైథాన్ వంటి కొన్ని కొండచిలువ జాతులు మానవ సంరక్షణలో 20 నుంచి 30 సంవత్సరాలకు పైగా జీవించగలవు. సరైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాములు 30 ఏళ్లకు మించి కూడా జీవించిన రికార్డులు ఉన్నాయి.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ప్రతి కొండచిలువ 30 లేదా 40 సంవత్సరాలు జీవిస్తుందని అర్థం కాదు. జాతి, జన్యుపరమైన లక్షణాలు, ఆహారం, ఉష్ణోగ్రత, వ్యాధులు, సంరక్షణ వంటి అంశాల ఆధారంగా జీవితకాలంలో చాలా తేడా ఉంటుంది.
కట్లపాము, వైపర్ల పరిస్థితి ఏంటి?
కట్లపాములు (Krait), వైపర్ జాతులలో కూడా జీవితకాలం ఒక్కో జాతికి ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. కొన్ని జాతులు పది సంవత్సరాలకు పైగా జీవించగలిగినా, అడవిలో ఎదురయ్యే ప్రమాదాల కారణంగా వాటిలో చాలా వరకు ఆ గరిష్ఠ వయసుకు చేరుకోకపోవచ్చు. అందుకే పాము జాతికి ఉన్న సంభావ్య జీవితకాలం వేరు, అడవిలో వాస్తవంగా ఎక్కువ పాములు జీవించే వయసు వేరు. ఈ రెండింటినీ ఒకటిగా చూడకూడదు.
అడవిలో పాములు ఎందుకు తక్కువకాలం బ్రతుకుతాయి?
అడవిలో పాములకు ఆహారం దొరకడం మాత్రమే కాదు, ప్రాణాలను కాపాడుకోవడం కూడా పెద్ద సవాలే. చిన్న పాములు పుట్టిన వెంటనే పక్షులు, ఇతర సరీసృపాలు, ముంగిసలు, పెద్ద జంతువులకు ఆహారంగా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పాములకు కూడా మాంసాహార జంతువుల నుంచి ముప్పు ఉంటుంది.
మనుషుల కార్యకలాపాలు మరో పెద్ద ప్రమాదంగా మారుతున్నాయి. నివాస ప్రాంతాల్లోకి వచ్చిన పాములను భయంతో చంపే సందర్భాలు ఉంటాయి. రోడ్లు దాటే సమయంలో వాహనాల కింద పడి చనిపోయే పాములు కూడా ఉంటాయి. వ్యవసాయ భూముల్లో యంత్రాల వినియోగం, నివాస ప్రాంతాల విస్తరణ, సహజ ఆవాసాల మార్పు కూడా పాములపై ప్రభావం చూపుతాయి.
ఇక ఆహారం లభ్యత కూడా చాలా కీలకం. ఎలుకలు, కప్పలు, బల్లులు, చిన్న పక్షులు వంటి ఆహారం ఎక్కడా ఒకే స్థాయిలో అందుబాటులో ఉండదు. కొన్ని కాలాల్లో ఆహారం కొరత ఏర్పడితే పాములు బలహీనపడే అవకాశం ఉంటుంది.
పాములు బందీగా ఉంటే ఎందుకు ఎక్కువకాలం జీవిస్తాయి?
ఇక్కడే అసలు విషయం ఉంది. జంతుప్రదర్శనశాలలు, పరిశోధనా కేంద్రాలు లేదా బాధ్యతాయుతమైన సరీసృపాల సంరక్షణ కేంద్రాల్లో పాములకు నియంత్రిత వాతావరణం కల్పించవచ్చు. వాటికి అవసరమైన ఆహారాన్ని నిర్ణీత వ్యవధుల్లో అందించవచ్చు. ఉష్ణోగ్రత, తేమ వంటి పరిస్థితులను కూడా జాతికి అనుగుణంగా నిర్వహించవచ్చు.
అంతేకాదు.. అడవిలో ఎదురయ్యే సహజ శత్రువులు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, మానవుల దాడులు వంటి ప్రమాదాలు బందీ వాతావరణంలో ఉండవు. అనారోగ్య లక్షణాలు కనిపిస్తే నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స అందించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ కారణాల వల్ల కొన్ని పాములు అడవిలో కంటే సంరక్షణలో ఎక్కువకాలం జీవించగలుగుతాయి.
అయితే కేవలం పామును బందీగా ఉంచడం మాత్రమే దాని జీవితకాలాన్ని పెంచదు. తగిన ఉష్ణోగ్రత, తేమ, సరైన పరిమాణంలోని ఆహారం, శుభ్రమైన నీరు, తగినంత స్థలం, సరైన నివాస వాతావరణం వంటి అంశాలు సరిగ్గా లేకపోతే పాము అనారోగ్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకే “బందీగా ఉంటే ప్రతి పాము ఎక్కువకాలం జీవిస్తుంది” అనేది పూర్తిగా సరైన మాట కాదు. సరైన సంరక్షణ ఉన్నప్పుడు కొన్ని జాతులకు ఎక్కువకాలం జీవించే అవకాశం ఉంటుంది.
పాముల జీవితకాలాన్ని నిర్ణయించేది ఏంటి?
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పాముల ఆయుష్షును నిర్ణయించేది వాటి జాతి మాత్రమే కాదు. జన్యుపరమైన లక్షణాలు, ఆహారం, వాతావరణం, శత్రువులు, వ్యాధులు, నివాస ప్రాంతం, మానవుల ప్రభావం, సంరక్షణ వంటి అనేక అంశాలు కలిసి వాటి జీవితకాలాన్ని నిర్ణయిస్తాయి.
అందుకే అడవిలో ఒక పాము ఎంతకాలం జీవిస్తుందనే ప్రశ్నకు, అదే జాతికి చెందిన పాము సంరక్షణలో ఎంతకాలం జీవిస్తుందనే ప్రశ్నకు ఒకే సమాధానం ఉండదు. సహజ వాతావరణంలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో అనేక పాములు తమ జాతికి సాధ్యమైన గరిష్ఠ వయసుకు చేరుకోకముందే చనిపోతాయి. మరోవైపు సురక్షితమైన, సరైన సంరక్షణ ఉన్న వాతావరణంలో కొన్ని పాములు ఎక్కువకాలం జీవించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే పాముల జీవితకాలం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు జాతి, జీవించే వాతావరణం, సంరక్షణ పరిస్థితులు ఈ మూడు అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.