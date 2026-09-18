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- KBC : అధ్యక్షులు, ప్రధాని, స్పీకర్ ముగ్గురూ మహిళలే గల దేశమేది? ఆన్సర్ చెబితే కోటి రూపాయలు..!
KBC : అధ్యక్షులు, ప్రధాని, స్పీకర్ ముగ్గురూ మహిళలే గల దేశమేది? ఆన్సర్ చెబితే కోటి రూపాయలు..!
కేవలం ఒకేఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెబితే కోటి రూపాయలు గెలుచుకునే అవకాశం ఓ యువతికి వచ్చింది. KBC లో అడిగిన ఆ ప్రశ్న ఏమిటి? దానికి అసలు జవాబు ఏంటో తెలుసా..?
కెబిసిలో ఆసక్తికర ఎపిసోడ్
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి (KBC-18)... ఇండియాలో టెలికాస్ట్ అయ్యే ప్రముఖ రియాలిటీ షో. బాలీవుడ్ స్టార్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్ గా వ్యవహరించే ఈ షోలో ఇటీవల ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అర్పిత అనే యువతి కోటి రూపాయల ప్రైజ్ మనీకి అడుగు దూరంలో నిలిచింది... ఓ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పలేక రూ.50 లక్షలతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇంతకూ ఆ ప్రశ్న ఏంటి? దానికి జవాబు ఏంటి? అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కోటి రూపాయల ప్రశ్న ఇదే..
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతిలో కోటి రూపాయల కోసం అడిగిన ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో, న్యూస్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. సాధారణంగా కనిపిస్తున్న ఈ ప్రశ్న చాలా ఆలోచింపజేస్తోంది. ఆ కోటి రూపాయల ప్రశ్న ఇదే..
ఆగస్టు 2026 నాటికి ఏ దేశంలో ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, పార్లమెంట్ స్పీకర్గా మహిళలు పనిచేస్తున్నారు?
A.ఇటలీ
B. ఐస్లాండ్
c.లాట్వియా
D. మాల్టా
కోటి రూపాయల ప్రశ్నకు సరైన ఆన్సర్ ఏంటి?
అత్యున్నత పదవుల్లో అందరూ మహిళలే కలిగిన దేశం ఐస్ లాండ్… ఇదే కెబిసిలో అడిగిన ప్రశ్నకు సరైన ఆన్సర్. ఐస్ లాంబ్ ఉత్తర అట్లాంటిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ద్వీప దేశం. ఈ దేశ రాజధాని రేక్యావిక్. ఆగస్టు 2026 నాటికి దేశ అత్యున్నత రాజకీయ పదవుల్లో అంటే పాలనాపరంగా కీలక స్థానాలను మహిళలే నిర్వహిస్తున్నారు. దేశ అధ్యక్షురాలిగా హల్లా తోమాస్దోత్తిర్, ప్రధానమంత్రిగా క్రిస్ట్రూన్ ఫ్రోస్టాదోత్తిర్, పార్లమెంట్ స్పీకర్గా థోరున్ స్వీన్బ్జార్నార్డోత్తిర్ ఉన్నారు.
అధ్యక్షురాలిగా హల్లా తోమాస్దోత్తిర్
హల్లా తోమాస్దోత్తిర్ (Halla Tómasdóttir) ఐస్లాండ్ అధ్యక్షురాలిగా 2024లో బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2026 సెప్టెంబర్లో ఐస్లాండ్ పార్లమెంట్ కొత్త సమావేశాన్ని ప్రారంభించిన సమయంలో కూడా ఆమె అధ్యక్షురాలిగానే ఉన్నారు. అధికారిక పార్లమెంట్ రికార్డులో 2026 సెప్టెంబర్ 8న హల్లా టోమాస్దోత్తిర్ అధ్యక్షురాలి హోదాలో ఆల్థింగ్ సమావేశాన్ని ప్రారంభించినట్లు నమోదైంది.
ఇండియాలో మాదిరిగానే ఐస్లాండ్లో అధ్యక్ష పదవి దేశంలో అత్యున్నతమైనది అయినా ప్రభుత్వాన్ని నడిపించే ప్రధాన బాధ్యత మాత్రం ప్రధానమంత్రికే ఉంటుంది. అధ్యక్షురాలు, ప్రధానమంత్రి వేర్వేరు రాజ్యాంగ పదవులు.
ప్రధానమంత్రిగా క్రిస్ట్రూన్ ఫ్రోస్టాదోత్తిర్
క్రిస్ట్రూన్ ఫ్రోస్టాదోత్తిర్ (Kristrún Frostadóttir) ఐస్లాండ్ ప్రధానమంత్రిగా 2024 నుంచి కొనసాగుతున్నారు. ఐస్లాండ్ పార్లమెంట్ అధికారిక ప్రొఫైల్లో కూడా ఆమె ప్రధానమంత్రిగా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఆమె సోషల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ పార్టీకి చెందిన రాజకీయ నాయకురాలు. 2026లో కూడా ఐస్లాండ్ ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రిగా ఆమె కొనసాగుతున్నట్లు అధికారిక పార్లమెంట్ రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.
పార్లమెంట్ స్పీకర్గా థోరున్
ఇక ఐస్లాండ్ పార్లమెంట్ ఆల్థింగ్ (Althingi) స్పీకర్గా థోరున్ స్వీన్బ్జార్నార్డోత్తిర్ (Þórunn Sveinbjarnardóttir) పనిచేస్తున్నారు. ఆల్థింగ్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఆమెను ప్రస్తుత స్పీకర్గా పేర్కొంది.
పార్లమెంట్ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించడం, సభా నిబంధనలు, రాజ్యాంగ నిబంధనలు సక్రమంగా అమలయ్యేలా చూడడం స్పీకర్ ప్రధాన బాధ్యతల్లో ఉన్నాయి. ఐస్లాండ్ రాజ్యాంగం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అధ్యక్షుడి అధికారాలను నిర్వహించే వ్యక్తుల్లో పార్లమెంట్ స్పీకర్ కూడా ఒకరు.
కీలక పదవుల్లో మహిళలే
అందుకే KBCలో అడిగిన ప్రశ్నకు ఐస్లాండ్ సరైన సమాధానంగా నిలిచింది. ఒకే సమయంలో దేశ అధ్యక్షురాలు, ప్రధానమంత్రి, పార్లమెంట్ స్పీకర్గా ముగ్గురు మహిళలు ఉండటం ఈ ప్రశ్నకు ప్రత్యేకతను తీసుకొచ్చింది.
అయితే ఈ వివరాలు ఆగస్టు 2026 నాటికి ఉన్న పరిస్థితిని సూచిస్తాయి. రాజకీయ పదవుల్లో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున ఇలాంటి క్విజ్ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు ప్రశ్నలో ఇచ్చిన తేదీని కూడా గమనించడం చాలా ముఖ్యం. 2026 సెప్టెంబర్లోనూ ఐస్లాండ్ పార్లమెంట్ అధికారిక రికార్డుల్లో హల్లా తోమాస్దోత్తిర్ అధ్యక్షురాలిగా, క్రిస్ట్రూన్ ఫ్రోస్టాదోత్తిర్ ప్రధానమంత్రిగా, థోరున్ స్వీన్బ్జార్నార్డోత్తిర్ పార్లమెంట్ స్పీకర్గా నమోదై ఉన్నారు.