KBC: క్రికెట్కి సంబంధించి అమితాబ్ అడిగిన రూ. 12 లక్షల ప్రశ్నకు మీకు ఆన్సర్ తెలుసా?
KBC: కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి (KBC) ప్రోగ్రామ్లో అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగిన రూ. 12.50 లక్షల విలువైన ప్రశ్న ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ ప్రశ్న క్రికెట్ అభిమానులనే కాకుండా సాధారణ ప్రేక్షకులను కూడా ఆలోచింపజేస్తోంది.
ఇంతకీ ప్రశ్న ఏంటంటే.?
“ఈ కింది క్రికెటర్లలో వన్డేల్లో 10 వేలకు పైగా పరుగులు చేసినా, టెస్టుల్లో 10 వేల మైలురాయిని చేరుకోని ఆటగాడు ఎవరు?”
ఆప్షన్స్:
A. జో రూట్
B. విరాట్ కోహ్లి
C. స్టీవ్ స్మిత్
D. కేన్ విలియమ్సన్
సమాధానం ఏంటంటే.?
సరైన సమాధానం: విరాట్ కోహ్లి
వివరాలు: కోహ్లి రికార్డులు
విరాట్ కోహ్లి వన్డేల్లో ఇప్పటికే 13,000కు పైగా పరుగులు సాధించి ఆ ఫార్మాట్లో ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఆటగాళ్లలో ఒకరు. అయితే టెస్టుల్లో మాత్రం ఆయన ఇప్పటివరకు 9,000 పరుగుల మైలురాయి దాటలేదు. అందువల్ల ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం విరాట్ కోహ్లి అవుతుంది.
మిగతా ఆటగాళ్ల రికార్డులు
జో రూట్ – వన్డేల్లో 6,000+, కానీ టెస్టుల్లో ఇప్పటికే 12,000+ పరుగులు చేశారు.
స్టీవ్ స్మిత్ – టెస్టుల్లో 10,000 దాటారు, కానీ వన్డేల్లో మాత్రం 5,000+ మాత్రమే.
కేన్ విలియమ్సన్ – వన్డేల్లో 7,000+, టెస్టుల్లో కూడా 8,000కి దగ్గరగా ఉన్నా 10,000 దాటలేదు.
ఈ నలుగురిలో వన్డేల్లో 10 వేలకుపైగా సాధించిన ఆటగాడు ఒక్క విరాట్ కోహ్లి మాత్రమే.