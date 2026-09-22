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- Telugu Saying: కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది! పెద్దలు ఈ సామెత ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా?
Telugu Saying: కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది! పెద్దలు ఈ సామెత ఎందుకు చెప్పారో తెలుసా?
Telugu Saying: మన పెద్దలు తమ జీవిత అనుభవాల నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలను ఈజీగా అర్థమయ్యేలా సామెతల రూపంలో అందించారు. అలాంటి అర్థవంతమైన సామెతల్లో “కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది” అనే సామెత ఒకటి. ఈ సామెత వెనుక ఉన్న సత్యం ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది సామెత
సాధారణంగా మనకు అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద సమస్య కూడా చిన్నగా అనిపిస్తుంది. కానీ కాలం ఎదురుతిరిగితే మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోతుంది. చిన్న తప్పు కూడా పెద్ద నష్టానికి దారితీస్తుంది. అలాంటి సందర్భంలోనే మన పెద్దలు “కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది” అనే సామెతను ఉపయోగించారు.
సాధారణంగా కర్రను నడవడానికి ఆసరాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రమాదం ఎదురైతే రక్షణ కోసం కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కానీ అదే కర్రను పాము అనుకొని పొరబడటం లేదా పాము దాక్కున్న చోట కర్రను పెట్టి ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడం వంటి పరిస్థితి వస్తే, మనం ఆధారంగా భావించిన వస్తువే ప్రమాదానికి కారణమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోతే మనకు అనుకూలంగా కనిపించిన విషయాలు కూడా ప్రతికూల ఫలితాలను ఇవ్వవచ్చు.
సామెత వెనుక ఉన్న భావం
మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి. ఒక పని ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రారంభించినా చివరి నిమిషంలో ఊహించని సమస్య రావచ్చు. ఒక వ్యక్తిని నమ్మి బాధ్యత అప్పగిస్తే, అదే నమ్మకం తర్వాత ఇబ్బందికి కారణం కావచ్చు. మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని భావించి తీసుకున్న నిర్ణయం అనుకోని పరిణామాలను తీసుకురావచ్చు. సాధారణంగా చూస్తే ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే. కానీ వరుసగా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ప్రతి చిన్న విషయం కూడా పెద్ద సమస్యగా అనిపిస్తుంది. అందుకే పెద్దలు “కాలం కలిసి రాకపోతే కర్రే పామై కాటేస్తుంది” అనే సామెత చెప్పారు.
జీవితంలో ఇది ముఖ్యం
ఈ సామెతలో “కాలం” అనే పదానికి కేవలం సమయం అనే అర్థం మాత్రమే కాదు. మన పరిస్థితులు, అదృష్టం, సందర్భం, పరిణామాలు అన్నీ ఇందులో భాగమే. ఒకే పని ఒక వ్యక్తికి ఒక సమయంలో మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వవచ్చు. అదే పని మరొక సమయంలో లేదా మరొక పరిస్థితిలో ప్రతికూల ఫలితాన్ని ఇవ్వవచ్చు. అందుకే సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యమని పెద్దలు చెబుతుంటారు. కాలం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు చిన్న ప్రయత్నం కూడా పెద్ద విజయాన్ని అందించవచ్చు. అదే పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఎంత కష్టపడినా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం రాకపోవచ్చు.
సామెతలో దాగి ఉన్న సందేశం
ఈ సామెతలో దాగి ఉన్న అసలు సందేశం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్న సూచనే. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మరింత ఆలోచించి అడుగులు వేయాలి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా పరిస్థితులను అంచనా వేయాలి. ఎందుకంటే కాలం ఎలా ఉన్నా మన ఆలోచన, సహనం, అప్రమత్తత మన చేతుల్లోనే ఉంటాయి.
జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికీ మంచి రోజులు, కష్టకాలాలు రెండూ వస్తాయి. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతిదీ అనుకూలంగానే కనిపిస్తుంది. కానీ కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు చిన్న తప్పు కూడా పెద్ద నష్టానికి దారితీయవచ్చు. ఒక చిన్న అపార్థం సంబంధాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు. ఒక చిన్న నిర్లక్ష్యం ఆర్థిక నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. ఒక తొందరపాటు నిర్ణయం భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపవచ్చు. అందుకే కష్టకాలంలో మనిషి మరింత సంయమనంతో ఉండాలని ఈ సామెత పరోక్షంగా చెబుతుంది.