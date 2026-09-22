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ప్రపంచంలో అత్యధిక ముస్లింలు ఉన్న దేశం ఏదో తెలుసా?

feature Sep 22 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:pexels
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ప్రపంచంలో ఇస్లాం జనాభా ఎంత?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 200 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు.అనేక దేశాల్లో కేవలం ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరించే ప్రజలు ఉన్నారు. 

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పాకిస్థాన్

పాకిస్థాన్‌లో సుమారు 24.08 కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారు. దీంతో పాకిస్థాన్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.

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ఇండోనేషియా

గతంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఇండోనేషియా ఇప్పుడు రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇక్కడ 23.6 కోట్ల మంది ఇస్లాంను ఆచరిస్తున్నారు.

Image credits: pexels
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భారతదేశం

భారతదేశంలో సుమారు 20 కోట్ల మంది ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ప్రపంచంలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది.

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ముస్లిం మైనారిటీల జనాభా ఎక్కువగా గల దేశం భారత్

ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం మైనారిటీ జనాభా ఉన్న దేశంగా భారతదేశం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఇక ప్రపంచంలోని మొత్తం ముస్లింలలో సుమారు 62 శాతం మంది ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోనే ఉన్నారు 

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