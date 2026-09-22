ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 200 కోట్ల మంది ప్రజలు ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు.అనేక దేశాల్లో కేవలం ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరించే ప్రజలు ఉన్నారు.
పాకిస్థాన్లో సుమారు 24.08 కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉన్నారు. దీంతో పాకిస్థాన్ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
గతంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్న ఇండోనేషియా ఇప్పుడు రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. ఇక్కడ 23.6 కోట్ల మంది ఇస్లాంను ఆచరిస్తున్నారు.
భారతదేశంలో సుమారు 20 కోట్ల మంది ఇస్లాం మతాన్ని ఆచరిస్తున్నారు. ప్రపంచంలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది.
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లిం మైనారిటీ జనాభా ఉన్న దేశంగా భారతదేశం ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఇక ప్రపంచంలోని మొత్తం ముస్లింలలో సుమారు 62 శాతం మంది ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలోనే ఉన్నారు
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