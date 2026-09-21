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- Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు డబ్బు విషయంలో అదృష్టవంతులు.. విపరీతంగా సంపాదిస్తారు!
Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు డబ్బు విషయంలో అదృష్టవంతులు.. విపరీతంగా సంపాదిస్తారు!
Birth Date: సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన తేదీ వ్యక్తిత్వాన్ని మాత్రమే కాదు, డబ్బు విషయంలో అదృష్టాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారికి ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలు కలిసి వస్తాయట. తెలివైన నిర్ణయాలతో బాగా సంపాదిస్తారట. ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం.
పుట్టిన తేదీ ప్రకారం అదృష్టం
సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం.. పుట్టిన తేదీ వ్యక్తుల జీవితాలపై మంచి, చెడు ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారికి ఆర్థిక విషయాల్లో మంచి అవకాశాలు ఎదురవుతాయట. డబ్బు సంపాదించడంలో వీరు తెలివిగా వ్యవహరిస్తారట. జీవితంలో స్థిరపడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందట. మరి ఏ తేదీల్లో పుట్టినవారిని ఆర్థికంగా అదృష్టవంతులుగా భావిస్తారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మూలసంఖ్య 1
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూల సంఖ్య 1. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది. వీరు స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. కొత్త విషయాలను ప్రయత్నించడానికి వెనుకాడరు. ఉద్యోగంతో పాటు వ్యాపారం లేదా సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో కూడా ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుని దాని కోసం కష్టపడే స్వభావం వీరికి ఉంటుంది. అందుకే ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు ఆర్థికంగా బలంగా, స్థిరంగా ఎదుగుతారు.
మూలసంఖ్య 2
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూల సంఖ్య 2. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు భావోద్వేగాలతో పాటు మంచి ఆలోచనా శక్తి కలిగి ఉంటారు. వీరు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ముందుకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ముఖ్యంగా డబ్బును ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి, ఎక్కడ పొదుపు చేయాలి అనే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఇతరులతో కలిసి పనిచేయడం, భాగస్వామ్యంగా అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం వీరికి కలిసి వస్తుంది.
మూలసంఖ్య 3
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలసంఖ్య 3. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారికి క్రియేటివిటీ ఎక్కువ. సాధారణ మార్గం కంటే కొత్తగా ఆలోచించి అవకాశాలను వెతుక్కునే స్వభావం వీరిలో ఉంటుంది. మీడియా, కళలు, కమ్యూనికేషన్, విద్య, వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో వీరు డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు ఎక్కువ. వీరు తమ ప్రతిభను సరైన విధంగా ఉపయోగించుకుంటే మంచి ఆర్థిక స్థితికి చేరుకోవచ్చని సంఖ్యా శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
మూలసంఖ్య 5
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టినవారి మూలసంఖ్య 5. ఈ తేదీల్లో జన్మించినవారికి మార్పులను త్వరగా స్వీకరించే స్వభావం ఉంటుందని న్యూమరాలజీ చెబుతోంది. కొత్త అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని పరిశీలించి ముందుకు వెళ్లడానికి వీరు ఆసక్తి చూపుతారు. వ్యాపారం, మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్, ప్రయాణాలకు సంబంధించిన రంగాల్లో వీరు చురుకుగా ఉంటారు. ఒకే ఆదాయ మార్గంపై ఆధారపడకుండా కొత్త అవకాశాలను వెతుక్కోవడం వీరి ప్రత్యేకత. అదేవారిని విపరీతంగా సంపాదించేలా చేస్తుంది.