Andhra Ooty: ఆంధ్ర ఊటీ.. అరకులో తప్పకుండా చూడాల్సిన టాప్ 10 ప్రదేశాలు ఇవే
Andhra Ooty: ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న అరకు లోయను ప్రకృతి సౌందర్యం, పచ్చని కొండల వల్ల "ఆంధ్ర ఊటీ" అని పిలుస్తారు. సముద్ర మట్టానికి సుమారు 900 మీటర్లకు పైగా ఎత్తులో ఉండే ఈ ప్రదేశం, పర్యాటకులకు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఆంధ్ర ఊటీ అరకు లోయ: పర్యాటకులను పరవశింపజేసే టాప్ 10 అద్భుత ప్రదేశాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు కనుమలలో ఉన్న అరకు లోయను "ఆంధ్ర ఊటీ" అని పిలుస్తారు. ప్రకృతి ప్రేమికులకు, సాహస ప్రియులకు ఇది ఒక స్వర్గధామం. దట్టమైన అడవులు, జలపాతాలు, కాఫీ తోటలతో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటుంది. శతాబ్దాలుగా ఇక్కడ నివసిస్తున్న గిరిజన తెగల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు అరకు లోయకు ప్రత్యేక గుర్తింపును ఇచ్చాయి. బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో ఇక్కడ ప్రారంభమైన కాఫీ తోటల సాగు, నేడు అరకు ప్రత్యేకతగా మారింది.
అరకులో తప్పక చూడాల్సిన ప్రధాన జలపాతాలు
అరకు పర్యటనలో జలపాతాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి..
• కటికి జలపాతం: బొర్రా గుహలకు సుమారు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పచ్చని ప్రకృతి మధ్య చిన్న ట్రెక్కింగ్ ద్వారా ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు. ఉదయం 6:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు ప్రవేశం ఉంటుంది. ప్రవేశ రుసుము రూ. 50.
• చాపరాయి జలపాతం: అరకు నుండి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. విశాలమైన బండరాళ్లపై నుండి పారే నీటి ప్రవాహం ఇది. ప్రవేశ రుసుము లేదు. ఉదయం 6:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు సందర్శించవచ్చు.
• డుంబ్రిగూడ జలపాతం: డుంబ్రిగూడ గ్రామం వద్ద ఉన్న ఈ ప్రశాంత జలపాతం ఫోటోగ్రఫీకి అనువైనది. ప్రవేశ రుసుము రూ. 30. ఉదయం 7:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
చారిత్రక గుహలు.. ప్రకృతి వనాలు
• బొర్రా గుహలు: అరకు నుండి 29 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అత్యంత పురాతన సున్నపురాయి గుహలు ఇవి. లోపల సహజంగా ఏర్పడిన స్టాలక్టైట్, స్టాలగ్మైట్ ఆకారాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ప్రవేశ రుసుము పెద్దలకు రూ. 60, పిల్లలకు రూ. 45. ఉదయం 10:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు తెరిచి ఉంటాయి.
• పద్మాపురం బొటానికల్ గార్డెన్స్: అరకు కేంద్రంలో ఉన్న ఈ గార్డెన్ లో అరుదైన వృక్షాలు, రోజ్ గార్డెన్, పిల్లల కోసం టాయ్ ట్రైన్ ఉన్నాయి. ప్రవేశ రుసుము రూ. 40. వేళలు ఉదయం 9:00 నుండి సాయంత్రం 5:00 వరకు.
• అనంతగిరి కొండలు: అరకు నుండి 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రదేశం ప్రకృతి ప్రశాంతతకు, ట్రెకింగ్కు ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ ప్రవేశ రుసుము లేదు.
సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, కాఫీ తోటలు
• ట్రైబల్ మ్యూజియం: గిరిజనుల జీవన విధానం, కళలను ప్రదర్శించే ఈ మ్యూజియం అరకు మధ్యలో ఉంది. ప్రవేశ రుసుము పెద్దలకు రూ. 50, పిల్లలకు రూ. 30. ఉదయం 10:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
• గిరిజన నృత్యాలు: స్థానిక కమ్యూనిటీ సెంటర్లలో సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు గిరిజన నృత్య ప్రదర్శనలు జరుగుతాయి.
• కాఫీ తోటలు: అరకు అంతటా వ్యాపించిన కాఫీ తోటల సందర్శన ఉదయం 9:00 నుండి సాయంత్రం 4:00 వరకు ఉంటుంది. గైడెడ్ టూర్లకు ప్రతి వ్యక్తికి రూ. 100 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
• టైడా నేచర్ క్యాంప్: విశాఖపట్నం నుండి అరకు వెళ్లే మార్గంలో 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ట్రెకింగ్, బర్డ్ వాచింగ్, క్యాంపింగ్ ఇక్కడ ప్రత్యేకతలు. ప్రవేశ రుసుము రూ. 500 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఉదయం 6:00 నుండి సాయంత్రం 6:00 వరకు తెరిచి ఉంటుంది.
సందర్శనకు బెస్ట్ టైమ్.. ట్రావెల్ టిప్స్
అరకును ఏడాది పొడవునా సందర్శించవచ్చు. వేసవిలో (మార్చి - జూన్) వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో (జులై - సెప్టెంబర్) లోయ పచ్చదనంతో నిండిపోతుంది. శీతాకాలం (అక్టోబర్ - ఫిబ్రవరి) పర్యటనకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. అరకు వెళ్లినప్పుడు ట్రెకింగ్ చేయడం, కాఫీ తోటలను సందర్శించడం, స్థానిక వంటకాలతో పాటు ప్రసిద్ధ "బొంగులో చికెన్" రుచి చూడాల్సిందే.