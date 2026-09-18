Fridge Explosion: ఇలాంటి తప్పులు చేస్తే ఇంట్లోని ఫ్రిజ్ పేలే అవకాశాలు ఎక్కువ, జాగ్రత్త
Fridge Explosion: ఫ్రిజ్ పేలే సంఘటనలు అప్పుడప్పుడు వింటూనే ఉంటాము. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనది. ఇంట్లో కొన్నితప్పుల వల్ల ఫ్రిజ్ పేలే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్ వాడేటప్పుడు కచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 7 ముఖ్యమైన విషయాలు ఇవే!
ఫ్రిజ్ ఎందుకు పేలుతుంది?
ఫ్రిజ్ పేలి ప్రమాదం సంభవించిన ఘటనలు మనం వింటూనే ఉంటాము. ఫ్రిజ్ పేలకుండా ఉండాలంటే కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఫ్రిజ్ లో వాడే కూలింగ్ గ్యాస్, కరెంట్ కనెక్షన్, కంప్రెసర్ లాంటి వాటిలో వచ్చే సమస్యలు మంటలు లేదా పేలుడుకు దారితీస్తాయి.
ముఖ్యంగా ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త ఫ్రిజ్లలో R600a (ఐసోబ్యూటేన్) అనే కూలింగ్ గ్యాస్ వాడుతున్నారు. ఇది త్వరగా మంటలు అంటుకునే గ్యాస్. కూలింగ్ సిస్టమ్ పాడైపోయి ఈ గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు, దానికి చిన్న నిప్పురవ్వ తోడైనా కూడా పెద్ద ప్రమాదమే జరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఫ్రిజ్ విషయంలో మనం ఏయే తప్పులు చేయకూడదో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
కరెంట్ వైర్లు డ్యామేజ్ అయితే?
ఫ్రిజ్ కరెంట్ వైర్ లేదా ప్లగ్ దగ్గర కట్ అయినట్లున్నా, ప్లాస్టిక్ కరిగినట్లున్నా, కాలిన గుర్తులు ఉంటే లైట్ తీసుకోవద్దు. డ్యామేజ్ అయిన వైర్ల వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి విపరీతమైన వేడి పుడుతుంది. దీనివల్ల ఫ్రిజ్కు మంటలు అంటుకునే ప్రమాదం ఉంది. వైర్ పాడైపోతే మీరే సొంతంగా టేప్ చుట్టి వాడకండి. మంచి ఎలక్ట్రీషియన్ను పిలిపించి రిపేర్ చేయించడం చాలా సేఫ్. ప్లగ్ లేదా సాకెట్ ఎక్కువగా వేడెక్కుతున్నా సరే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.
ఫ్రిజ్ పెట్టిన సాకెట్లోనే మల్టీప్లగ్ లేదా ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డ్ పెట్టి మిక్సీ, మైక్రోవేవ్, కుక్కర్ లాంటివి వాడటం వాడడం మంచిది కాదు. ఒకే కనెక్షన్పై ఎక్కువ లోడ్ పడితే సాకెట్ లేదా ప్లగ్ బాగా వేడెక్కి మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉంది.
అందుకే ఫ్రిజ్కు ఎప్పుడూ గోడకు ఉండే క్వాలిటీ సాకెట్ను మాత్రమే వాడటం సేఫ్. ఫ్రిజ్ కంపెనీలు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ బోర్డులు వాడొద్దని, ఫ్రిజ్కు సపరేట్ సాకెట్ మాత్రమే వాడాలని చెబుతున్నాయి.
ఫ్రిజ్లో ఐస్ను కత్తితో పొడవకూడదు
పాత మోడల్ ఫ్రిజ్లలో ఫ్రీజర్ నిండా ఐస్ గడ్డకట్టడం కామన్. ఆ ఐస్ను త్వరగా తీసేయాలని చాలామంది కత్తి లేదా పదునైన వస్తువులతో పొడుస్తుంటారు. ఇది చాలా డేంజర్. ఐస్ను పగలగొట్టేటప్పుడు కత్తి పొరపాటున కూలింగ్ పైపుకు తగిలితే, అందులోని గ్యాస్ లీక్ అవుతుంది.
R600a లాంటి త్వరగా మంటలు అంటుకునే గ్యాస్ వాడే ఫ్రిజ్లలో ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఐస్ గడ్డకడితే మాన్యువల్లో చెప్పినట్లు డీఫ్రాస్ట్ బటన్ నొక్కి కరిగించండి. అంతేగానీ కత్తి, స్క్రూ డ్రైవర్ లాంటివి అస్సలు వాడకండి.
ఫ్రిజ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పాడైతే గ్యాస్ లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. మీకు గ్యాస్ లీక్ అవుతున్నట్లు అనుమానం వస్తే, ఫ్రిజ్ దగ్గర అగ్గిపెట్టె, లైటర్ లాంటివి అస్సలు వెలిగించొద్దు. అలాగే ఫ్రిజ్ కూలింగ్ పైపును మీరే సొంతంగా రిపేర్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి.
గ్యాస్ లీక్ అవుతోందని డౌట్ వస్తే వెంటనే కిటికీలు, తలుపులు తీసి గాలి ఆడేలా చేయండి. ఆ తర్వాత టెక్నీషియన్ను పిలిపించి చెక్ చేయించండి. గ్యాస్ లీక్ అవుతున్నప్పుడు నిప్పు పుట్టించే పనులు చేయకపోవడం చాలా ముఖ్యం.