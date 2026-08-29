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- Hi Movie Box Office: నయనతార మూవీకి షాకింగ్ కలెక్షన్లు.. పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినా కూడా మరీ ఇంతనా?
Hi Movie Box Office: నయనతార మూవీకి షాకింగ్ కలెక్షన్లు.. పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినా కూడా మరీ ఇంతనా?
Hi Movie Box Office: విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వంలో కవిన్, నయనతార జంటగా నటించిన 'హాయ్' సినిమా మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంత వసూలు చేసిందో ఈ గ్యాలరీలో వివరంగా చూద్దాం.
హాయ్ మూవీతో అలరించిన నయనతార
నయనతార హీరోయిన్గా నటించిన 'హాయ్' సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య ఆగస్టు 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైంది. విష్ణు ఎడవన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో కవిన్ హీరోగా నటించాడు. రాధికా శరత్కుమార్, ప్రభు, భాగ్యరాజ్ వంటి సీనియర్ నటులు కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి జెన్ మార్టిన్ సంగీతం అందించారు. సెవెన్ స్క్రీన్, జీ సంస్థలతో కలిసి నయనతార ఈ సినిమాను నిర్మించారు.
హాయ్ మూవీ మొదటి రోజు కలెక్షన్లు
'హాయ్' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. దీంతో ఈ సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.1.38 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. రొమాంటిక్ జానర్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ఇంతటి తక్కువ కలెక్షన్లు రావడం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. నయనతార లేడీ సూపర్ స్టార్గా రాణిస్తోంది. ఆమెకి హీరోలకు స్థాయిలో ఇమేజ్ ఉంది. కానీ బాక్సాఫీసు వద్ద మాత్రం ఆ ఇమేజ్ కనిపించలేదు. ఆమె నటించిన `హాయ్` మూవీకి ఇంతటి తక్కువ కలెక్షన్లు రావడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. మరి శనివారం నుంచి పుంజుకుంటుందా అనేది చూడాలి.
టాక్సిక్తో హాయ్ పోటీ
నయనతార నటించిన మరో మూవీ `టాక్సిక్` కూడా ఈ వారమే విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. బుధవారం విడుదలైన ఈ మూవీకి నెగటివ్ టాక్ వచ్చింది. కానీ మొదటి రోజు కలెక్షన్లు భారీగానే వచ్చాయి. రెండో రోజు భారీగా తగ్గాయి. మూడో రోజు మరింతగా పడిపోయింది. థియేటర్లో తన `హాయ్` మూవీకి నయనతార మరో మూవీ `టాక్సిక్` పోటీగా ఉండటం విశేషం. దీంతో తనకు తానే పోటీ అయ్యింది. అయినా రెండు సినిమాలు డల్గానే ఉండటం గమనార్హం.