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- Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి స్టార్ కమెడియన్స్.. రేటింగ్ కోసం నాగార్జున అదిరిపోయే ప్లాన్
Bigg Boss Telugu 10: బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి స్టార్ కమెడియన్స్.. రేటింగ్ కోసం నాగార్జున అదిరిపోయే ప్లాన్
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10వ సీజన్ వచ్చే ఆదివారం ప్రారంభం కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో వచ్చింది. అయితే ఈ సారి హౌజ్లోకి స్టార కమెడియన్స్ రాబోతున్నారట.
సెప్టెంబర్ 6న స్టార్ట్ కాబోతున్న బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 ప్రారంభానికి ఇంకో వారం రోజులే ఉంది. వచ్చే ఆదివారం ఈ షో ప్రారంభం కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. సెప్టెంబర్ 6 నుంచి స్టార్ట్ కాబోతుందని, తాజాగా నాగార్జున వెల్లడించారు. ఈ మేరకు బిగ్ బాస్ కి సంబంధించిన ప్రోమోని విడుదల చేశారు. ఈ సారి ఎంటర్టైన్మెంట్ పది రెట్లు ఉంటుందని నాగార్జున తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ సారి షో వేరే లెవల్లో ఉంటుందని, అంత ఈజీ కాదని కూడా వెల్లడించారు. ఇది షోపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి రాబోతున్న సెలబ్రిటీ కంటెస్టెంట్లు
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సారి బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి వచ్చే కంటెస్టెంట్లు ఎవరనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అంతకు ముందు రకరకాల పేర్లు వినిపించాయి. టెంపర్ వంశీ, కృష్ణుడు, త్రిగుణ్, రామ్ ప్రసాద్, నరేష్, దేబ్జానీ, చైత్ర, వర్షిణి సౌందరాజన్ రాబోతున్నట్టుగా ప్రచారం జరిగింది. కానీ లేటెస్ట్ గా ఇందులో కొత్త పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ఇద్దరు కామన్గా ఉన్నారు. కానీ ఊహించని విధంగా కొత్త పేర్లు తెరపైకి వచ్చాయి. బుల్లితెర భామలు, కమెడియన్ల పేర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. గ్లామర్ డోస్, కామెడీ డోస్ పెంచబోతున్నట్టు సమాచారం.
కామెడీకి పెద్ద పీఠ వేసిన నాగార్జున
కొత్తగా వినిపిస్తున్న పేర్లలో జబర్దస్త్ నుంచి ప్రముఖమైన పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. స్టార్ కమెడియన్లుగా రాణిస్తున్న రాం ప్రసాద్ రాబోతున్నారట. ఆయనతోపాటు నూకరాజు కూడా వస్తారని అంటున్నారు. అలాగే రాకెట్ రాకేష్ పేరు కూడా తెరపైకి వచ్చింది. ఈ ముగ్గురు వస్తే, బిగ్ బాస్ షోలో కామెడీ వేరే లెవల్ లో ఉంటుందని, వినోదానికి కొదవ లేదని తెలుస్తోంది. గత సీజన్ లో ఇమ్మాన్యుయెల్ తనదైన కామెడీతో ఎంటర్టైన్మెంట్ని పంచారు. హైలైట్గా నిలిచారు. షోకి రేటింగ్ పెంచడంలో తనవంతు ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ సారి ఆ డోస్ త్రిబుల్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇదంతా నాగార్జున ప్లాన్ అని సమాచారం. కామెడీకి పెద్ద పీఠ వేస్తున్నట్టు సమాచారం.
బిగ్ బాస్ హౌజ్లోకి గ్లామర్ బ్యూటీస్
ఇక గ్లామర్ విషయానికి వస్తే.. హాట్ బ్యూటీ కావ్య శ్రీ రాబోతుందట. ఆమె బిగ్ బాస్ విన్నర్ నిఖిల్ మాజీ లవర్ అనే విషయం తెలిసిందే. ఆమెతోపాటు మరో టీవీ నటి పల్లవి గౌడ, తేజస్విని రాబోతుందని సమాచారం. అలాగే మరో కమెడియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ హరి కూడా వస్తారనే ప్రచారం జరుగుతుంది. వీరితోపాటు ఆట సందీప్ భార్య జ్యోతి, యూట్యూబర్ నందూ, కడలి సత్యనారాయణ బిగ్ బాస్ తెలుగు 10 హౌజ్లోకి సెలబ్రిటీ కేటగిరిలో వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వీరు పది మంది, కామన్ మ్యాన్ కేటగిరిలో మరో ఐదుగురుని హౌజ్లోకి పంపించే ఛాన్స్ ఉందని సమాచారం. మొత్తంగా ఈ సారి బిగ్ బాస్ షోని గట్టిగానే ప్లాన్ చేశారని, ఆటకు ఆట, గ్లామర్కి గ్లామర్, వినోదానికి వినోదం, డ్రామాకి డ్రామా ఇలా అన్ని యాంగిల్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట. రేటింగ్ కోసం గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారట. మరి ఎంత వరకు సక్సెస్ అవుతుందనేది చూడాలి.